An diesem Italien-Traumstrand zahlst du jetzt 3000 Euro für einen Sonnenschirm

Wer sich einen Sonnenschirm in Portonovo ergattern will, sollte sich online vorab über die Verfügbarkeit informieren. IMAGO/Depositphotos

Die italienische Adria-Bucht Portonovo ist bereits vor Beginn der Sommersaison ausgebucht: Alle festen Sonnenschirmplätze sind vergeben – trotz Preisen von bis zu 3000 Euro.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Bucht von Portonovo an der Adria ist für die Sommersaison bereits komplett ausgebucht, Saisonplätze unter Sonnenschirmen sind seit Wochen vergeben.

Für einen festen Platz zahlen Touristen bis zu 3000 Euro, die Nachfrage bleibt dennoch hoch.

Ein Teil der Kapazitäten wird für Tagesgäste freigehalten, die jedoch früh anreisen müssen. Mehr anzeigen

Die Bucht von Portonovo an der italienischen Adriaküste ist für die kommende Sommersaison bereits komplett ausgebucht. Wie mehrere lokale Medien berichten, sind sämtliche Saisonplätze unter Sonnenschirmen seit Wochen vergeben – frei gewordene Kontingente gibt es keine.

Der Strand nahe Ancona, auch als «grüne Bucht» bekannt, zählt zu den gefragtesten Reisezielen an der Adria. Stammgäste haben ihre Plätze aus dem Vorjahr nahezu vollständig erneut gebucht. «Die Saisonschirme sind ausgebucht und machen rund 60 bis 70 Prozent unserer Kapazitäten aus», sagte Strandbetreiber Paolo Bonetti dem «Corriere Adriatico».

Günstig ist das Badevergnügen nicht: Für einen Sonnenschirm mit zwei Liegen zahlen Gäste je nach Lage zwischen 1200 und 3000 Euro für die gesamte Saison. Tagesgäste müssen in der ersten Reihe mit 30 bis 40 Euro rechnen. Trotz der hohen Preise ist die Nachfrage ungebrochen – seit Jahren stehen rund 60 Interessenten auf der Warteliste.

Miesmuscheln locken Touristen

Um den Zugang zur Bucht weiterhin offen zu halten, reservieren die Betreiber einen Teil der Plätze für Tagesbesucher. Dennoch wird Touristen geraten, frühzeitig anzureisen und sich vorab online zu informieren. In der Hochsaison kam es zuletzt immer wieder zu Verkehrsproblemen, sodass die Zufahrt zeitweise eingeschränkt wurde.

Besonders beliebt ist Portonovo bei Gästen aus Norditalien, zunehmend aber auch bei internationalen Touristen. Neben der landschaftlichen Kulisse lockt die Region mit einer lokalen Spezialität: den «moscioli», wild wachsenden Miesmuscheln von den Felsen der Küste.

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