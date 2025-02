Passagiere wollen aus Flugzeug aussteigen – dann eskaliert ein Ehepaar komplett

Beim Aussteigen eskaliert die Situation. (Symbolbild) Bild: Third Party/UGC über AP

Ein Ehepaar löst auf einem Flug von Bali nach Hongkong grosse Aufruhr aus: Während des Aussteigens beleidigten sie Mitreisende und die Crew, was zu einem handfesten Streit führte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Ehepaar beleidigt Passagiere und Crew während eines Fluges von Bali nach Hongkong.

Ein Mitreisender griff das Paar an, um sie zu stoppen.

Online fordern Nutzer ein Flugverbot für solche Störenfriede. Mehr anzeigen

Ein Flug der Hong Kong Airlines von Bali nach Hongkong endete in einem handfesten Streit, nachdem ein Ehepaar während des Aussteigens Mitreisende und die Crew beleidigte.

Offenbar frustriert über die Langsamkeit der anderen Passagiere, beschimpften sie diese als «Müllmenschen» und drängelten sich aggressiv durch den Gang, wobei sie andere absichtlich anrempelten.

Die Situation eskalierte, als ein anderer Fluggast eingriff und versuchte, das Paar gewaltsam zu stoppen. Ein Video des Vorfalls, das in chinesischen sozialen Netzwerken verbreitet wurde, zeigt, wie der Mann auf den Familienvater losgehen wollte.

«Gate- und Gang-Läuse»

Laut der «New York Post» versuchten andere Passagiere, den Streit zu schlichten, während online bereits Rufe nach Konsequenzen laut wurden. «Fluggesellschaften sollten solche Leute in Zukunft auf die schwarze Liste setzen», kommentierte ein Nutzer in sozialen Medien.

In der Luftfahrt sorgen immer wieder ungewöhnliche Verhaltensweisen für Diskussionen. Neben Vorfällen wie diesem werden derzeit auch neue Trends wie «Seat-Squatting» und «Raw-Dogging» kritisiert.

Besonders häufig diskutiert werden Begriffe wie «Gate-Läuse» und «Gang-Läuse» – Bezeichnungen für Passagiere, die sich am Gate vordrängen oder nach der Landung sofort aufspringen und zur Tür drängen, obwohl das Aussteigen noch nicht begonnen hat.