Diese 9 Fehler solltest du in Marokko unbedingt vermeiden

Marokko ist eine Reise wert – aber nur mit den richtigen Tipps. Bild: Mycation

Marokko überwältigt – im besten und im schwierigsten Sinn. Zwischen Duft von Gewürzen, engen Souks und endlosen Wüstenlandschaften kann man sich schnell verlieren. Wer unvorbereitet reist, tappt dabei in typische Fallen. Eine Reise durchs Land zeigt, welche Fehler du besser vermeidest.

Redaktion Mycation Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Marokko begeistert mit Kultur, Kulinarik und Landschaft – verlangt aber auch etwas Vorbereitung.

Typische Fehler reichen von fehlenden Restaurant-Reservationen bis zu falschem Verhalten in Souks oder bei Unterkünften.

Wer sich an lokale Gepflogenheiten anpasst und gut plant, erlebt das Land deutlich entspannter. Mehr anzeigen

Minztee auf Dachterrassen, Mosaike unter den Füssen, der Ruf des Muezzins in der Abenddämmerung: Marokko entfaltet seinen Charme in Momenten wie diesen. Die Faszination des Landes liegt darin, für eine Zeit in eine völlig andere Welt eintauchen zu können. Architektonisch, aber auch was Sehenswürdigkeiten angeht. Aber: Man kann auch einiges falsch machen.

mycation-Redaktorin Jenny hat Marokko von Marrakesch über die Sahara bis zur Hauptstadt Rabat bereist und hätte diese neun Dinge lieber vorher gewusst. Wer sich ein wenig vorbereitet und die lokalen Gepflogenheiten kennt, erlebt die Magie von Marokko aber ganz entspannt.

Fehler Nummer 1: Keine Restaurants reservieren

Marokko ist eine kulinarische Perle mit Köstlichkeiten von Couscous bis Meeresfrüchte Mycation

Laternen und Lichter unter dem Sternenhimmel und die Aromen und Ras el Hanout: Marokkanisches Essen und Ambiente gehen Hand in Hand. Zahlreiche Locations mit Terrassen bieten spektakuläre Aussichten und leckere Tajines oder perfekt gewürzten Couscous – hier kommen Kulinarik-Fans absolut auf ihre Kosten.

Aber Achtung: Wer zur Hauptsaison, also von April bis Mai oder Oktober bis November in Marokko ist, muss die Restaurants auf seiner Bucket-List reservieren! Denn sonst steht man schnell mal vor dem vollen Lokal ohne Platz.

Fehler Nummer 2: Streetfood essen

Lokales Essen ist ein Must, Streetfood kann für den westlichen Magen aber ein Risiko sein Mycation

Sollte es also keinen Platz im Restaurant geben, empfehlen wir dir eine rasche Recherche bei TripAdvisor oder Google.

Denn auch wenn die Food-Stände wie Jemaa el-Fnaa in Marrakesch verlockend aussehen und Touristinnen vor Ort Fleisch mit der gewünschten Würze anbraten, lauert hier leider wirklich die Lebensmittelvergiftung an jeder Ecke. Better safe than sorry. Und unbedingt Vomex mitnehmen.

Fehler Nummer 3: Nur in der Hauptsaison reisen

Blick von oben auf Marrakesch Mycation

Wer in der Nebensaison reist, hat das Problem mit den ausgebuchten Restaurants wahrscheinlich weniger. Dafür ist es heiss: Im Sommer herrschen zwischen 45 und 50 Grad. Da es sich aber um trockene Hitze handelt, ist es nicht so unangenehm. Und: In der Nebensaison zu reisen, hat den grossen Vorteil, dass man die schönsten Riads zu bezahlbaren Preisen bekommt.

Fehler Nummer 4: Abends durch den Souk spazieren

Wer abends den Marktplatz verlässt, sollte nach Autostrassen suchen, statt in die Gassen der Souks zu laufen. Mycation

Nach Sonnenuntergang wirken die Souks wie ein anderes Universum. Tagsüber pulsiert das Labyrinth aus Gassen, Ständen und Werkstätten, abends werden viele Wege leerer, dunkler und unübersichtlicher. Genau dann kann selbst Google Maps zur Falle werden. Ich habe das selbst erlebt. Wir folgten nach Einbruch der Dunkelheit der blauen Linie auf dem Bildschirm und verirrten uns.

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Ein Mann bot Hilfe an, führte uns durch immer schmalere Gassen. Kurz darauf standen wir in einer abgelegenen Ecke. 30 Dollar, sagte er. Wir zahlten. Der Mann schüttelte den Kopf. «Each», fügte er hinzu, als plötzlich ein zweiter Mann aus dem Schatten auftauchte. Diese Fehlentscheidung kostete uns zum Glück nur Geld. Aber er brachte uns die klare Erkenntnis: Im Dunkeln verliert man im Souk nicht nur die Orientierung, sondern auch schnell die Kontrolle über die Situation.

Der Tipp ist deshalb simpel: Nach Sonnenuntergang auf den Hauptwegen bleiben, Unterkünfte vorab genau lokalisieren oder sich bis zur nächstgelegenen Zufahrt fahren lassen. Die Souks sind faszinierend – aber sie sind und bleiben für Touristen ein Labyrinth.

Fehler Nummer 5: Nicht dreist handeln

Marokko hat wunderschöne, handgewebte Teppiche. Wer einen will, sollte mindestens bei der Hälfte des Preises einsteigen und handeln Mycation

Wenn du tagsüber in den Souks shoppen willst, solltest du wissen: Für Teppiche oder Stoffe wird oft zunächst das Doppelte oder sogar Dreifache des eigentlichen Preises verlangt. Selbst wenn es sich schon so anfühlt, als hättest du extrem hart verhandelt, liegst du mit deinem Angebot womöglich noch immer deutlich unter der ersten Forderung – und genau so ist es gedacht.

Händler steigen grundsätzlich hoch ein. Das gehört zum Spiel. Also ruhig selbstbewusst auftreten, sagen, man sei Studentin oder habe nur zehn Dollar im Budget – und verhandeln, als ginge es ums Prinzip. In Marrakesch zu handeln ist kein Affront, sondern üblich. Es ist Kommunikation, ein Abtasten, ein gemeinsames Annähern. Eigentlich ist das Feilschen sogar eine kulturelle Erfahrung.

Fehler Nummer 6: Hotels buchen, ohne die Lage zu checken

Schön von Innen, aussen ungemütlich. Zum Teil wird man als Frau bis zur Tür des Riads verfolgt. Mycation

Bei der Wahl der Unterkunft ist die Lage entscheidend. Achte darauf, dass eine Strasse in der Nähe ist und sich das Riad nicht zu sehr in der verschachtelten Altstadt befindet, denn dann wird es (vor allem als Frau) abends eher unangenehm. Wer in der neuen Medina übernachtet, findet tolle Luxushotels, verpasst aber den Charme der tollen Häuser mit Garten im Innenhof.

Fehler Nummer 7: Sehr westlich auftreten

Kopf bedecken ist optional, in diesem Fall eher zum Schutz der Sonne Mycation

Wer in Marokko im ultrakurzen Outfit durch die Medina spaziert, lautstark telefonierend durch den Souk läuft oder mit offensichtlichem Wohlstand kokettiert, zieht Aufmerksamkeit auf sich. Und zwar nicht immer die gewünschte.

Zurückhaltende Kleidung, also bedeckte Schultern, längere Röcke oder lockere Hosen, zeugen von Respekt gegenüber der Kultur. In Marrakesch mag man noch tolerant gegenüber dem westlichen Kleidungsstil sein, abseits ist es aber angebracht, sich anzupassen.

Fehler Nummer 8: Nur eine Wellness-Hamam-Behandlung buchen

In der alten Medina finden sich traditionelle Hamams Mycation

Wer in Marokko ist, muss einen Hamam besuchen. Doch hier haben Tourist:innen die Wahl: Entweder, sie zahlen viel Geld für einen luxuriösen Wellness-Hamam, oder sie geniessen eine authentische Behandlung im öffentlichen Hamam.

Wobei «geniessen» Empfindungssache ist: Wenn dir diese Damen den Körper schrubben, merkst du mal, wie viel Dreck durch Duschen gar nicht vom Körper geht. Ich habe mich noch nie so sauber gefühlt, wie nach dem öffentlichen Hamam und kann absolut nachvollziehen, weshalb man Dampf und Hitze der klassischen Dusche vorzieht. Das ist die nackte Wahrheit.

Fehler Nummer 9: Nur Marrakesch besuchen

Eine Kameltour durch die Sahara: Der weite Weg für die Wüste lohnt sich Mycation

Marrakesch ist wunderschön und hat viele Highlights in der alten und neuen Medina. Doch Marokko ist mehr als Marrakesch: Wer Richtung Atlasgebirge reist, findet auf dem Weg zur Sahara Wüste wunderschöne Berglandschaften, urige Dörfer und freundliche Menschen. Wer Richtung Agadir fährt, kann in Surfcamps sportliche Highlights erleben oder in Töpfer-Retreats zu sich selbst finden. Es lohnt sich, den Radius zu erweitern.