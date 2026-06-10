100-Euro-Falle in den FerienEinmal falsch abgebogen – schon flattert die Busse aus Italien ins Haus
SDA
10.6.2026 - 06:44
Wer mit dem Auto durch Italien reist, sollte aufpassen: Hunderte sogenannte ZTL-Zonen dürfen nur mit Sonderbewilligung befahren werden. Wer die oft unübersichtlichen Schilder übersieht, riskiert hohe Bussen – und die Rechnung kommt häufig erst Monate später.
Wer mit dem Auto durch Italien unterwegs ist, kennt das Problem möglicherweise: Plötzlich taucht ein Verkehrsschild auf, dessen Bedeutung nicht sofort klar ist. Genau dort beginnt oft der Ärger.
Die sogenannten «Zone a traffico limitato» (ZTL) beschränken den Verkehr in historischen Innenstädten und touristischen Zentren. Befahren werden dürfen diese Bereiche meist nur von Anwohnerinnen und Anwohnern, Lieferdiensten oder Fahrzeugen mit spezieller Bewilligung. Mehr als die Hälfte aller europäischen Zonen liegt in Italien
Eine neue Studie zeigt nun das Ausmass des Systems. Demnach gibt es in Italien insgesamt 485 solcher verkehrsbeschränkten Zonen. Das entspricht 56,2 Prozent aller vergleichbaren Bereiche in Europa.
Ziel der Massnahmen ist es, die Innenstädte vom Verkehr zu entlasten, Staus zu reduzieren und die Luftqualität zu verbessern. Fachleute loben die Wirkung der Zonen grundsätzlich. Kritisiert wird jedoch, dass die Regeln von Stadt zu Stadt unterschiedlich sind.
Navigationsgeräte führen teilweise direkt ins Verbot
Gerade für ausländische Feriengäste wird dies schnell zum Problem. Anders als in anderen europäischen Ländern existieren keine einheitlichen Vorschriften.
Zusätzlich erschwert die Beschilderung vielerorts die Orientierung. Der deutsche Automobilclub ADAC warnt deshalb ausdrücklich vor den ZTL-Zonen. Die Verkehrszeichen seien oft schwer verständlich und würden von Navigationssystemen nicht immer korrekt berücksichtigt.
In manchen Fällen lotsen Navis Autofahrer sogar direkt in die gesperrten Bereiche.
Kameras registrieren jede Einfahrt
Kontrolliert werden die Zufahrten meist automatisiert. Kameras erfassen die Nummernschilder aller Fahrzeuge und gleichen diese mit den Listen berechtigter Fahrzeuge ab.