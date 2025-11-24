Mysteriöser Fall auf KreuzfahrtMutter erfährt auf Google von Tod ihrer Tochter (18)
24.11.2025
Eine 18-jährige US-Schülerin wird auf einer Karibik-Kreuzfahrt tot in ihrer Kabine gefunden. Während das FBI wegen Mordes ermittelt, erhebt die Mutter schwere Vorwürfe: Sie habe erst über eine Google-Suche vom Tod ihrer Tochter erfahren.
24.11.2025, 07:41
24.11.2025, 07:47
Eine 18-jährige Amerikanerin wurde tot auf der «Carnival Horizon» entdeckt; das FBI ermittelt wegen Mordverdachts.
Die Mutter sagt, sie habe die Todesnachricht nicht von Behörden, sondern über Google erhalten.
Im Fokus steht nun der 16-jährige Stiefbruder – laut Zeugen soll das Mädchen Angst vor ihm gehabt haben.
Für besondere Irritation sorgt jetzt die Darstellung ihrer Mutter. Heather Wright sagte dem US-Sender NewsNation, niemand aus der Crew oder den Behörden habe direkt mit ihr Kontakt aufgenommen. «Ich habe gegoogelt: ‹18-Jährige stirbt auf Kreuzfahrtschiff› – und dann sah ich überall das Gesicht meiner Tochter», erklärte sie. Wright lebt in Oklahoma; zu ihrer Tochter hatte sie seit Jahren nur sporadisch Kontakt.
Nach Informationen von ABC News wurde die Schülerin erwürgt und anschliessend erstickt. Ermittler sollen zudem zwei deutliche Hämatome am Hals festgestellt haben. Das FBI hat den Fall übernommen und spricht von laufenden Mordermittlungen. Die Reederei bestätigte den Todesfall und erklärte, die Familie zu unterstützen und eng mit den Behörden zusammenzuarbeiten.
Familienmitglied ist im Visier
Laut US-Medien rückt nun der 16-jährige Stiefbruder der 18-Jährigen in den Fokus. Ein Ex-Freund der Schülerin sagte, Anna habe grosse Angst vor dem Jugendlichen gehabt und sich belästigt gefühlt. In den letzten Monaten habe sie deshalb häufig bei Freundinnen übernachtet. Offiziell bestätigt ist der Verdacht bislang nicht; die Ermittler äussern sich zurückhaltend.
Unklar ist auch, weshalb die Mutter nicht direkt informiert wurde. Wright kritisierte ihren Ex-Mann und die Behörden scharf. Sie habe das Gefühl, erst sehr spät und nur zufällig von dem Todesfall erfahren zu haben. Der Vater reagierte bislang nicht öffentlich auf die Vorwürfe.
Die Ermittlungen zu den Umständen, zur möglichen Tatwaffe und zur Rolle der Familienmitglieder dauern an. Das FBI befragt derzeit Crewmitglieder und Passagiere. Ergebnisse werden frühestens in den kommenden Tagen erwartet.
