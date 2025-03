Der Europa-Park in Rust feiert seinen 50. Geburtstag. Bild Europapark

Zwei Stunden von Zürich entfernt verzaubert der Europa-Park Kinder genauso wie Erwachsenen. In diesem Jahr feiert der Freizeitpark den 50. Geburtstag. blue News Redaktor*innen teilen ihre schönsten Erlebnisse.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Europa-Park in Rust, Deutschland, feiert dieses Jahr sein 50-Jahr-Jubiläum.

Die blue News Redaktor*innen teilen ihre witzigsten, spannendsten, schönsten oder nervenaufreibendsten Geschichten, die sie im Freizeitpark in Rust erlebt haben.

Von Kindererinnerungen über Angst vor Achterbahnen bis hin zu Steckenbleiben auf der Bahn: Der Europa-Park enttäuscht nicht. Mehr anzeigen

Egal, ob Jung oder Alt, der Europa-Park bietet für alle den richtigen Spass. Und das seit einem halben Jahrhundert:

Der Freizeitpark feiert in diesem Jahr sein 50-Jahr-Jubiläum.

blue News fragt in der Redaktion nach, welche Geschichten aus dem Europa-Park am meisten in Erinnerung geblieben sind.

Hast auch du eine witzige, spannende oder nervenaufreibende Geschichte im Europa-Park erlebt? Erzähle es uns von deinen Erlebnissen.

Spass mit geschlossenen Augen

Valérie hatte bei jeder Fahrt die ganze Zeit die Augen zu. zvg

Valérie hatte nicht viel zu berichten nach dem Besuch im Europa-Park. Denn sie hatte immer die Augen zu, wie sie selbst erzählt:

Ich war erst zweimal im Europa-Park. Meine Feuertaufe hatte ich mit knapp 28 Jahren dank eines Geschäftsausfluges. Obwohl ich damals sehr rasch gemerkt hatte, dass die Achterbahnen – gelinde gesagt – nicht so mein Ding sind, wollte ich es mir ein paar Jahre später noch einmal beweisen.

Und so bin ich 2023 nochmals in den Folterpark gefahren. Das Ergebnis? Siehst du auf dem Bild oben. Ich habe bis heute keinen einzigen Ausblick von irgendeiner Bahn gesehen.

Würde ich wieder in den Europa-Park fahren? Auf jeden Fall. Einmal (oder mehrmals) im Europa-Park gewesen zu sein, ist einfach ein Must.

PS: Natürlich war ich dann auch noch zu geizig, um das scheussliche Foto zu kaufen. Ich habe es deshalb einfach abfotografiert.

Bemalte Gesichter und ein T-Shirt

Vanessa fühlt sich von Kind auf immer willkommen und hat ihren nächsten Besuch schon geplant:

Der Europa-Park und ich, das ist eine alte Liebe. Als Kinder waren unsere Eltern mindestens einmal im Jahr mit uns dort. Ob Silverstar, Vindjammer oder Euro-Mir – ich bin sie alle gefahren.

Mein liebstes Europa-ParkEuropa-Park Foto im Album: Meine Schwester und ich mit bemalten Gesichtern, auf meinem T-Shirt mein eigener bemalter Kopf abgedruckt. Warum ich das wollte? Frag mich nicht. Auf jeden Fall ist im Freizeitpark, der dich einmal durch Europa reisen lässt, alles möglich.

Das letzte Mal war ich an meinem 28. Geburtstag dort. Der nächste Besuch ist schon geplant. Ich freue mich immer auf ein bisschen Kindheitsfeeling, Waffeln mit Apfelmus und ein paar wilde Bahnen, die dir Haare zu Berg stehen lassen.

Ziemlich wilder Ritt im Europa-Park: blue News testet die neue Rekord-Achterbahn «Voltron Nevera» Am kommenden Freitag geht die neue Achterbahn «Voltron Nevera» im Europa-Park an den Start. blue News hat die Bahn für euch vorab getestet. Was die Bahn kann, erfährst du im Video. 24.04.2024

Wir stecken im Coaster fest

Yannik kennt sich aus, was den Europa-Park angeht. Er ist ein richtiger Fan. Das beweisen auch seine zahlreichen Storys. Hier ein Vorgeschmack:

Ich bin ein völliger Europa-Park-Nerd. Ich kann dir alle Geheimnisse, Behind-The-Scenes und unnötige Fakten aufzählen. Ich war Ende Dezember dort und habe auch seit einigen Jahren die Jahreskarte. Finde vieles cool – hat aber auch so ein bisschen seine Schattenseiten und einige Dinge nerven mich.

Ja, ich bin einmal auf dem CanCan-Coaster festgesteckt. Wir waren relativ lange da oben im Achterbahn-Lift gefangen und natürlich angeschnallt. Irgendwann kamen dann Mitarbeitende, um auf uns zu helfen. Das war ziemlich witzig und es gab viele dumme Sprüche.

Danach ging es irgendwann weiter und wir konnten unsere Fahrt antreten. Zu unserer Freude gabs dann sogar noch eine zweite Fahrt – gleich im Anschluss.

Mit etwas Glück und Kontakten durfte ich mal an einer VIP-Tour teilnehmen. Alle Achterbahnen durch den VIP-Eingang, ohne anstehen. Das machte grossen Spass, insbesondere, weil es ein extrem voller Tag war und man locker 2 Stunden anstehen hätte müssen. Aber ich glaube, man darf das mit der VIP-Tour gar nicht so laut sagen.

Frau machen sich gegenseitig Mut

Für Fabienne ist es schon fast eine Tradition in den Europa-Park zu gehen. Die Geschichte, wie sie ihre Angst auf eine Achterbahn zu gehen überwunden hatte, kennt wohl fast jeder:

Europa-Park verbinde ich mit lustigen Familienausflügen vor allem an Geburtstagen. Ich habe auch schon paar Mal da übernachtet, denn die Hotels dort sind wirklich toll.

Ich wollte unbedingt auf die Blue Fire, welche damals gerade neu eröffnet wurde. Die Warteschlange war lang, und mein älterer Bruder hat mich angespornt: Wenn ich diese Bahn nicht schaffen würde, könne ich nie mit einem Jet mitfliegen.

Also stellte ich mich an – obwohl ich immer wieder kurz davor war, einen Rückzieher zu machen. Die Frau vor mir bekam das mit und beruhigte mich: Es sei gar nicht so schlimm, und wenn sie es geschafft hätte, würde ich das sicher auch schaffen.

Dann ging es los: Adrenalin pur. Mit einem breiten Grinsen stieg ich aus der Bahn aus – und sah meinen Vater, der mir erzählte, dass die Frau vor mir, die mir Mut machen wollte, eine deutsche Skeleton-Pilotin gewesen sei. Klar, für sie war das also wirklich nicht so schlimm.

Mein letzter heisser Rit

Bruno ist ein Alleskönner, wie er in seinen Videos «Bötschi fragt» immer wieder aufs das Neue beweist. Auch im Europa-Park wollte er beweisen, dass er es kann:

Ich bin ein Angsthase und mir wurde schon als Kind auf der Schneesturmbahn jedes Mal schlecht. Nicht viel besser erging es mir mit 20 beim ersten Mal auf einer Achterbahn in England.

Trotzdem fuhr ich ein paar Jahre später gemeinsam mit Freund*innen in den Europa-Park in Rust.

Ich weiss nicht, was mich an diesem Tag geritten hat, aber ich bin auf jede Bahn mitgegangen und habe mir dabei mehrfach die Seele aus dem Leib geschrien.

Als ich in das Wägelchen der Dunkelachterbahn, die bis 2017 in einer rund 45 Meter hohen silbernen geodätischen Kuppel untergebracht war, eingestiegen bin, verliess mich jedoch der Mut und ich wollte abhauen.

Das ging leider nicht mehr. Zum Glück hatte ich im letzten Moment eine lebensrettende Idee: Ich zog meine Brille aus und erlebte die Schussfahrt halbblind.

So oder so: Es war definitiv meine letzte Fahrt mit einer Achterbahn.

Diese Bahn kommt bald neu im Europa-Park Zum 50-Jahr-Jubiläum eröffnet der Europa-Park eine neue Familienattraktion. Bislang machte der Park ein grosses Geheimnis um die Attraktion, doch wir durften sie heute schon testen. 14.03.2025

Der perfekte Tag im Europa-Park

Martin ist ebenfalls ein treuer Europa-Park-Besucher. Wie sein perfekter Tag im Freizeitpark aussieht, beschreibt er so:

Seit ich denken kann, ist der Besuch im Europa-Park jedes Mal ein Höhepunkt für mich. Ich würde sogar behaupten, es ist besser als Weihnachten und Geburtstag zusammen.

Gleichzeitig hasse ich Warten und Anstehen. Daher empfehle ich mittlerweile: Silverstar, Flammlachs und dann eine Waffel und Kaffee. So sieht zumindest mein perfekter Tag im Europa-Park in Rust aus.

Von Grusel über Panik zu grossem Spass

Michelle nimmt gleich die ganze Arbeitstruppe mit in den Europa-Park. Hier erzählt sie von ihrem Adrenalin-Rausch:

Vor ein paar Jahren haben wir von Glattbrugg aus einen Betriebsausflug in den Europa-Park gemacht. Zum Glück gab es keine technischen Pannen oder defekte Bahnen, ausser dass ich auf dem Karussell kurz Panik bekam, dass sich die Ketten der Sitze verheddern könnten.

Dazu kam es glücklicherweise nicht. Die Geisterbahn war übrigens der absolute Hammer: gruselig und mit einer cooler Beleuchtung. Wir hatten einen Riesenspass.

Eine Kindheitserinnerung für die Ewigkeit

Selenas Geburtstag ohne Europa-Park ist gar nicht mehr wegzudenken. Sie ist als Kind fast an jedem Geburtstag mit ihrer Mutter nach Rust gefahren:

Während meiner Kindheit war es Tradition, am Geburtstag in den Europa-Park zu fahren. Einer der Gründe dafür: Geburtstagskinder haben im Freizeitpark freien Eintritt.

Die Euromaus spielte jeweils im Restaurant mit mir. Später durfte ich zudem während der Parade bei ihr auf den Wagen steigen. Für mich als Geburtstagskind war das jeweils der absolute Höhepunkt des Tages.

Selena an ihrem Geburtstag mit der Euro-Maus. zvg

Nur leider hat meine Mutter Höhenangst. Deswegen konnte ich meist nur mir irgendwelchen langweilige Bahnen mitfahren. Spass hat es trotzdem gemacht.

Der Europa-Park hat es sogar geschafft, dass meine Eltern, die seit Jahren getrennt leben, einen Geburtstag mit mir zusammen gefeiert haben. Das war wunderbar.

