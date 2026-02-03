Nähe hat ihren Preis – Rom verlangt Eintritt am Trevi-Brunnen Der Trevi-Brunnen gehört zu den berühmtesten Orten der Welt – und zu den meistüberlaufenen. Ab 2026 zieht Rom nun die Konsequenz: Wer ganz nah an das Barock-Wahrzeichen will, muss bezahlen. 03.02.2026

Der Trevi-Brunnen gehört zu den berühmtesten Orten der Welt – und zu den meistüberlaufenen. Jetzt zieht Rom die Konsequenzen: Wer ganz nah an das Barock-Wahrzeichen will, muss bezahlen.

Rom gehört zu den meistbesuchten Städten der Welt, Sehenswürdigkeiten wie der Trevi-Brunnen sind rund um die Uhr überfüllt.

Die Stadtverwaltung reagiert nun mit neuen Regeln: Zugangsbeschränkungen, Tickets und Lenkungsmassnahmen sollen den Besucherandrang reduzieren und gleichzeitig Mittel für den Unterhalt der historischen Bauwerke sichern.

Der Trevi-Brunnen ist eines von mehreren Wahrzeichen, für die Rom künftig neue Wege testet.

Kulturerbe gegen Massentourismus

Der Schritt ist Teil einer breiteren Debatte über Massentourismus in europäischen Städten. Während Befürworter auf den Schutz des Kulturerbes verweisen, warnen Kritiker vor einer schleichenden Kommerzialisierung öffentlicher Räume.

Wie der neue Eintritt konkret umgesetzt wird, wer davon profitiert – und wo die Grenzen eines solchen Modells liegen, zeigt das Video.

