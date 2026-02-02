Schweizer Parkscheiben werden in den Ferien zur Bussen-Falle

Schweizer Parkscheiben sind in Österreich nicht erlaubt. KEYSTONE

Wer mit dem Auto nach Österreich reist, sollte beim Parkieren genau hinschauen. Schweizer Parkscheiben sind dort ungültig – und können empfindliche Bussen nach sich ziehen. Besonders in Wintersportorten kontrollieren die Behörden streng.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Schweizer Parkscheiben sind in Österreich nicht erlaubt, weil sie keine Viertelstunden-Markierungen haben.

Die Ankunftszeit muss auf die nächste Viertelstunde gerundet werden, sonst drohen Bussen ab 30 Euro.

Bei Wiederholungen kann ein Verwaltungsstrafverfahren mit Bussen von bis zu 726 Euro folgen. Mehr anzeigen

Ferien in Österreich gehören für viele Schweizerinnen und Schweizer zum festen Reiseprogramm. Wer dafür mit dem eigenen Auto unterwegs ist, kann jedoch schon beim Parkieren in eine teure Falle geraten. Der Grund: Die in der Schweiz übliche Parkscheibe mit Halbstunden-Markierungen ist im Nachbarland ungültig.

In Österreich gilt eine andere Regel. Die Ankunftszeit muss stets auf die nächste Viertelstunde eingestellt werden. Wer also um 10.05 Uhr parkiert, stellt die Parkscheibe auf 10.15 Uhr – nicht auf 10.30 Uhr, wie es in der Schweiz üblich wäre. Mit einer Schweizer Parkscheibe lässt sich diese Vorgabe gar nicht korrekt umsetzen.

Bussen schon beim ersten Verstoss

Deshalb werden Schweizer Parkscheiben in Österreich nicht anerkannt. Wer sie trotzdem verwendet, riskiert eine Strafverfügung zwischen 30 und 50 Euro. Darüber berichtete das Fachmagazin Auto Motor und Sport. Bleibt es nicht beim einmaligen Verstoss, kann ein Verwaltungsstrafverfahren folgen – mit Bussen von bis zu 726 Euro.

Besonders streng kontrolliert wird laut dem Bericht in beliebten Wintersportregionen wie Innsbruck oder Kitzbühel. Dort lohnt es sich, gleich nach der Grenze eine österreichische Parkscheibe zu besorgen. Diese ist an Tankstellen oder online erhältlich.

Solche elektronischen Parkscheiben sind in der Schweiz verboten. X

Nicht nur die analoge Schweizer Parkscheibe ist problematisch. Auch elektronische Parkscheiben sind in Österreich – wie übrigens auch in der Schweiz – verboten. Anders ist die Lage in Deutschland, wo solche Modelle erlaubt sind. Wer häufig mit dem Auto durch mehrere Länder reist, sollte sich daher genau über die jeweiligen Vorschriften informieren.

Die Parkscheibe ist nicht die einzige Besonderheit im österreichischen Strassenverkehr. So dürfen Polizisten bei Raser-Delikten das Auto einbehalten – auch wenn es einem ausländischen Fahrzeuglenker gehört. Das musste auch ein Schweizer erfahren, der sein Auto abgeben musste.