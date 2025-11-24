  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Mysteriöser Fall auf Kreuzfahrt Mutter erfährt auf Google von Tod ihrer Tochter (18)

Sven Ziegler

24.11.2025

Die Carnival Horizon ist Schauplatz eines mysteriösen Todesfalls. 
Die Carnival Horizon ist Schauplatz eines mysteriösen Todesfalls. 
KEYSTONE

Eine 18-jährige US-Schülerin wird auf einer Karibik-Kreuzfahrt tot in ihrer Kabine gefunden. Während das FBI wegen Mordes ermittelt, erhebt die Mutter schwere Vorwürfe: Sie habe erst über eine Google-Suche vom Tod ihrer Tochter erfahren.

Redaktion blue News

24.11.2025, 07:41

24.11.2025, 07:47

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine 18-jährige Amerikanerin wurde tot auf der «Carnival Horizon» entdeckt; das FBI ermittelt wegen Mordverdachts.
  • Die Mutter sagt, sie habe die Todesnachricht nicht von Behörden, sondern über Google erhalten.
  • Im Fokus steht nun der 16-jährige Stiefbruder – laut Zeugen soll das Mädchen Angst vor ihm gehabt haben.
Mehr anzeigen

Der Tod der 18-jährigen Anna K. an Bord des Kreuzfahrtschiffs «Carnival Horizon» erschüttert derzeit die USA. Die junge Frau war mit ihrem Vater, ihrer Stiefmutter und drei Stiefgeschwistern auf einer Karibikreise unterwegs, als sie in ihrer Kabine leblos aufgefunden wurde. Ein Zimmermädchen entdeckte die Leiche unter dem Bett – in eine Decke gewickelt und unter mehreren Schwimmwesten versteckt.

Für besondere Irritation sorgt jetzt die Darstellung ihrer Mutter. Heather Wright sagte dem US-Sender NewsNation, niemand aus der Crew oder den Behörden habe direkt mit ihr Kontakt aufgenommen. «Ich habe gegoogelt: ‹18-Jährige stirbt auf Kreuzfahrtschiff› – und dann sah ich überall das Gesicht meiner Tochter», erklärte sie. Wright lebt in Oklahoma; zu ihrer Tochter hatte sie seit Jahren nur sporadisch Kontakt.

Mysteriöse Todesumstände. 18-Jährige stirbt auf Kreuzfahrt – jetzt gerät Familienmitglied ins Visier

Mysteriöse Todesumstände18-Jährige stirbt auf Kreuzfahrt – jetzt gerät Familienmitglied ins Visier

Nach Informationen von ABC News wurde die Schülerin erwürgt und anschliessend erstickt. Ermittler sollen zudem zwei deutliche Hämatome am Hals festgestellt haben. Das FBI hat den Fall übernommen und spricht von laufenden Mordermittlungen. Die Reederei bestätigte den Todesfall und erklärte, die Familie zu unterstützen und eng mit den Behörden zusammenzuarbeiten.

Familienmitglied ist im Visier

Laut US-Medien rückt nun der 16-jährige Stiefbruder der 18-Jährigen in den Fokus. Ein Ex-Freund der Schülerin sagte, Anna habe grosse Angst vor dem Jugendlichen gehabt und sich belästigt gefühlt. In den letzten Monaten habe sie deshalb häufig bei Freundinnen übernachtet. Offiziell bestätigt ist der Verdacht bislang nicht; die Ermittler äussern sich zurückhaltend.

Unklar ist auch, weshalb die Mutter nicht direkt informiert wurde. Wright kritisierte ihren Ex-Mann und die Behörden scharf. Sie habe das Gefühl, erst sehr spät und nur zufällig von dem Todesfall erfahren zu haben. Der Vater reagierte bislang nicht öffentlich auf die Vorwürfe.

Die Ermittlungen zu den Umständen, zur möglichen Tatwaffe und zur Rolle der Familienmitglieder dauern an. Das FBI befragt derzeit Crewmitglieder und Passagiere. Ergebnisse werden frühestens in den kommenden Tagen erwartet.

Mehr Videos aus dem Ressort

Traumjob auf Kreuzfahrtschiff: Diese Baslerin tanzt ihr Traumleben auf hoher See

Traumjob auf Kreuzfahrtschiff: Diese Baslerin tanzt ihr Traumleben auf hoher See

Wolltest du auch schon mal auf Weltreise gehen, hast dich aber nicht getraut? Die Basler Profitänzerin Jasmin Ottenburg hat den Sprung gewagt und erzählt, was sie dafür aufgibt.

11.04.2025

Mehr Reise-Artikel

Untertauchen statt Überstunden. Wie du 2026 deine Ferien verdoppelst

Untertauchen statt ÜberstundenWie du 2026 deine Ferien verdoppelst

Geheime Codes. Was die Crew im Flugzeug sagt – und was du nicht verstehen sollst

Geheime CodesWas die Crew im Flugzeug sagt – und was du nicht verstehen sollst

Steinschlag, Felssturz und Hangrutsch. Diese Wanderwege sind wegen Naturgefahren gesperrt

Steinschlag, Felssturz und HangrutschDiese Wanderwege sind wegen Naturgefahren gesperrt

Meistgelesen

Mamdani will arabische Zahlen an Schulen – X-User fallen vom Glauben ab
Lara Gut-Behrami droht dasselbe Schicksal wie diesen Ski-Stars
Debakel am Sonntag? So verteidigt sich Mirjam Hostetmann
Pendler-Puff rund um Zürich – Bahnverkehr teilweise unterbrochen
Jugendlicher (17) von Tram erfasst und mitgeschleift – jetzt spricht er