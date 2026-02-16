  1. Privatkunden
Vielbesuchte Touristen-Attraktion Berühmter Strand nach Sturm plötzlich weggespült

Sven Ziegler

16.2.2026

Die berühmten Stein-Formationen sind teilweise verschwunden. (Archivbild)
Die berühmten Stein-Formationen sind teilweise verschwunden. (Archivbild)
KEYSTONE

Wo Touristinnen und Touristen sonst auf schwarzem Sand spazieren, klafft nun eine steile Abbruchkante. Am berühmten Strand Reynisfjara in Südisland hat starker Ostwind grosse Mengen Sand ins Meer gerissen – die Gefahrensituation verschärft sich.

Sven Ziegler

16.02.2026, 09:54

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Starke Ostwinde haben am Strand Reynisfjara in Südisland grosse Teile des Sandes weggespült.
  • Direkt hinter den Warnschildern ist eine steile Abbruchkante entstanden, das Meer reicht deutlich weiter ins Landesinnere.
  • Die ohnehin gefährlichen Sneaker-Wellen treffen nun auf eine veränderte Küstenlinie, was das Risiko für Besucher erhöht.
Mehr anzeigen

Am bekannten schwarzen Sandstrand Reynisfjara bei Vík í Mýrdal hat sich die Küstenlinie in den vergangenen Tagen deutlich verändert. Kräftige, über Wochen anhaltende Ostwinde haben enorme Mengen Sand in Richtung Dyrhólaey verfrachtet.

Ein ganzer Strandabschnitt ist dabei offenbar erodiert. Direkt hinter den bestehenden Warnschildern fällt das Gelände nun steil zum Meer ab, wo zuvor ein sanfter Übergang in die Brandung bestand. Das Wasser umspült inzwischen Bereiche, die bislang trocken lagen, und Steine rollen dort, wo früher feiner Sand war.

Lokale Grundeigentümer sprechen von einem ungewöhnlichen Ausmass der Erosion. Sandbewegungen entlang der Südküste seien zwar nichts Neues, doch eine derart drastische Veränderung innerhalb kurzer Zeit habe man bislang nicht erlebt.

Die aktuelle Wetterlage gilt als entscheidender Faktor. Der anhaltende Ostwind trägt Sand fort, bringt jedoch keinen neuen nach, da die vorgelagerte Felsformation des Reynisfjall als natürliche Barriere wirkt. Erst ein länger anhaltender Westwind könnte Material zurück an den Strand transportieren und das Profil wieder auffüllen.

Stark frequentierte Touristenattraktion

Reynisfjara zählt zu den meistbesuchten Naturattraktionen Islands und ist zugleich einer der gefährlichsten Strände des Landes. Immer wieder werden Menschen von sogenannten Sneaker-Wellen überrascht, die plötzlich und mit grosser Wucht anrollen und Personen ins Meer ziehen können.

Mehrere tödliche Unfälle in den vergangenen Jahren haben dazu geführt, dass umfangreiche Warnhinweise und Signallichter installiert wurden. Durch die neu entstandene Abbruchkante und die veränderte Topografie dürfte sich die Risikolage weiter verschärfen.

Bestimmte Bereiche, darunter die Höhle Hálsanefshellir, sind unter den aktuellen Bedingungen kaum noch sicher zugänglich. Die Behörden warnen deshalb auch eindringlich vor einem Besuch der Küste – und vor wagemutigen Touristen, die aktuell Fotos der erodierten Küste machen wollen. 

