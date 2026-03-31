Schweizer Kreuzfahrtriese reagiert auf Iran-Krieg – Gäste müssen umplanen

Die Schweizer Firma MSC Cruises ändert wegen des Iran-Krieges die Reiserouten. (Symbolbild) zVg

Die Golfregion zählt seit Jahren zu den beliebtesten Reisezielen – doch der Konflikt mit dem Iran sorgt nun für Unsicherheit. Reisen werden zunehmend schwer planbar, eine grosse Schweizer Reederei zieht Konsequenzen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Iran-Konflikt bringt Ferienpläne durcheinander: MSC Cruises ändert die Orient-Saison 2026/27 und streicht Routen in die Golfregion.

Stattdessen fährt die «MSC World Europa» in die Karibik mit Stopps unter anderem in St. Lucia, Grenada und Antigua.

Betroffene Reisende können umbuchen oder Geld zurückfordern. Mehr anzeigen

Der Iran-Krieg bringt auch Ferienpläne durcheinander. Am Montag hat das Schweizer Unternehmen MSC Cruises die Orient-Saison 2026/2027 abgeändert. Betroffen ist das Kreuzfahrtschiff «MSC World Europa». Das berichten diverse Medien. Die Meldung stützt sich auf eine Pressemitteilung der Reederei.

Geplant war, dass die «MSC World Europa» zwischen November dieses und April nächstes Jahres eigentlich die Golfregion ansteuern sollte. Das ändert sich nun: Stattdessen nimmt der Kreuzfahrtriese Kurs auf die Karibik – mit Stopps unter anderem in St. Lucia, Grenada, Antigua und Barbuda sowie auf St. Maarten.

Voraussichtlich erst wieder 2027/2028 Reisen möglich

Schiffgäste, die bereits die Orient-Reise gebucht haben, wurden kontaktiert. Der Veranstalter verspricht: Betroffene können ihre Reise umbuchen – oder zurückerstatten lassen.

Wie «Kreuzfahrt Aktuelles» berichtet, ersetzt die «MSC World Europa» die «MSC Seaview». Letztere wird im Winter neu in Brasilien und Argentinien eingesetzt statt in der Karibik. Bereits gebuchte Karibikreisen mit der «MSC Seaview» bleiben jedoch unverändert.

Die «MSC World Europa» soll die Golfregion erst wieder in der Wintersaison 2027/28 ansteuern. Es seien Ziele wie Dubai, Abu Dhabi, Bahrain und Doha geplant.

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