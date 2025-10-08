  1. Privatkunden
DE

Nordlichter inklusive Diese Gemeinde schenkt Auswanderern eine Wohnung

Sven Ziegler

8.10.2025

Die Kirche gilt als Wahrzeichen von Kokelv.
Die Kirche gilt als Wahrzeichen von Kokelv.
Wikimedia Commons

Eine Kleingemeinde ganz im Norden Norwegens greift zu einem ungewöhnlichen Mittel gegen die Landflucht: ein Jahr gratis wohnen, danach vergünstigte Mieten – plus Starthilfe im Alltag. 

Sven Ziegler

08.10.2025, 15:43

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Gemeinde Hammerfest stellt in Kokelv zwei kommunale Wohnungen für Neuankömmlinge ein Jahr kostenfrei bereit und senkt die Mieten für weitere zwei Jahre.
  • Zuzüger erhalten Unterstützung bei Jobsuche und Kinderbetreuung, ein lokaler «Buddy» hilft bei der Integration, und nach drei Jahren ist ein Wohnungskauf möglich.
  • Kokelv liegt in der nördlichsten Region Europas, bietet Naturphänomene wie Mitternachtssonne und Nordlichter – ist aber abgelegen und verlangt robuste Alltagsplanung. 
Mehr anzeigen

In Kokelv in Vest-Finnmark schrumpfte die Bevölkerung in acht Jahren um 41 Prozent – nun will die Gemeinde aktiv gegensteuern. Der Gemeinderat von Hammerfest hat beschlossen, zwei leerstehende öffentliche Wohnungen Neuankömmlingen ein Jahr kostenlos zu überlassen; in den beiden Folgejahren gilt reduzierte Miete, so der norwegische Staatssender NRK.

Die lokale Politikerin Grete Jensstad Svendsen nannte das Projekt gegenüber NRK eine «Win-win-Situation»: Die Gemeinde gewinne Einwohner, Zuzüger eine reale Chance auf ein Leben im Norden. Kommunaldirektorin Elisabeth Paulsen hofft laut NRK, «dass einige hier Wurzeln schlagen».

Zum Paket gehört praktische Starthilfe: Familien bekommen Infos zu Arbeitsplätzen und Kinderbetreuung, Zuschüsse für Schul- und Kita-Kosten und einen lokalen «Buddy», der beim Ankommen unterstützt. Nach drei Jahren besteht zudem die Option, die Wohnung zu kaufen, berichten NRK/Focus.

Immer wieder sorgen Schnäppchen für Aufsehen

Wer sich für Kokelv entscheidet, tauscht Urbanität gegen Wildnis: Die Region ist Siedlungsgebiet der Samen, Kultur und Sprache sind präsent. Mitternachtssonne und Nordlichter locken – zugleich liegt vieles weit auseinander; allein die Fahrt von Kokelv nach Hammerfest dauert rund 90 Minuten. Die Gemeindeseite empfiehlt Allrad, heisst es weiter.

Norwegen ist mit solchen Anreizen nicht allein. Laut Focus Online haben Gemeinden wie Kvitsøy (Rogaland) oder Beiarn (Nordland) ähnliche Programme erfolgreich aufgelegt. Europaweit werben Regionen zudem mit 1-Euro-Häusern in Italien oder Einzugsprämien – etwa Albinen im Wallis mit bis zu 22’000 Euro.

Auch in den USA gab es schon spektakuläre Schnäppchen – allerdings mit Bedingungen: In Reno (Nevada) erwarben Logan und Angelina Needham ein historisches Haus für 1 US-Dollar, mussten es aber auf eigene Kosten versetzen und sanieren. Der Vorbesitzer Jacobs Entertainment wollte so den Denkmalschutz sichern – ein Deal, der zeigt, wie Kommunen und Eigentümer kreative Wege gegen Leerstand und Verfall suchen.

