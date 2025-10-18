Ob leuchtende Wälder, glitzernde Seen oder Nebelschwaden über den Alpen: Der Herbst zeigt sich von seiner schönsten Seite. Und du kannst uns zeigen, wie er bei dir aussieht!
Der Herbst zeigt sich gerade von seiner schönsten Seite – bunte Wälder, Nebel am See, leuchtende Sonnenuntergänge. Wir wollen sehen, wie du den goldenen Herbst erlebst.
Schick uns dein schönstes Herbstbild – egal ob aus den Bergen, vom Spaziergang im Wald oder aus dem eigenen Garten. Die besten Fotos zeigen wir auf blue News.
Mach mit – und zeig der Schweiz, wie schön der Herbst sein kann!