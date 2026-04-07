Was Trump mit dem Schweizer Reiseverhalten macht

Fliegen Schweizerinnen und Schweizer seit der Wahl von Donald Trump noch in die USA? Bild: Keystone

Die Reiselust der Schweizerinnen und Schweizer ist ungebrochen – doch Krieg, Unsicherheit und politische Turbulenzen hinterlassen Spuren. Reisebüros und die Swiss beobachten eine gewisse Zurückhaltung bei USA-Buchungen, während Flüge Richtung Asien praktisch ausgebucht sind.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Schweizer Reisebüros und die Swiss beobachten eine gewisse Zurückhaltung bei USA-Buchungen, während ein tiefer Dollar und die Fussball-WM als Gegenpol wirken.

Die Swiss hat ihr USA-Angebot kaum angepasst – einzig nach Chicago wird die Frequenz vorübergehend leicht reduziert.

Der Iran-Krieg verändert den Flugverkehr massiv: Asien-Direktflüge ab Zürich sind praktisch ausgebucht, Flüge nach Dubai und Tel Aviv bis Ende Mai ausgesetzt. Mehr anzeigen

Mit steigenden Temperaturen und mehr Sonnenstunden wächst auch die Reiselust von Herr und Frau Schweizer. Doch Fernreisen erfordern derzeit mehr Flexibilität als auch schon. Flugrouten werden laufend angepasst, manche Destinationen fallen ganz weg – wer nicht in den Osten fliegen kann oder will, weicht zunehmend auf den Westen aus. Das bestätigen mehrere Reisebüros auf Anfrage von blue News.

Doch wie weit in den Westen? Die USA stehen seit der Rückkehr von Donald Trump ins Weisse Haus täglich in den Schlagzeilen – Stichwörter wie Zölle, Iran-Krieg oder Grönland machen die Runde. Haben Schweizerinnen und Schweizer noch Lust, dorthin zu reisen?

Buchungen in die USA sind zurückhaltend

Das Reiseunternehmen Dertour beschreibt die Lage so: «Die USA-Buchungen für das erste und zweite Quartal 2026 sind zurückhaltend.» Gleichzeitig rechne man damit, dass attraktive Flugpreise und individuell zugeschnittene Angebote – etwa Rundreisen, Natur-Erlebnisse oder Sportevents wie die Fussball-WM – wieder mehr Interesse wecken werden. Gefragt bleiben laut Dertour Destinationen wie Hawaii, der Pacific Northwest sowie Städtereisen nach New York, Las Vegas oder Chicago.

Travel Worldwide sieht es ähnlich: «Es gibt nach wie vor Kundinnen und Kunden, die die aktuelle Situation nutzen und vergleichsweise günstig in die USA reisen möchten.» Der schwache Dollar und attraktive Flugpreise spielten dabei eine Rolle.

Die Swiss spürt einen Rückgang – Fussballclubs helfen aus

Auch die Swiss beobachtet das veränderte Buchungsverhalten. «Nordamerika ist nach wie vor eines unserer wichtigsten Verkehrsgebiete», sagt die Airline. Dennoch: «2025 sahen wir in einzelnen Monaten eine Zurückhaltung bei den Buchungen, insbesondere in der Economy Class.» Auch für 2026 stellt die Swiss eine ähnliche Tendenz fest – viele Passagiere buchten kurzfristig, weshalb die Airline punktuell mit attraktiven Ticketpreisen gegensteuere.

Teilweise springt der Sport in die Bresche: Im Zusammenhang mit der Fussball-WM im Sommer 2026 in den USA verzeichnet die Swiss auf einzelnen Strecken eine erhöhte Nachfrage – dann nämlich, wenn Schweizer oder europäische Teams im Einsatz stehen.

Grundlegende Anpassungen am USA-Angebot hat die Swiss bislang nicht vorgenommen. Einzige Ausnahme: Die Flugfrequenz nach Chicago wird zwischen dem 29. März und Mitte Juni vorübergehend von 14 auf 12 wöchentliche Flüge reduziert – aus operationellen Gründen, wie die Airline betont. Die Destination wird weiterhin mindestens einmal täglich angeflogen.

Bis jetzt keine Anpassungen in die USA

Während die USA-Nachfrage schwankt, boomt ein anderes Segment: Aufgrund des Iran-Kriegs und der damit verbundenen Einschränkungen im Nahen Osten können viele Passagiere anderer Airlines ihre ursprünglich über Dubai gebuchten Verbindungen nicht antreten. Viele weichen auf die Swiss und den Hub Zürich aus – insbesondere für Langstreckenziele wie Bangkok, Singapur oder Hongkong, die Swiss direkt ab Zürich bedient. «Diese Strecken sind aktuell praktisch komplett ausgebucht», so die Airline.

Die Flüge nach und von Dubai sowie Tel Aviv hat die Swiss aufgrund der volatilen Lage im Nahen Osten bis einschliesslich 31. Mai ausgesetzt.