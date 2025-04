Der Oman hat mehr als Steinwüste und gleissende Hitze zu bieten. Edelweiss/Loren Bedeli

Der Oman hat weit mehr zu bieten als nur Wüste und Sand. Mit diesen fünf Geheimtipps wird deine Reise zum unvergesslichen Erlebnis.

Redaktion Mycation Sven Ziegler

Was hat der Oman ausser Steinwüste und gleissende Hitze zu bieten? Der Wüstenstaat erfreut sich seit einigen Jahren steigender Beliebtheit bei europäischen Reisenden, vor allem in den kühlen Winter- und Frühlingsmonaten.

Und ja: Natürlich gibt es in Oman Steinwüste – aber es gibt auch rote Sanddünen und einmalige Sonnenuntergänge, schroffe Berge, tiefe Schluchten und klare Wadis, die zu einem Bad einladen. Mit diesen fünf Erlebnisse kannst du die Vielseitigkeit des Omans erleben.

Der Sternenhimmel über den Wahiba Sands

Der Sonnenuntergang über der Sandwüste ist ein eindrückliches Erlebnis. Unsplash

Omans Sandwüste erstreckt sich über 180 km von Norden nach Süden und ist etwa 80 km breit. Von den beeindruckenden roten Dünen aus kann man abends zusehen, wie die Schatten länger werden und sich die staubige Luft spektakulär verfärbt.

In der absoluten Dunkelheit der Wüste in den Sternenhimmel schauen, ist sehr faszinierend. Man sollte jedoch nie allein in die Wüste fahren, sondern eine Tour buchen oder in einem Camp einchecken und von dort aus die nahegelegenen Dünen erkunden.

Das unaufgeregte Sama Al Areesh Desert Camp (3*) verfügt über kleine gemauerte, mit Palmengras verkleidete Chalets inmitten der Wüste. Die einfach, aber gemütlich eingerichteten Zimmer haben alle ein eigenes Bad und Klimaanlage. Die Innenräume sind Beduinenzelten nachempfunden.

Das türkisblaue Wasser des Bimmah Sinkhole

Das Bimmah Sinkhole an der Küste des Golf von Oman. Unsplash

Den wundersamen, türkisblauen Pool des Bimmah Sinkhole haben wir dem Golf von Oman zu verdanken. Das Wasser unterspülte die Küstenregion und bildete unterirdische Höhlen. Durch den Einsturz entstand dieser runde Krater.

Eine Betontreppe führt 20 Meter hinunter bis zur Wasseroberfläche, wo man sich ins Nass stürzen kann. Frauen und auch Männer sollten beim Baden in Oman den Oberkörper mit einem Shirt bedecken und Shorts tragen.

Das Sinkhole ist umgeben von einer Art kleinem Park mit Sitzgelegenheiten und öffentlichen Toiletten, wo man sich umziehen kann. Davor stehen Parkplätze zur Verfügung, aber Achtung: Am Wochenende ist das Sinkhole besonders beliebt.

Feilschen in der ehemalige Hauptstadt Nizwa

In Nizwa gibt es einen Souk und ein altes Fort. Pexels

Nizwa gilt als heimliche Hauptstadt Omans. Die Stadt hat sich ihren historischen Charme über die Jahrhunderte erhalten. Empfehlenswert ist der Souk: Überall duftet es nach Weihrauch, es werden Silberarbeiten, Töpferwaren, Datteln und Gewürze angeboten.

Falls du Gewürze oder Mitbringsel auf dem Souk kaufen möchtest, erledige das in Nizwa und warte nicht bis zur Rückkehr nach Muskat – die Preise sind hier besser. Wer keine Lust auf Feilschen hat: In den Strassen Nizwas locken Restaurants und Cafés und ein tolles Fort, das man besichtigen kann.

Ein Spaziergang in Misfah al-Abriyyin

Misfah al-Abriyyin zeigt das traditionelle Leben in den Bergen Omans. Isabel Hemmel

Dieses pittoreske Dorf liegt am Hang auf 900 Metern über dem Meer in einer Oase. Das ausgeklügeltes Falaj-Wasserkanalsystem, das man auf einem Spaziergang durch die engen Gassen bestaunen kann, ist über 2000 Jahre alt. Misfah al-Abriyyin offenbart das authentische omanische Dorfleben und ist ein hervorragendes Beispiel für die traditionelle Architektur und Lebensweise in den omanischen Bergen.

Das Bergdorf soll der Lieblingsort des verstorbenen Sultans Qaboos gewesen sein. Es wundert einen nicht, wenn man hier durch die Gassen läuft. Vieles, aber nicht mehr alles ist authentisch - man hat sich mit Café und Restaurant auch den Bedürfnissen der Besucherinnen und Besucher angepasst.

Aber das tut der Atmosphäre keinen Abbruch. In Rogan’s Café wird übrigens ein vorzüglicher Cappuccino angeboten. Den fantastischen Weitblick von der kleinen Terrasse auf dem Dach gibt’s gratis dazu.

Der Sonnenaufgang auf dem Balcony Trail

Der Sonnenaufgang auf dem Balcony Trail ist magisch. Unsplash

Der Dschabal Shams ist mit knapp über 3000 Metern der höchste Berg in Oman. Bis etwa 2000 Meter kann man hinauffahren. Zwischen dem Plateau, wo sich auch Hotels befinden, und dem Gipfel erstreckt sich eine 1000 Meter tiefe Schlucht.

An ihr entlang führt der sogenannte Balcony Trail, vorbei an zerklüfteten Felsen und unerschrockenen Ziegen. Den Trail sollte man bei Sonnenaufgang wandern. Das Licht ist dann fast schon magisch. Wenn die Sonne langsam über den Berg kommt, entsteht eine spektakuläre Stimmung.

Morgens ist es ausserdem noch nicht so heiss und es ist wenig los. Gut zu wissen: Der Weg ist nur bis zu dem Punkt begehbar, wo einst Menschen siedelten. Von hier aus geht man wieder zurück zum Ausgangspunkt.

