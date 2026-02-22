Giraffen im Sonnenaufgang: Ein absolutes Highlight im Kruger National Park. Mycation

Eine Safari in Südafrika steht für viele auf der Bucketlist. Doch wer falsch plant, sieht am Ende kaum Tiere – oder landet in touristischen Reservaten statt in echter Wildnis. Mit der richtigen Vorbereitung wird Wild Watching jedoch zum unvergesslichen Reise-Highlight.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Viele Reisende erwarten eine echte Safari rund um Kapstadt – doch die besten Wildtiergebiete liegen im Norden des Landes, etwa beim Krüger-Nationalpark.

Wer zu wenig Zeit einplant, zur falschen Tageszeit sucht oder zu hohe Erwartungen hat, verpasst oft die eindrücklichsten Tierbeobachtungen.

Mit guter Planung, Geduld und der richtigen Region wird die Safari in Südafrika zum echten Naturerlebnis statt zur Enttäuschung. Mehr anzeigen

Mindestens einmal im Leben auf Safari gehen: Das steht wohl auf der Bucketlist vieler Menschen. In Afrika gibt es zahlreiche Länder, in denen man Elefanten, Löwen, Leoparden, Giraffen und Co. in der wilden Natur erleben kann. Eines dieser Länder ist Südafrika. Doch wer sich in Onlineforen informiert, stellt fest: Nicht jeder ist zufrieden mit seiner Safari. Doch mit der richtigen Planung und etwas Glück wird Wild Watching zum Highlight jeder Reise.

In Kapstadt eine Tagestour buchen

Um Raubtiere in der echten Natur zu erleben, muss man in den Norden von Südafrika. Mycation

In Südafrika gibt es zahlreiche tolle Reservate und Nationalparks. Es gibt aber auch Touristenfallen. Der grösste Fehler, den man machen kann, ist nach Kapstadt zu fliegen und dort eine authentische Safari zu erwarten. In Kapstadt gibt es einige Reservate, doch damit Tourist*innen die «Big Five» sehen, werden Tiere teilweise nach der Präsentation in die Gehege getrieben. Vor allem bei Raubtieren ist das eine grosse Problematik. Kapstadt ist perfekt für Whale Watching und um Pinguine zu beobachten. Aber wer Safari erleben will, sollte ins Landesinnere reisen.

Es gibt in der Nähe des Krüger Nationalparks den kleinen Flughafen Hoedspruit, den man von Johannesburg oder Kapstadt anfliegen kann. Auch vom Flughafen Krüger Mpumalanga International Airport gibt es mehrere Verbindungen nach Johannesburg. Und rund um den Krüger Nationalpark gibt es zahlreiche Reservate, in denen Wildtiere zwar eingezäunt sind, was aber vor allem dem Schutz der Tiere (vor Wilderei & Co.) dient. Durch diese Reservate kann man nicht selbst mit dem Auto fahren, sondern macht einen Game Drive. Aber: Man erlebt die Tiere in ihrem natürlichen Habitat. Wer also Safari erleben will, fliegt nach Johannesburg oder Kapstadt und reist von dort in ein grosses Reservat.

Zu wenig Zeit einplanen

Nur ohne Zeitdruck sieht man magische Tiermoment Mycation

Die Tiere im Krüger Nationalpark gehen ihren eigenen Weg. Das bedeutet auch: Man kann (und will) sie nicht tracken. Als wir einen Guide fragten, wohin wir am besten fahren sollen, wenn wir mit dem Auto unterwegs sind, sagte er: «Man kann es nicht vorhersagen. Wenn ich euch sage, fahrt in den Süden, passiert alles im Norden. Wenn ich euch sage, fahrt in den Norden, gehen alle Tiere in den Süden.» Sprich: Ob und welche Tiere man sieht, ist reine Glückssache. Wer jedoch genug Zeit einplant, hat weniger Stress bei der Suche nach den Big Five.

Im Krüger selbst gibt es mehrere Camps, in die man einkehren kann. Wer im Camp schläft, ist mitten im Geschehen und hat gute Chancen, Tiere zu finden. Doch die Plätze sind begrenzt. Ein weiterer Grund, genügend Zeit einzuplanen: Da man, wenn man selbst fährt, nur bis zu 60 km/h fahren darf, braucht man länger, um von A nach B zu kommen.

Instagram-Orte priorisieren

Bild: Weniger Luxus in der Unterkunft kann reichere Tierbegegnungen bedeuten.

Wer Safari macht, hat die Wahl zwischen Luxuslodge im vierstelligen Bereich pro Nacht und schlichter Hütte mit Bad. Es gibt auch ein paar Glamping-Angebote dazwischen. Hier sollte man sich aber Gedanken um die eigenen Prioritäten machen, denn wer so viele Tiere wie möglich sehen will, der hat im Camp einen entscheidenden Vorteil: Wer im Park übernachtet, darf um 4.30 Uhr losfahren, also eine Stunde früher, als Besucher*innen von aussen. Und die Zeit zum Sonnenaufgang ist auch die Zeit, in der wir jeweils die meisten Tiere gesehen haben.

Beim Equipment sparen

Leoparden sieht man mit blossem Auge nicht so gut, wie auf diesem Bild. Mycation

Wer Safari macht, kommt nicht um einen Feldstecher herum. Ohne Fernglas hätten wir keinen Leoparden gesehen, denn die verstecken sich in den Baumkronen und sind perfekt getarnt. Hochwertige Ferngläser von Swarovski Optik, Leica oder Zeiss sind sicher von Vorteil. Aber auch günstigere sind hilfreich. Die Iphone-Kamera kommt bei Safari eben doch an ihre Grenzen. Wer gerne fotografiert, zieht vielleicht auch ein gutes Objektiv in Erwägung, um die Tiere auch bildlich festzuhalten.

Zu hohe Erwartungen setzen

Gehört nicht zu den Big Five: Warzenschwein mit Nachwuchs. Mycation

Tiere bei der Jagd sehen, Leoparden aus der Nähe spotten, seltene Eisvögel finden: die Erwartungen an die Safari sind unterschiedlich. Doch wer unbedingt eine bestimmte Sache sehen will, verschliesst sich womöglich vor anderen Dingen, die mindestens genauso eindrücklich sind. Eine Safari folgt keinem Drehbuch, sie lebt vom Moment.

Oft sind es nicht die spektakulären Jagdszenen, die bleiben, sondern die stillen Begegnungen von Elefantenherden, die ein Bad im Schlamm nehmen oder Giraffen, die anmutig durch die Savanne streifen. Wer Erwartungen loslässt, sieht mehr. Der Nationalpark ist kein Zoo, der Grossteil einer Safari besteht aus lauschen, warten und beobachten.

In der Mittagssonne nach den Big Five suchen

Löwenbegegnungen sind am Morgen und am Abend wahrscheinlicher. Mycation

Wenn die Sonne im Zenit steht, wird es nicht nur für Tourist*innen unfassbar heiss, auch Tiere verstecken sich im Gebüsch. Deshalb gilt: Der frühe Vogel fängt den Wurm – und entdeckt die Geparden.

Vor allem Raubtiere haben wir früh am Morgen oder am Abend ab 17 Uhr entdeckt. Wer zu spät losfährt, nimmt sich die Chance, diese faszinierende Zeit im Park zu erleben.

Eine Tour machen, statt selbst zu fahren

Selber fahren bedeutet auch, dass man sich Zeit lassen kann. Mycation

Safari Guides haben zum Teil einen enormen Druck, weil sie Tourist*innen unbedingt glücklich machen wollen. Und dann beginnt eine gehetzte Suche nach Leoparden und Löwen. Unseren ersten Elefanten haben wir sehr beeindruckend gefunden, der Rest der Truppe leider nicht, deshalb rauschten wir an ihm vorbei.

Wer selber fährt, entscheidet, wohin, in welchem Tempo und mit welcher Priorität. Birdwatcher haben es auf geführten Safaris eher schwer. Aber: Man muss ein sicherer Fahrer oder eine sichere Fahrer*in sein. Denn in Südafrika herrscht Linksverkehr. Wer sich das nicht zutraut, kann mit einer geführten Safari auch tolle Erlebnisse kreieren – allerdings ist das Tempo etwas schneller.

Zur falschen Jahreszeit Tiere suchen

Wer im Sommer nach Südafrika geht, sieht ganz viele Babytiere. Mycation

Die Hauptsaison von Südafrika ist im Sommer, also von Dezember bis Januar. Doch auch hier gilt: Die «richtige» Zeit ist relativ. Während im Sommer das hohe Gras und die dichte Vegetation das Beobachten erschweren, zeigt sich die Landschaft von ihrer üppigen, fast tropischen Seite. Jungtiere werden geboren, Vögel sind besonders aktiv, und die Savanne wirkt lebendig und voller Bewegung. Der Winter dagegen ist karg, staubig und reduziert – aber dafür ideal, um Tiere an Wasserstellen zu entdecken. Beide Jahreszeiten erzählen ihre eigene Geschichte.

