Neffiompeiss40

Nun, die Sitzplätze sind eng, was aber nicht ein Grund sein kann sich so daneben zu benehmen. Geflogen wird freiwllig und da hat man sich an Regeln zu halten. Das mit dem Alkohol währe schon lange fällig,dass es kein Alk mehr gibt im Flugzeug, genause absolutes Rauchverbot. Wer sich nicht daran halten kann gehört nicht in den Flieger. Was Realist45 schreibt......... Toleranz ist eben Charaktersache wie Intoleranz eben auch. Wer Rücksicht kennt der verhaltet sich auch entsprechend. Auf den Strassen ist es genau dasselbe.....