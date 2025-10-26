Ist Belgrad das neue Berlin?

Party in Belgrad: Laut «Loneley Planet» der ultimativer Nachtspielplatz. KEYSTONE

Wohin im Jahr 2026? Der «Lonely Planet» schlägt wieder angesagte Reiseziele vor.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Reiseführer «Lonely Planet» veröffentlicht jährlich seine Tipps für die 50 besten Destinationen weltweit.

Diese 25 Orte und diese 25 Erlebnisse werden vorgeschlagen.

In Europa stechen unter anderem Belgrad als Party-Hauptstadt und das historische Utrecht in den Niederlanden ins Auge. Mehr anzeigen

Fürs kommende Jahr empfiehlt ein Trend-Reiseführer der Marke «Lonely Planet» wieder Dutzende Ziele, aber leider nichts in der Schweiz.

Das Buch «Lonely Planet Best in Travel 2026» präsentiert 50 Destinationen und Erlebnisse weltweit – «jeweils 25 Orte und 25 Erlebnisse, erstmals ohne Rangfolge», wie es von dem Verlag heisst, der das in New York herausgegebene Buch in Deutschland auf den Markt bringt.

Mitglieder der Brüderschaft von Cádiz pilgern am 3. Juni einen Strand in San Lucar de Barrameda entlang. KEYSTONE

Unter den Orten befindet sich «die lebenslustige Stadt Cádiz» in Spanien und die italienische Mittelmeerinsel Sardinien («weit mehr zu bieten als nur atemberaubende Strände»). Zu den Erlebnissen gehören die «Welt der Streetart» im englischen Bristol und das Nightlife von Belgrad.

Belgrad als Europas ultimativer Nachtspielplatz

«Erkunde das legendäre Nachtleben» heisst es bei der serbischen Hauptstadt – ein Tipp, den es vor nicht allzu langer Zeit wohl eher noch zur deutschen Hauptstadt Berlin gegeben hätte.

«Günstige Getränke, eine unkomplizierte Atmosphäre und Einheimische, die für das Nachtleben brennen, machen Belgrad zum ultimativen Nachtspielplatz Europas», formuliert das Buch. «Nur wenige Städte können mit der nächtlichen Energie Belgrads mithalten.»

Belgrad am Zusammenfluss von Donau und Save bietet demnach etwa splavovi (Flösse) als schwimmende Clubs und Bars und Party-Hotspots. Als Kulturzentren werden im Buch das «KC Grad» in einem umgebauten Lagerhaus genannt, der Club «Hangar Luka Beograd» in einer früheren Frachthalle am Hafen oder der Late-Night-Club «Drugstore» in einem ehemaligen Schlachthof, der erst um 2 Uhr nachts öffne und bis weit in den Sonntagmorgen Elektro-Sets biete.

Ist Belgrad das neue Berlin? Blick auf eine Partymeile in der Innenstadt von Belgrad. Bild: dpa Die Bar «Berlin Monroe» im Belgrader Szeneviertel Skadarlija an der Strasse Cetinjska. Bild: dpa An der Donau stehen im Viertel Dorcol die «Silosi» (Silos), die zu einem Partyareal geworden sind. Bild: dpa Ist Belgrad das neue Berlin? Blick auf eine Partymeile in der Innenstadt von Belgrad. Bild: dpa Die Bar «Berlin Monroe» im Belgrader Szeneviertel Skadarlija an der Strasse Cetinjska. Bild: dpa An der Donau stehen im Viertel Dorcol die «Silosi» (Silos), die zu einem Partyareal geworden sind. Bild: dpa

In der Stadt mit viel brutalistischer Architektur gebe es mehrere Szeneviertel, so «Best in Travel 2026», darunter Skadarlija («das historische Bohème-Viertel oder «Montmartre von Belgrad») und Cetinjska («Bars wie «Berlin Monroe», «Sprat» und «Polet» bieten coole Underground-Atmosphäre»).

«Das trendige Viertel Dorcol ist ein weiterer grossartiger Ort für eine Kneipentour, Top-Lokale der ausgezeichneten Craft-Beer-Szene» – sowie Cocktailbars («insbesondere die Speakeasy «Druid Bar» – Instagrammer aufgepasst: Fotoverbot!»).

«Wie Gemälde von Vermeer»: Geheimtipp Utrecht?

Zu den empfohlenen Orten auf der Welt für 2026 gehören für den «Lonely Planet» das Japanviertel Liberdade in der brasilianischen Megametropole São Paulo und Mexiko-Stadt («Mexico City ist ein Mosaik aus vorkolonialen Traditionen, märchenhaften Wandmalereien und Köstlichkeiten an jeder Ecke»).

Näher an der Schweiz ist jedoch Utrecht in den Niederlanden («Nur eine kurze Zugfahrt von Amsterdam entfernt, hat die Stadt viel zu bieten: eine mittelalterliche Altstadt mit Kanälen, Giebelhäuser wie aus einem Gemälde von Vermeer und eine Fülle an Buchläden, Restaurants und Museen»).

Königin Maxima vor dem DFom von Utrecht. Archivbild: KEYSTONE

Bei den Erlebnissen kommen für Foodies etwa eine «kulturelle Food-Tour» in Alt-Dubai vor, die «aufregende Gastro-Szene» von Melbourne oder eine «Kulinarik-Tour» im südindischen Kerala. Ausserdem auch: «Wandern und Wildcampen» in Tadschikistan, «Wüstenelefanten aufspüren» in Namibia sowie eine «Flusskreuzfahrt auf dem Mekong» in Vietnam und Kambodscha.

Alle Tipps

Die 1973 ins Leben gerufene Marke «Lonely Planet» hat nach eigenen Angaben mehr als 150 Millionen Reiseführer gedruckt. Es gibt rund 800 Publikationen mit dem Label: viele klassische Reiseführer, aber auch Bildbände, Geschenkbücher.

Alle 25 Orte Botswana

Peru

Jeju-do (Südkorea)

Ikara-Flinders Ranges & Outback (Südaustralien)

Cádiz (Spanien)

Liberdade in São Paulo (Brasilien)

Sardinien (Italien)

Theodore Roosevelt National Park (USA)

Réunion (Frankreich)

Tunesien

Barbados

Salomonen

Maine (USA)

Mexiko-Stadt

Tipperary (Irland)

Quetzaltenango (Xela, Guatemala)

Jaffna (Sri Lanka)

Phuket (Thailand)

Utrecht (Niederlande)

Cartagena (Kolumbien)

Finnland

Quy Nhon (Vietnam)

British Columbia (Kanada)

Siem Reap (Kambodscha)

Nordinsel (Neuseeland/Aotearoa) Mehr anzeigen

Dass man im «Best in Travel»-Buch nicht mehr Top-Städte, -Regionen und -Länder küre, verkauft «Lonely Planet» als Zeitgeist: «Ein klares Zeichen für eine veränderte Reisekultur, in der Bedeutung und Begegnung wichtiger sind als Listenplätze – alle Ziele stehen gleichrangig nebeneinander.»