Teure Weltreise endet abrupt – auch Schweizer betroffen

Das Kreuzfahrtschiff «Vasco da Gama» musste die Luxus-Weltreise unterbrechen. Nicko Cruises

Das Kreuzfahrtschiff «Vasco da Gama» bricht seine Luxus-Weltreise vorzeitig ab – nach mehrfach geänderter Route und gestrichenen Stopps. Auch Schweizer Passagiere sind betroffen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Luxus-Weltreise der «Vasco da Gama» wurde nach zahlreichen Routenänderungen und gestrichenen Stopps vorzeitig abgebrochen; rund 200 Passagiere, auch aus der Schweiz, mussten in Lissabon von Bord und wurden heimgeflogen.

Ursache war ein schwerer technischer Defekt am Verstellpropeller, der die Geschwindigkeit stark reduzierte und zu massiven Verzögerungen führte. Die Sicherheit war laut Reederei nie gefährdet.

Das Schiff wird nun in Brest repariert, die Dauer ist unklar. Auch weitere Reisen wurden abgesagt, während zusätzlich geopolitische Faktoren die Route zuvor erschwert hatten. Mehr anzeigen

Diese luxuriöse Traumreise wurde für die Passagiere der «Vasco da Gama» zum Albtraum: Versprochen war ein einmaliges Erlebnis auf dem Kreuzfahrtschiff.

Für die Reise mussten die Passagiere tief in die Tasche greifen: Die 175-tägige Weltreise kostete 34'500 Euro (rund 31'700 Franken), die kürzere Variante mit 112 Tagen war ab 22'750 Euro (ca, 20'900 Franken) erhältlich. Beide Routen starteten am 7. November in Hamburg.

Doch die Luxusreise stand von Beginn an unter keinem guten Stern: Immer wieder kam es zu Routenänderungen und gestrichenen Häfen. Am Ende wurde die Weltreise des deutschen Unternehmens Nicko Cruises vorzeitig abgebrochen. Rund 200 Passagiere aus Deutschland, der Schweiz und Österreich sind betroffen.

Die geplante Rückkehr nach Hamburg war für den 1. Mai vorgesehen. Stattdessen mussten am vergangenen Samstag in Lissabon alle von Bord gehen – und wurden von dort aus nach Hause geflogen.

Das Schiff muss nun im französischen Hafen Brest repariert werden. Wie lange die Arbeiten dauern, ist derzeit unklar. Auch die nächste Reise – «Skandinavien intensiv» mit Starkoch Johann Lafer – wurde bereits abgesagt.

Technischer Defekt muss repariert werden

Grund für den Abbruch der Weltreise war ein technischer Defekt: Ein Verstellpropeller fiel aus und konnte trotz intensiver Reparaturversuche während des laufenden Betriebs nicht wieder instand gesetzt werden. Die Probleme traten erstmals auf der Strecke von Angola zu den Kapverdischen Inseln auf, berichtet «focus.de».

Mehr als zwei Wochen lang konnte das Schiff nicht mit der vorgesehenen Geschwindigkeit fahren. Statt der üblichen 18 bis 22 Knoten (rund 33 bis 41 km/h) erreichte die «Vasco da Gama» nur noch maximal 11 Knoten.

Die Folge: massive Verzögerungen. Mehrere Häfen konnten nicht wie geplant angelaufen werden. Laut Nicko Cruises war die Sicherheit des Schiffes jedoch zu keinem Zeitpunkt gefährdet.

Die politische Lage erschwerte die Reise

Noch 2023 wurde die «Vasco da Gama» als «Schiff des Jahres» ausgezeichnet. An Bord: rund 1000 Gäste und 550 Crewmitglieder.

Der Reiseabbruch trifft Nicko Cruises hart – eine Versicherung gegen solche Fälle gibt es nicht. Neben technischen Problemen sorgte auch die geopolitische Lage für Änderungen: Routen wurden umgeleitet, Stopps gestrichen, zuletzt fuhr das Schiff südlich um Afrika.

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