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Eskalation wegen verpasstem Flug Wütende Passagiere stürmen Rollfeld – Ryanair-Flieger stundenlang blockiert

Sven Ziegler

28.4.2026

Wütende Passagiere blockierten das Rollfeld.
Wütende Passagiere blockierten das Rollfeld.
Screenshot TikTok / La Provence.

Weil sie ihren Flug verpassten, eskalierte die Situation am Flughafen Marseille: Dutzende Passagiere stürmten das Vorfeld und blockierten eine Ryanair-Maschine. Der Abflug verzögerte sich um Stunden – und endete ohne die meisten der betroffenen Reisenden.

Sven Ziegler

28.04.2026, 11:33

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Marseille stürmten rund 30 Passagiere das Rollfeld und blockierten ein Ryanair-Flugzeug.
  • Auslöser waren Verzögerungen bei den Sicherheitskontrollen und ein bereits geschlossenes Gate.
  • Der Flug hob stark verspätet ab – ohne über 80 betroffene Reisende; eine Person wurde festgenommen.
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Am Flughafen Marseille-Provence ist es zu aussergewöhnlichen Szenen gekommen: Wütende Passagiere haben das Rollfeld betreten und eine startbereite Ryanair-Maschine blockiert. Hintergrund war ein verpasster Flug – ausgelöst durch Verzögerungen bei den Sicherheitskontrollen.

Am Abend des 18. April wollten insgesamt 83 Passagierinnen und Passagiere nach Marrakesch fliegen. Doch viele von ihnen schafften es nicht rechtzeitig durch die Kontrollen. Laut Berichten war das Gate bereits geschlossen, obwohl sich noch zahlreiche Reisende im Sicherheitsbereich befanden.

Die Situation eskalierte, als eine Gruppe von rund 30 Personen offenbar einen Feueralarm auslöste, um sich Zugang zum Vorfeld zu verschaffen. Dort liefen sie direkt zu einer Boeing 737 und stellten sich vor das Flugzeug, um den Abflug zu verhindern.

Passagiere wollen gegen Ryanair klagen

Videos zeigen die aufgebrachten Reisenden auf dem Rollfeld – ein ungewöhnliches und sicherheitsrelevantes Szenario. Der geplante Start am späten Abend verzögerte sich erheblich. Erst mehrere Stunden später hob die Maschine ab – jedoch ohne die betroffenen Passagiere.

Wer die Verantwortung trägt, ist umstritten. Einige Medien berichten, dass viele Reisende zu spät am Flughafen eingetroffen seien. Andere widersprechen und verweisen auf lange Wartezeiten bei den Sicherheitskontrollen. Flughafenbetreiber und Fluggesellschaft nennen Personalmangel bei der Grenzpolizei als möglichen Grund, während Behörden wiederum die schnellen Boarding-Prozesse der Airline kritisieren.

Der Vorfall bleibt nicht ohne Folgen. Der Flughafen hat eine Untersuchung angekündigt. Zudem wurde laut französischen Medien eine Frau festgenommen, die im Verdacht steht, den Feueralarm ausgelöst zu haben.

Auch rechtlich könnte der Fall nachwirken: Mehrere der gestrandeten Passagiere haben sich zusammengeschlossen, um Entschädigungen von der Airline einzufordern.

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