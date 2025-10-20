Der Pilot wurde durch die Glassplitter verletzt. Bluesky

Spektakulärer Zwischenfall über den USA: Eine Boeing 737 Max 8 von United Airlines musste ihren Flug abbrechen, nachdem in grosser Höhe eine Cockpitscheibe riss. Jetzt prüfen Ermittler, ob Weltraumschrott oder ein Mikrometeorid das Glas getroffen hat.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf Flug UA1093 von Denver nach Los Angeles zersplitterte in 11 000 Metern Höhe eine Scheibe im Cockpit.

Die Maschine landete sicher in Salt Lake City, ein Pilot wurde am Arm verletzt.

Experten halten einen Treffer durch Weltraumschrott oder einen Mikrometeoriten für möglich. Mehr anzeigen

Schreckmoment in 11'000 Metern Höhe: Eine Boeing 737 Max 8 mit dem Kennzeichen N17327 war am Donnerstag mit 134 Passagieren und sechs Crewmitgliedern von Denver in Richtung Los Angeles gestartet, als sich plötzlich Risse in der linken Cockpitscheibe bildeten.

Wie lokale Medien berichten, entschied sich die Crew zur sofortigen Sicherheitslandung in Salt Lake City. Fotos, die der bekannte Luftfahrtbeobachter Jon NYC auf X veröffentlichte, zeigen Glassplitter im Cockpit und eine Verletzung am Arm eines Piloten.

Cockpitscheiben gelten als extrem robust

Piloten und Ingenieure betonen, dass Cockpitscheiben von Verkehrsflugzeugen mehrschichtig aufgebaut und äusserst widerstandsfähig sind. Sie bestehen aus drei bis vier Schichten aus Glas und Kunststoff und sind so konstruiert, dass selbst bei Teilrissen die strukturelle Stabilität erhalten bleibt.

With a quote “CA says he “saw it coming” and is the one reporting it as space debris (third hand info on the quote)”. More pics



[image or embed] — JonNYC (@xjonnyc.bsky.social) 18. Oktober 2025 um 20:47

Mögliche Ursachen reichen von Temperaturspannungen und Materialermüdung über Einschläge kleiner Eisstücke oder Hagel bis hin zu Treffern durch Mikrometeoriten.

Verdacht auf Weltraumschrott

Besondere Aufmerksamkeit erhält der Fall, weil an der Aussenseite der Scheibe eine punktförmige Einschlagstelle zu sehen ist. Fachleute schliessen deshalb auch Weltraumschrott oder einen winzigen Meteoriten nicht aus. In der Erdumlaufbahn kreisen zehntausende Fragmente alter Satelliten und Raketenstufen, die bei Kontakt mit einem Flugzeug enorme Energie entfalten könnten.

Die US-Flugsicherheitsbehörde FAA und United Airlines haben eine Untersuchung eingeleitet. Ein FAA-Sprecher betonte, man gehe «allen potenziellen Ursachen nach».

Sicher gelandet – Untersuchung läuft

Der beschädigte Jet blieb laut United-Airlines-Sprecher kontrollierbar, die Landung verlief ohne weitere Zwischenfälle. Der verletzte Pilot wurde vor Ort behandelt. Die Maschine wird derzeit technisch überprüft. Bis die Ursache feststeht, bleiben Spekulationen offen – von Materialversagen bis zu einem seltenen Treffer aus dem All.