«Es gab kein Entkommen» Senioren buchen Kreuzfahrt für 17'000 Franken – und erleben Albtraum

Sven Ziegler

25.8.2025

Die Flusskreuzfahrt endte überhaupt nicht wie erwartet. (Symbolbild)
Die Flusskreuzfahrt endte überhaupt nicht wie erwartet. (Symbolbild)
Suraj Patel/AP/dpa

Ein Seniorenpaar aus den USA wollte sich mit einer exklusiven Flusskreuzfahrt durch Europa einen lang ersehnten Traum erfüllen. Statt Erholung brachte die 17'000-Franken-Reise jedoch Krankheit, Frust – und am Ende die Absicht zu klagen.

Redaktion blue News

25.08.2025, 14:31

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Ehepaar aus Atlanta buchte eine 15-tägige Luxus-Kreuzfahrt für 17'000 Franken. 
  • Statt Komfort gab es schwüle Kabinen, technische Ausfälle und am Ende Bronchitis
  • Die Reederei bot nur eine kleine Gutschrift – nun ziehen die beiden vor Gericht
Mehr anzeigen

Eine 15-tägige Flusskreuzfahrt durch Europa sollte für Rosemary und John K. aus Atlanta der Höhepunkt nach einer schwierigen Gesundheitsphase werden. Für 22'000 Dollar – umgerechnet rund 17'500 Franken – buchte das Rentnerpaar ein Luxuspaket, das Entspannung, Komfort und ein unvergessliches Reiseerlebnis versprach. Doch die Wirklichkeit sah anders aus.

So waren die Probleme von Beginn an unübersehbar: stickige Kabinen, technische Ausfälle und eine bedrückende Atmosphäre an Bord. «Es gab kein Entkommen. Es war elend», sagte John K. dem US-Sender Channel 2. Auf den Gängen habe man nur das Husten aus den Kabinen gehört. Viele Mitreisende fühlten sich krank, auch Rosemary und John mussten die Reise angeschlagen fortsetzen.

Nach ihrer Rückkehr diagnostizierten Ärzte bei beiden eine Bronchitis. Auf ihre Beschwerde hin bot die Reederei lediglich eine Gutschrift von 1000 Dollar – für eine zukünftige Kreuzfahrt. «Wir sind sehr, sehr enttäuscht», so John K. Doch damit wollen sich die beiden nicht zufriedengeben: Sie planen nun eine Klage.

Klage angekündigt

Ein Rechtsexperte erklärte gegenüber Channel 2, solche Fälle seien keineswegs selten. Während Kreuzfahrtgesellschaften Kundengelder schnell vereinnahmen, würden Rückerstattungen oder Entschädigungen oft nur zögerlich oder gar nicht gewährt.

Das Ehepaar aus Atlanta ist entschlossen, für seine Rechte einzustehen. Ob ihre Klage Erfolg haben wird, ist offen – klar ist jedoch: Die «Traumreise» für 18'000 Euro wird ihnen nicht wegen schöner Erinnerungen in Erinnerung bleiben.

Traumjob auf Kreuzfahrtschiff: Diese Baslerin tanzt ihr Traumleben auf hoher See

Traumjob auf Kreuzfahrtschiff: Diese Baslerin tanzt ihr Traumleben auf hoher See

Wolltest du auch schon mal auf Weltreise gehen, hast dich aber nicht getraut? Die Basler Profitänzerin Jasmin Ottenburg hat den Sprung gewagt und erzählt, was sie dafür aufgibt.

11.04.2025

