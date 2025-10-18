  1. Privatkunden
Bunte Wälder oder doch Nebel Schick uns jetzt deine Bilder vom goldenen Herbst

Sven Ziegler

18.10.2025

Leuchtende Herbstfarben.
Leuchtende Herbstfarben.
Patrick Pleul/dpa

Ob leuchtende Wälder, glitzernde Seen oder Nebelschwaden über den Alpen: Der Herbst zeigt sich von seiner schönsten Seite. Und du kannst uns zeigen, wie er bei dir aussieht!

Redaktion blue News

18.10.2025, 10:22

Der Herbst zeigt sich gerade von seiner schönsten Seite – bunte Wälder, Nebel am See, leuchtende Sonnenuntergänge. Wir wollen sehen, wie du den goldenen Herbst erlebst. 

Schick uns dein schönstes Herbstbild – egal ob aus den Bergen, vom Spaziergang im Wald oder aus dem eigenen Garten. Die besten Fotos zeigen wir auf blue News. 

Mach mit – und zeig der Schweiz, wie schön der Herbst sein kann!

🌦️ Wir wollen deine Wetter-Bilder

Schick uns deine besten Aufnahmen!

Am einfachsten erreichst du uns über WhatsApp: +41 79 282 27 12.

Oder via E-Mail.

