Leuchtende Herbstfarben. Patrick Pleul/dpa

Ob leuchtende Wälder, glitzernde Seen oder Nebelschwaden über den Alpen: Der Herbst zeigt sich von seiner schönsten Seite. Und du kannst uns zeigen, wie er bei dir aussieht!

Redaktion blue News Sven Ziegler

Der Herbst zeigt sich gerade von seiner schönsten Seite – bunte Wälder, Nebel am See, leuchtende Sonnenuntergänge. Wir wollen sehen, wie du den goldenen Herbst erlebst.

Schick uns dein schönstes Herbstbild – egal ob aus den Bergen, vom Spaziergang im Wald oder aus dem eigenen Garten. Die besten Fotos zeigen wir auf blue News.

Mach mit – und zeig der Schweiz, wie schön der Herbst sein kann!