Laut «Time Out» gibt es keinen besseren Ort für Verliebte als Venedig. Bild: Unsplash/rickpsd

Was gibt es Romantischeres als eine Gondelfahrt im malerischen Venedig? Laut «Time Out» ist die italienische Stadt der perfekte Ort für den Valentinstag. Welche anderen Orte es ins Ranking schaffen, liest du hier.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der 14. Februar steht ganz im Zeichen der Liebe: Wo Turteltauben die romantischsten Orte der Welt finden, verrät das «Time Out»-Magazin in einem Ranking.

Die empfohlenen Reiseziele für den Valentinstag führen an altbekannte Klassiker wie Venedig oder Paris, aber auch an unerwartete Orte.

So sind auch die Niagarafälle in Kanada und den USA gelistet, aber auch Marrakesch oder Hội An schaffen es in die Empfehlungen. Mehr anzeigen

An manchen Orten liegt einfach ein bisschen mehr Liebe in der Luft als an anderen. Vielleicht hat Amor dort ein paar Pfeile mehr verschossen oder es hat einfach etwas mit typischen Klischees zu tun: Eine Gondelfahrt über Venedigs Kanäle, ein Kuss auf dem Eiffelturm oder unter Julias Balkon in Verona stehen? Alles wohl perfekte Orte für verliebte Menschen.

Besonders zum Valentinstag verreisen Turteltauben gern, suchen sich ein romantisches Reiseziel aus, um die Liebe so richtig zelebrieren und etwas Zweisamkeit geniessen zu können. «Time Out» hat für Valentins und Valentinas eine Liste erstellt, die einen Überblick über die schönsten Orte für Verliebte gibt.

Einige sind wenig überraschend, sondern vielmehr altbekannte Klassiker. Doch in den Top 20 tummeln sich durchaus einige Geheimtipps, die du womöglich nicht mit Romantik verbunden hättest.

Das sind die Top 20: Venedig, Italien

Niagara Falls, Kanada/USA

Marrakesch, Marokko

Hội An, Vietnam

Paris, Frankreich

Sansibar, Tansania

Prag, Tschechien

Kyōto, Japan

Herzegowina, Bosnien und Herzegowina

Montreal, Kanada

Island

Malawisee, Ostafrika

Ljubljana, Slowenien

Malediven

Grönland

Hawaii, USA

Udaipur, Indien

Las Vegas, USA

Lissabon, Portugal

Bora Bora, Französisch-Polynesien Mehr anzeigen

Egal, ob frisch verliebt oder schon mehrere Jahre verheiratet – eine Reise zu zweit bringt Quality Time. Und es gibt so viel schöne Orte auf der Welt, an denen sich verliebte Paare in die Arme nehmen und die Aussicht geniessen können. blue News entführt dich an die fünf ersten Plätze des «Time Out»-Rankings.

Venedig, Italien

Hach, Venedig, mit seinen unzähligen Brüchen, pittoresken Gassen, den singenden Gondolieri und traumhaften Sonnenuntergängen. Ja, Paris rutsch rüber. Mit Italiens Stadt für Verliebte kannst du leider nicht mithalten. Finde ich. Und findet auch «Time Out».

Denn laut dem Magazin ist Venedig der romantischste Ort auf der Welt. Schliesslich geht nichts über eine Gondelfahrt, bei der du dich an deinen Liebsten oder deine Liebste ankuscheln und die Aussicht geniessen kannst.

Niagarafälle, Kanada/USA

Zugegeben, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass es die Niagarafälle in Kanada und den USA auf den zweiten Platz der romantischsten Orte weltweit schaffen.

Aber doch, es hat schon etwas Kitschiges – diese tosenden Wassermassen. «Time Out» nennt die Region gar die «Flitterwochen-Hauptstadt der Welt».

Ob es dort wirklich so von Honeymooners wimmelt? Der beeindruckende Ausblick erwärmt auf jeden Fall das Herz, und mit der besseren Hälfte an der Seite tut er das sicherlich noch mehr.

Marrakesch, Marokko

Auch mit Marrakesch auf Platz drei hätte ich nicht unbedingt gerechnet. Doch wenn ich so genauer darüber nachdenke, dann verstehe ich es.

«Time Out» schwärmt von den «Farben, Gerüchen, Geräuschen, Sehenswürdigkeiten». Die Hauptstadt des marokkanischen Reiches sei «die Art von Ort, der die Sinne wiedererweckt».

Stimmt, das tut Marrakesch wirklich. Für mich sind es die wuseligen Gassen, der im Hintergrund summende Gebetsruf und diese orientalischen Düfte in der Luft. Eine Stadt mit vielen Möglichkeiten, die herrliche Wellnessoasen zu bieten hat – und an vielen Ecken einfach den Atem raubt.

Hội An, Vietnam

Hội An ist Asiens Inbegriff von purer Romantik. Bei Nacht ist die Stadt an der vietnamesischen Zentralküste der schönste Anblick überhaupt. Denn dann erleuchten abertausende Laternen die Strassen Hội Ans, die laut «Time Out» gesäumt sind mit «gut erhaltener historischer vietnamesischer Architektur, die eine Menge Geschichten erzählt».

Der absolute Höhepunkt für Turteltauben: Eine Bootsfahrt zur Dämmerung, wenn die Lichter angehen und Hội An zu strahlen beginnt.

Paris, Frankreich

In der Liste mit den fünf romantischsten Orten der Welt darf wohl Paris dann doch nicht fehlen. Frankreichs Hauptstadt trägt ja nicht umsonst den Beinamen «Stadt der Liebe».

Paris «versprüht eine romantische Zuversicht, die dich davon überzeugen könnte, dass die Liebe hier zuerst entdeckt wurde», schreibt «Time Out».

Orte für romantische Dates gibt es auf jeden Fall zur Genüge: Ob einmal durchs Louvre schlendern, bei einem Candle Light Dinner auf dem Eiffelturm Händchen halten oder unter dem Sacré-Cœur zusammen picknicken – in Paris ist eben alles ein bisschen kitschiger.

