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Preis-Schock für Touristen Jetzt explodieren auch die Strandpreise im Insel-Hotspot

Sven Ziegler

1.6.2026

Am Strand – wie hier auf Mallorca – lässt es sich gut aushalten
Am Strand – wie hier auf Mallorca – lässt es sich gut aushalten
Clara Margais/dpa

Mallorca erwartet einen Rekordsommer – und bittet Feriengäste gleichzeitig stärker zur Kasse. Nach Hotels, Restaurants und Flügen steigen nun auch die Preise für Liegestühle und Sonnenschirme deutlich. An einigen Stränden kostet ein Standard-Set fast doppelt so viel wie noch vor einem Jahr.

Sven Ziegler

01.06.2026, 15:37

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • An der Playa de Palma kostet ein Set aus zwei Liegestühlen und einem Sonnenschirm neu 30 Euro pro Tag.
  • Die Preise sind damit gegenüber dem Vorjahr massiv gestiegen.
  • Trotz höherer Kosten rechnen Tourismusunternehmen auf Mallorca mit einem Rekordsommer.
Mehr anzeigen

Wer diesen Sommer auf Mallorca einen Platz in der ersten Reihe am Meer möchte, muss dafür deutlich tiefer in die Tasche greifen. Besonders an der beliebten Playa de Palma sorgen die neuen Preise für Diskussionen.

Für zwei Liegestühle und einen Sonnenschirm werden inzwischen 30 Euro pro Tag verlangt. Im vergangenen Jahr kostete dasselbe Angebot noch 18 Euro. Die Preissteigerung trifft insbesondere Familien, die mehrere Tage am Strand verbringen möchten.

Viele Urlauber reagieren bereits darauf und bringen ihre eigene Ausrüstung mit. Statt gemieteter Liegen setzen sie auf Strandtücher und günstige Sonnenschirme aus dem Supermarkt.

Weniger Platz am Strand

Hinter den höheren Preisen steckt nicht nur die starke Nachfrage. Die Gemeinden haben die Zahl der verfügbaren Liegestühle deutlich reduziert.

Grund dafür sind die schrumpfenden Sandstrände. Der steigende Meeresspiegel und die Küstenerosion haben dazu geführt, dass an vielen Abschnitten weniger Platz zur Verfügung steht. Gleichzeitig wurden die Strandkonzessionen neu vergeben, wodurch die Betreiber teilweise deutlich höhere Gebühren bezahlen müssen.

Das begrenzte Angebot trifft auf eine weiterhin hohe Nachfrage – ein klassisches Rezept für steigende Preise.

Gäste wollen ihre Ferien besser kalkulieren

Die Entwicklung beschränkt sich nicht auf den Strand. Seit Jahren steigen auf Mallorca auch die Kosten für Hotels, Restaurants und Freizeitangebote. Die jüngsten Preiserhöhungen haben das Verhalten vieler Feriengäste verändert.

Besonders All-inclusive-Angebote erleben derzeit eine Renaissance. Viele Reisende bevorzugen wieder Pauschalpakete, weil sie ihre Ferienkosten besser planen können und vor Ort weniger finanzielle Überraschungen erleben.

Mallorca setzt auf andere Gäste

Die Entwicklung passt zur langfristigen Strategie vieler Verantwortlicher auf den Balearen. Seit Jahren versuchen Behörden und Tourismusorganisationen, die Insel weniger abhängig vom Partytourismus zu machen.

Statt möglichst vieler Besucher soll vermehrt ein Publikum angesprochen werden, das bereit ist, höhere Preise zu bezahlen. Dieser Kurs sorgt allerdings auch für Kritik, weil nicht alle Unternehmen von den zahlungskräftigeren Gästen gleichermassen profitieren.

Trotz der steigenden Kosten deutet derzeit wenig darauf hin, dass Mallorca an Beliebtheit verliert. Die Reisebranche meldet bereits seit Monaten starke Buchungszahlen und rechnet für den Sommer mit einem neuen Besucherrekord.

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