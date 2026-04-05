Äskulaptempel in der Villa Borghese am Parksee. Imago

Millionen strömen jährlich nach Rom – und stehen sich dabei oft selbst im Weg. Doch die italienische Hauptstadt hat auch eine sanfte Seite: blue News zeigt dir besondere Orte abseits der Touristenpfade.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Rom bietet abseits der Touristenmassen zahlreiche ruhige und wenig bekannte Orte wie Palazzo Spada, die Centrale Montemartini oder das Museo Barracco.

Tipps von optischen Täuschungen bis zu antiken Skulpturen in Industriehallen.

Zum alternativen Rom gehören auch entspannte Stunden in der Villa Borghese, der Genuss des Kult-Snacks Maritozzo sowie Ausflüge zu historischen Highlights wie Ostia Antica und dem Nemisee. Mehr anzeigen

Wer schon einmal in Rom war, vergisst die Stadt nicht so schnell. Entweder du liebst sie – oder sie überfordert dich komplett. In Rom ist alles gleichzeitig: Geschichte, Chaos, Schönheit. Gefühlt gehört jeder zweite Stein ins Museum. «So etwas wie Rom habe ich noch nie gesehen. So viele Attraktionen und Museen auf engstem Raum – wie ein gigantisches Openair-Museum», meinte ein blue-News-Redaktionsmitglied nach seinem Trip.

Und genau das zieht jedes Jahr Millionen Besucher*innen an. Doch es gibt abseits von den berühmten Sehenswürdigkeiten wie Kolosseum, Vatikan und Foro Romano lauschige Orte in und um Rom, die wenig Leute kennen – und an denen du schön zur Ruhe kommen kannst.

1. «Palazzo Spada»: Die optische Täuschung, die alle verblüfft

Der Palazzo Spada ist ein verstecktes, wenig bekanntes Barock-Juwel mitten in der römischen Altstadt. Eines mit einem verwunschenen Garten und einem architektonischen Trick, der den Blick täuscht.

Denn hier hat sich der grosse Barock-Architekt Francesco Borromini ausgetobt: 1653 schuf er im Garten eine spektakuläre Perspektiv-Illusion.

Eine Säulenhalle im Garten wirkt tief und monumental, wenn man hineinschaut – ist in Wahrheit aber nur neun Meter lang. Durch ansteigende Böden, konvergierende Wände und präzise Berechnungen entsteht ein täuschend echtes Raumgefühl.

🎯 Palazzo Spada: Piazza Capo di Ferro, 13, 00186 Roma. Öffnungszeiten und weitere Informationen findest du hier.

2. «Centrale Montemartini»: Wo Götter auf Maschinen treffen

Centrale Montemartini ist ein Geheimtipp für Museumsliebhaber in Rom. Ein Ort, an dem Antike auf Industrie trifft – und genau daraus seinen Reiz zieht.

Ursprünglich eines der ersten öffentlichen Kraftwerke Roms, wurde die Anlage in den 1990er-Jahren in ein Museum umgebaut. Den Anfang machte 1997 die Ausstellung «Le macchine e gli dei», die erstmals antike Skulpturen inmitten monumentaler Maschinen inszenierte – ein bewusst gesetzter Kontrast zweier Welten.

Roma: Centrale Montemartini Das Museum Centrale Montemartini befindet sich im ehemaligen Industriequartier Ostiense Quartier. Bild: blue News/Carlotta Henggeler Ehemaliges Kraftwerk, heute Museum: Die Centrale Montemartini verbindet Antike mit Industriegeschichte. Bild: blue News/Carlotta Henggeler Hier gibt es Geschichte live zu erleben. Bild: blue News/Carlotta Henggeler Die Centrale Montemartini ist wohl eines der aussergewöhnlichsten Museen Roms. Bild: blue News/Carlotta Henggeler 1997 als Experiment gestartet, seit 2001 ist es ein fixes Museum. Bild: blue News/Carlotta Henggeler In einer ehemaligen Energiezentrale im Viertel Ostiense werden heute antike Werke eindrucksvoll in Szene gesetzt. Bild: blue News/Carlotta Henggeler Roma: Centrale Montemartini Das Museum Centrale Montemartini befindet sich im ehemaligen Industriequartier Ostiense Quartier. Bild: blue News/Carlotta Henggeler Ehemaliges Kraftwerk, heute Museum: Die Centrale Montemartini verbindet Antike mit Industriegeschichte. Bild: blue News/Carlotta Henggeler Hier gibt es Geschichte live zu erleben. Bild: blue News/Carlotta Henggeler Die Centrale Montemartini ist wohl eines der aussergewöhnlichsten Museen Roms. Bild: blue News/Carlotta Henggeler 1997 als Experiment gestartet, seit 2001 ist es ein fixes Museum. Bild: blue News/Carlotta Henggeler In einer ehemaligen Energiezentrale im Viertel Ostiense werden heute antike Werke eindrucksvoll in Szene gesetzt. Bild: blue News/Carlotta Henggeler

Was als Experiment begann, wurde 2001 zur dauerhaften Institution. Heute zeigt die Centrale Montemartini zahlreiche antike Werke – viele davon lange in Depots verborgen – in der eindrucksvollen Kulisse der ehemaligen Industriehallen. Ein Museum der Gegensätze – und gerade deshalb so besonders.

🎯 Musei Capitolini Centrale Montemartini: Via Ostiense 106, 00154 Roma. Hier findest du alle Informationen über Tickets und Öffnungszeiten.

3. Roms Kult-Snack: Wer macht den besten Maritozzo?

Deine Beine fühlen sich nach all dem Sightseeing wie Teig an? Dann ist es Zeit für Roms Kult-Snack: den Maritozzo. Ein süsses Brioche, gefüllt mit Schlagrahm – eine Sünde, die sich lohnt.

Wo es den besten Maritozzo gibt, darüber wird leidenschaftlich diskutiert. Zu den bekanntesten und authentischsten Adressen gehört «Il Maritozzaro».

🎯 Il Maritozzaro: Via Ettore Rolli 50, 00153 Roma. Weitere Informationen dazu gibt's hier.

4. «La Collezione Barracco»: Die ganze Antike unter einem Dach

Museo Barracco ist ein verstecktes Museum mitten im Zentrum, nur wenige Schritte von Piazza Navona und Campo de’ Fiori entfernt. Und doch kennen es viele Rom-Besucher nicht.

Museo Barracco ist ein kleines Museum, das aber mit grossen Häusern locker mithalten kann. Sammler Giovanni Barracco wollte hier nichts weniger als die gesamte antike Welt unter einem Dach vereinen – und es ist ihm gelungen. Seine Idee: ein «Museum der vergleichenden antiken Skulptur». Von ägyptischer Kunst aus der Zeit der Pharaonen über assyrische Reliefs bis hin zu griechischen, etruskischen und römischen Werken – die wichtigsten Kulturen der Antike sind vertreten. Sogar seltene Stücke aus Zypern oder Palmyra finden ihren Platz.

Trotz der kompakten Sammlung beeindruckt die Vielfalt: Sphingen, Götterfiguren, Grabreliefs oder Kopien berühmter griechischer Meisterwerke. Eine Zeitreise, die bei den frühen Dynastien Ägyptens beginnt und bis ins Mittelalter reicht. Ein Museum im Taschenformat – das die grosse Geschichte der Antike erzählt.

🎯 Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco: Corso Vittorio Emanuele 166/A, 00186 Roma. Weitere Informationen dazu findest du unter diesem Link.

5. Label 201: Vom Industrieareal zum Kreativ-Hotspot

«Portuense 201» ist ein kreatives Mini-Quartier abseits der Touristenströme, versteckt hinter dem Bahnhof Trastevere im ehemaligen Industriegebiet Roms.

Was einst Milchproduktion und später Handwerksbetrieben wie Schmieden und Schreinern diente, stand lange leer – bevor das Areal mit viel amore neu belebt wurde.

Heute trifft hier rohe Industriearchitektur auf die römische Kreativszene. Ateliers, Galerien, Filmproduktionen und Designbüros sind eingezogen – oft gleichzeitig Arbeitsort und Ausstellungsraum. Alte Strukturen wurden bewusst erhalten, etwa ehemalige Stallungen, die heute Kunsträume wie Label 201 beherbergen.

🎯 Label 201: Via Portuense 201, 00149 Roma. Mehr Infos zu den Wechselausstellungen gibt es hier zu finden.

6. Villa Borghese: Chillen wie die Römer

Villa Borghese ist – zugegebenermassen – längst kein Geheimtipp mehr, aber trotzdem ein Muss. Vor allem an heissen Sommertagen zieht es einen hierher.

Der rund 80 Hektar grosse Park gehört zu den grössten Grünanlagen im Zentrum Roms und wurde im 17. Jahrhundert von Kardinal Scipione Borghese angelegt. Heute laden schattige Alleen, weite Wiesen und kleine Seen zum Verweilen ein.

Highlights sind die Pincio-Terrasse mit Blick über die Stadt, der idyllische See mit Tempio di Esculapio – und die Galleria Borghese, eines der bedeutendsten Kunstmuseen Roms mit Werken von Caravaggio, Bernini und Raffael.

Tipps: Tickets vorreservieren, das Museum ist sehr beliebt. Zudem eine Picknickdecke einpacken, ein Velo mieten und durch den Park cruisen. Danach ein entspannter Apéro im Grünen. Der perfekte Ort für ein bisschen dolce far niente und um die nächsten Etappen zu planen.

🎯 Villa Borghese: Es gibt verschiedene Eingänge zum Park: Via Aldrovandi, Via Raimondi (2 ingressi), Via Pinciana (2 ingressi), Piazzale San Paolo del Brasile, Piazzale Flaminio, Piazzale Cervantes, Piazzale Pablo Picasso (via di Valle Giulia). Weitere Informationen gibt's hier.

7. «Ostia Antica»: Geschichte zum Begehen

Ostia Antica ist ein echtes Highlight für alle, die das antike Rom für einmal ohne Menschenmassen erleben wollen. Rund 30 Kilometer ausserhalb der Stadt liegt die ehemalige Hafenstadt Roms – heute eine der besterhaltenen archäologischen Stätten der Welt.

Einst das wirtschaftliche Herz der Hauptstadt, lebten hier bis zu 50’000 Menschen, Händler, Handwerker und Seeleute. Heute kannst du durch ganze Strassenzüge spazieren, vorbei an Thermen, Tavernen, Wohnhäusern und einem grossen Theater – oft noch mit originalen Mosaiken.

Ostia Antica ist quasi ein begehbares Museum unter freiem Himmel. Statt einzelner Ruinen entdeckst du hier eine komplette Stadt – und bekommst ein Gefühl dafür, wie das Leben im antiken Rom wirklich war. Ganz ohne Stress. Du erreichst die Location auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln: Metro Linea B bis Haltestelle Piramide, danach den Treno Sub-Urbano nehmen Roma Lido in Richtung Ostia Antica.

🎯 Parco Archeologico di Ostia Antica: Viale dei Romagnoli, 717 Ostia antica. Hier findest du alle Informationen dazu.

8. «Lago di Nemi»: Ein See voller geheimer Geschichte

Nemisee ist ein ruhiger Vulkansee südlich von Rom mit spektakulärer Geschichte. Denn hier liess Diktator Mussolini in den 1920er-Jahren den See teilweise trockenlegen – und machte dabei eine archäologische Sensation sichtbar. Zum Vorschein kamen zwei gigantische Prunkschiffe aus der Zeit von Kaiser Caligula. Über 70 Meter lang, ausgestattet mit Marmor, Mosaiken und sogar ausgeklügelten Wasser- und Heizsystemen – schwimmende Paläste, die ihrer Zeit weit voraus waren.

Jahrhundertelang hatten sich Gerüchte über die Schiffe gehalten, doch erst die Bergung zwischen 1929 und 1932 brachte Gewissheit.

Heute erinnert am Nemisee ein Museum an das spektakuläre Projekt – auch wenn die Originalschiffe im Zweiten Weltkrieg zerstört wurden.

Ein Ausflug an den Nemisee ist nicht nur Naturerlebnis – sondern auch ein Stück fast unglaublicher römischer Geschichte. Von Roma Termini aus erreichst du Nemi bequem mit dem Zug, einmal umsteigen genügt.

🎯 Museo delle Navi romane di Nemi: Via Diana, 13-15, 00040 Nemi. Öffnungszeiten und weitere Informationen findest du unter diesem Link.

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