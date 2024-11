Für alle, die Langstreckenflüge unangenehm finden, ist das neue Angebot von Qantas nichts: Die australische Airline plant, ab 2026 22-Stunden-Flüge anzubieten. Unsplash/philipmyr

Qantas bietet ab 2026 Flugverbindungen von Sydney nach London oder New York an. Damit lanciert die australische Airline die längsten Nonstop-Flüge der Welt – die 22 Stunden dauern sollen.

Qantas plant ab 2026 ultralange Nonstop-Flüge von Sydney nach London oder New York mit einer Flugzeit von bis zu 22 Stunden.

Ermöglicht werden diese Ultralangstreckenflüge durch Zusatztanks.

Derzeit hält Singapore Airlines den Rekord für den längsten Nonstop-Flug von Singapur nach New York. Mehr anzeigen

Wer an einen weit entfernten Ort reisen will, kommt um einen Langstreckenflug nicht drumherum. Nonstop-Flug oder einmal umsteigen? Beides nicht das Bequemste, doch entscheidest du dich für ersteres, freust du dich bestimmt darauf, nach einer langen Reise endlich wieder Boden unter den Füssen zu haben.

Das Angebot der längsten Nonstop-Flüge der Welt wird bald noch grösser. Denn wie Qantas bereits im Jahr 2022 angekündigt hat, wird die australische Airline bald Flüge anbieten, die ultralange 22 Stunden dauern.

Unter dem Namen «Projekt Sonnenaufgang» informiert Qantas, dass der Plan ist, London und New York von Sydney aus anzufliegen. Mitte 2026 soll der erste Flieger abheben.

Zusatztank macht Ultralangstreckenflug möglich

Um diese Megaentfernung zurücklegen zu können, musste die Airline ein Flugzeug entwerfen lassen, das sich für einen Ultralangstreckenflug eignet. 2022 bestellte Qantas zwölf Flugzeuge des Typs A350-1000 bei Airbus.

Wie sich herausstellte, war das ganze Unterfangen dann aber doch nicht so einfach, wie gedacht. Die Flugzeuge brauchen für solch grosse Distanzen Extratanks, der zuerst von der zuständigen Flugsicherheit bewilligt werden mussten. Im Juli 2024 kam schliesslich die Genehmigung dafür.

Viel Beinfreiheit und Wellbeing-Zone zum Erfrischen

Qantas verspricht, dass sogar die Economy-Plätze bequem sein wollen. Insgesamt soll die Maschine für 238 Passagiere in vier verschiedenen Kategorien Platz bieten.

Neben der Economy finden sich ausserdem die Kategorien Premium Economy, Business und First. Letztere gleicht eher einem Hotelzimmer als einer Flugzeugkabine, wirft man einen Blick auf die Bilder.

In der Premium Economy werden die Sitze zudem mit einer speziellen Beinablage ausgestattet. Eine sogenannte Wellbeing-Zone dient allen Passagieren, um sich erfrischen zu können.

Bisher längster Nonstop-Flug führt von Singapur nach New York

Der aktuell längste Nonstop-Flug der Welt verbindet Singapur mit New York. Zwischen 18 und 19 Stunden braucht der Airbus A350-900ULR von Singapore Airlines für die 15'349 Kilometer.

Ausserdem fliegt Singapore Airlines 15'329 Kilometer von Singapur nach Newark im US-Bundesstaat New Jersey, was zwischen 17 und 18 Stunden dauert. Darauf folgt das Flugangebot von Qatar Airways von Doha nach Auckland – 14'535 Kilometer in zwischen 16 und 17 Stunden.

Auch Qantas selbst bietet bereits Ultralangstreckenflüge an. Dies bisher von Perth nach London oder von Melbourne nach Dallas.

