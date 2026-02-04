  1. Privatkunden
Zwei Monate auf See Kreuzfahrt-Kapitän verrät, wie viel er verdient

Sven Ziegler

4.2.2026

Kreuzfahrt-Kapitän Tommy Möller verrät, wie viel er verdient.
Kreuzfahrt-Kapitän Tommy Möller verrät, wie viel er verdient.
Imago / Bildmontage blue News

Kreuzfahrt-Kapitän gilt für viele als Traumjob: monatelang unterwegs, hohe Verantwortung – und ein überdurchschnittliches Gehalt. Ein Kapitän der Reederei Aida hat nun offengelegt, wie viel er tatsächlich verdient und wie sein Arbeitsalltag aussieht.

Sven Ziegler

04.02.2026, 16:27

04.02.2026, 16:32

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Aida-Kapitän verdient knapp 170’000 Franken pro Jahr, inklusive Bonus.
  • Gearbeitet wird meist zwei bis zweieinhalb Monate am Stück, sieben Tage pro Woche.
  • Der Weg auf die Brücke ist lang – und beginnt nicht zwingend früh im Leben.
Mehr anzeigen

Der Kapitän eines Kreuzfahrtschiffs trägt Verantwortung für mehrere tausend Passagiere, eine komplexe technische Infrastruktur und eine internationale Crew. Wie dieser Beruf aussieht – und wie er entlohnt wird –, darüber hat Tommy Möller, Kapitän bei Aida Cruises, in einem Interview mit der «Frankfurter Allgemeine Zeitung» gesprochen.

Möller stammt zwar aus einer Seefahrerfamilie, entschied sich aber zunächst für andere Wege: Er arbeitete als Schiffsmechaniker, studierte Jura und war mehrere Jahre in der Baubranche tätig. Erst mit 35 Jahren begann er ein Nautikstudium – in Deutschland eine Voraussetzung, um später als Kapitän zur See zu fahren.

Der Aufstieg verlief danach vergleichsweise schnell. Nach ersten Einsätzen auf Containerschiffen wechselte Möller als dritter Offizier zur Kreuzfahrt. Innerhalb von fünf Jahren wurde er zum Kapitän befördert, sein erstes Kommando führte er auf der «Aida Aura».

Jahreslohn knapp unter 170’000 Franken

Auch über sein Einkommen spricht Möller offen. Nach rund 15 Jahren bei Aida verdient er nach eigenen Angaben durchschnittlich rund 11’700 Euro pro Monat, was etwa 10’700 Franken entspricht. Hinzu kommt ein leistungsabhängiger Bonus von rund 40’000 Franken pro Jahr.

Insgesamt ergibt das einen Jahreslohn von knapp unter 170’000 Franken. Das Gehalt sei mit jeder Beförderung deutlich gestiegen, betont Möller – stehe aber in direktem Zusammenhang mit der hohen Verantwortung und der Arbeitsbelastung.

Zwei Monate Arbeit, zwei Monate frei

Der Arbeitsrhythmus eines Kreuzfahrt-Kapitäns unterscheidet sich deutlich von klassischen Jobs an Land. Üblich seien Einsätze von zwei bis zweieinhalb Monaten am Stück, ohne freie Tage. Gearbeitet werde während dieser Zeit oft mehr als zehn Stunden täglich.

Am Steuer stehe er dabei nur selten, erklärt Möller. Seine Hauptaufgaben lägen in der Führung der Crew, der Organisation des Bordbetriebs sowie in sicherheitsrelevanten Entscheidungen. Nach einem Einsatz folgt dafür meist eine ähnlich lange Freizeitphase an Land.

Der Beruf bringe Abwechslung, aber auch Einschränkungen mit sich. Längere Abwesenheiten von Familie und Freunden seien Teil des Jobs. Dafür biete die Tätigkeit internationale Erfahrungen, hohe Eigenverantwortung – und ein Einkommen, das deutlich über dem Durchschnitt liege.

