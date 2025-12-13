Biologisches Zeitfenster für maximale Befruchtung – Darum ist das Korallenlaichen zentral für ein intaktes Riff Mitten im australischen Sommer wirkt das Great Barrier Reef plötzlich wie verzaubert. Beim Massenlaichen geben Korallen gleichzeitig Eier und Spermien ab: ein weisser Wirbel aus neuem Leben, der zeigt, wie das Riff ums Überleben kämpft. 10.12.2025

Einmal im Jahr spielt sich am Great Barrier Reef ein Naturschauspiel ab, das selbst erfahrene Taucher*innen sprachlos macht: Plötzlich verändert sich das Wasser – die Sicht wird milchig und plötzlich ist überall Bewegung.

Was aussieht wie ein zarter Schleier im Meer, ist in Wahrheit ein präzise getakteter Moment im Leben des Riffs: das Laichen der Korallen.

Die Nacht, in der das neue Leben startet

In unserem Video nehmen wir dich mit in diese besondere Nacht. Wir zeigen dir, wie der «Winterzauber» unter Wasser entsteht – und warum dieses Ereignis weit mehr ist als ein hübsches Spektakel.

Wer genau hinschaut, erkennt: Hier entscheidet sich, wie viel neues Leben das Riff in die Zukunft trägt.

