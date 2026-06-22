Diese Ferienziele am Strand erreichst du einfach mit dem Zug

Nach Villefranche-sur-Mer in Frankreich kommen Zugreisende mit dreimal Umsteigen. Bild: IMAGO/ABACAPRESS

Paris, Venedig oder sogar Kroatien: Viele beliebte Feriendestinationen sind mit dem Zug erreichbar. Ein Zugreise-Experte erklärt, welche Ziele sich besonders eignen, wie man die günstigsten Tickets findet und warum Bahnreisen oft entspannter sind als Fliegen.

Britta Gfeller Britta Gfeller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Beliebte Feriendestinationen wie Süditalien, Slowenien oder Kroatien sind per Zug oft mit wenig Umsteigen erreichbar.

Wer früh bucht, kann oft sparen. Da die Ticketsuche über verschiedene Bahnportale jedoch schnell unübersichtlich wird, erleichtern spezialisierte Plattformen die Planung und Buchung.

Zugreisen sind deutlich umweltfreundlicher als Flüge: Sie verursachen im Durchschnitt nur etwa ein Zehntel der CO₂-Emissionen und bleiben selbst auf Strecken mit Fährüberfahrten die klimafreundlichere Wahl. Mehr anzeigen

An welche Feriendestinationen komme ich einfach mit dem Zug?

Italien ist ein einfaches und günstiges Zugreiseland, findet Marius Portmann. Er ist begeisterter Bahnfahrer und hat die Zug-Buchungsplattform Simple Train gegründet. «Nach Venedig oder Rimini fährt man direkt», sagt er. Apulien oder Sizilien erreicht man mit dem Nachtzug ab Mailand.

Marius Portmann zvg Marius Portmann reiste schon immer gerne und viel mit dem Zug. 2019 gründete er die Plattform Simple Train und begann, neben dem Studium in Soziologie auch Tickets für andere zu buchen. Schnell fand die Idee Anklang und das Team vergrösserte sich. Im Jahr 2025 organisierte Simple Train über 10'000 Bahnreisen in 42 verschiedene Länder.

Und nach Ljubljana in Slowenien oder Zagreb in Kroatien kann man sogar direkt ab Zürich mit dem Nachtzug reisen. «Von dort ist es dann auch einfach, per Zug weiter ans Meer zu kommen», sagt Marius Portmann. Sowieso findet er: Innerhalb von Europa gibt es kaum einen Ort, den man nicht mit dem Zug erreichen kann.

Zugreise-Anfänger*innen rät er zu einem ersten Trip nach Paris oder Mailand. «Man muss nicht umsteigen und ist schnell dort. Da kann nicht viel schief gehen», sagt er.

Warum soll ich überhaupt mit dem Zug verreisen?

Die Reise ist schon teil der Ferien. «Man kann aus dem Fenster schauen, sehen, wie sich die Landschaft verändert, entspannen und in Ferienstimmung kommen», sagt Marius Portmann. Zugreisende haben mehr Platz und Beinfreiheit als Flugzeugpassagier*innen und können während der Fahrt aufstehen und herumgehen.

Der Koffer kommt sicher an (ausser man lässt ihn selbst im Zug liegen), es gibt keine Gewichtsbeschränkung fürs Gepäck und praktisch alles darf mitgenommen werden.

Im Gegensatz zu Flugreisen sind Zugreisen oft weniger problematisch, wenn eine Verbindung ausfällt. Fällt ein Flug aus, kann es passieren, dass man erst Tage später nach Hause kommt. Fällt dagegen ein Zug aus, fährt meist schon wenige Stunden später der nächste. In der Regel ist eine kostenlose Umbuchung auf spätere Züge kein Problem. Ausserdem sind Zugreisen deutlich umweltfreundlicher als Flüge.

Sind Zugreisen immer umweltfreundlicher?

Eine Reise mit dem Zug verursache im Schnitt zehnmal weniger CO 2 als dieselbe Strecke mit dem Flugzeug. Sogar wenn man für eine Reise zum Beispiel nach Griechenland oder Albanien einen Teil der Strecke mit der Fähre zurücklegt, bleibe die Zugreise immer klimafreundlicher als ein Flug oder ein Trip mit dem Auto, sagt Marius Portmann. «Auch wenn Fähren mit Schweröl betrieben werden und CO 2 ausstossen – sie sind so gross und transportieren so viel Fracht, dass ein Passagier oder eine Passagierin ohne Auto kaum ins Gewicht fällt», sagt er.

Wie reise ich am günstigsten mit dem Zug?

Grundsätzlich gilt: Je früher man bucht, desto günstiger. Laut Marius Portmann ist der Zug auf Strecken, die häufig von Geschäftsreisenden genutzt werden, meist günstiger als das Flugzeug – zum Beispiel zwischen Zürich und Hamburg. Auch auf anderen Strecken kann der Zug Vorteile haben: Er hält direkt in der Stadt, sodass die Kosten für die An- und Abreise zum Flughafen entfallen.

Laut Marius Portmann lohnt sich für Reisen durch mehrere europäische Länder oft ein Interrail-Ticket. Das funktioniert ähnlich wie ein GA für ganz Europa. Zwar müssen je nach Bahnunternehmen Sitzplätze in der Interrail-App reserviert werden, insgesamt wird eine längere Zugreise so aber günstiger.

Wann und wo soll ich buchen?

Hier wird es etwas kompliziert. Nicht alle Bahnunternehmen öffnen ihre Buchungsportale zur gleichen Zeit – bei manchen können Tickets sechs Monate oder mehr im Voraus gebucht werden, bei anderen erst drei Monate oder weniger vor Abfahrt. Gerade bei Reisen, für die Teilstrecken bei verschiedenen Bahnunternehmen gebucht werden müssen, kann das schwierig werden.

«Viele Bahnunternehmen haben lange nur national gedacht und ihr System im eigenen Land ausgebaut. Dabei haben sie internationale Reisen vernachlässigt», erklärt Marius Portmann den Buchungs-Wirrwarr. Dies verändere sich langsam. So kann man beispielsweise am SBB-Schalter oder über die SBB-App inzwischen auch viele Züge im Ausland buchen. «Bis die Buchung aller Züge innerhalb Europas auf einer Plattform möglich ist, wird es wohl aber noch dauern», sagt der Zugreise-Experte.

Beim Planen der Route helfen Apps wie RailPlanner. Für alle, die sich nicht selbst mit dem Ticketkauf herumschlagen wollen, übernimmt Simple Train die Reiseplanung und -Buchung für eine Gebühr.

Abenteuerlustige, die auch ausserhalb Europas mit dem Zug reisen möchten, können sich auf der Website des Briten Mark Smith inspirieren lassen. Er erklärt als «The Man in Seat 61» beispielsweise, wie man mit dem Zug von Europa nach Vietnam reisen und wo man die Tickets dafür kaufen kann.

Was muss ich sonst noch beachten?

Auch bei Zugreisen gelten die allgemeinen Zollbestimmungen der Länder. Verbotene Gegenstände dürfen also – logischerweise – auch im Zug nicht mitgeführt werden.

Meist reicht es, kurz vor Abfahrt am Bahnhof aufzukreuzen. Einzig in Spanien sollen Passagier*innen 15 Minuten früher erscheinen für eine Billett- und Gepäckkontrolle. Wer mit dem Eurostar durch den Unterwassertunnel nach London fährt, sollte 45 Minuten für die Kontrolle einplanen.

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