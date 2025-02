Wildes Campieren ist in vielen Ländern verboten. Aber in einigen skandinavischen Ländern schon. iStock/vslko

In Zeiten von teuren Flugreisen und kostspieligen Hotelaufenthalten werden günstige Ferien für viele mehr und mehr zur Alternative. Die Möglichkeiten sind vielfältig.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Günstige Reisealternativen wie Wohnungs- oder Haustausch, Couchsurfing und Tiersitting bieten kostenfreie Übernachtungsmöglichkeiten, oft verbunden mit einzigartigen Begegnungen und Erlebnissen.

Programme wie Workaway, WWOOFing oder freiwillige Arbeit ermöglichen Reisenden Unterkunft und teilweise Verpflegung im Austausch für Mithilfe in verschiedenen Bereichen.

Weitere Sparoptionen umfassen Wildcampen in erlaubten Ländern, Segeln als Crewmitglied oder Low-Season-Angebote, die mit Flexibilität und Kreativität günstige Ferien ermöglichen. Mehr anzeigen

Gratis Ferien machen? Das ist tatsächlich möglich.

Abenteuerlustigen, weltoffenen Leuten bieten sich verschiedene Möglichkeiten, kostenfrei zu reisen. Oft sind diese weniger komfortabel als All-inclusive-Aufenthalte und häufig nicht ohne eine Gegenleistung, aber dafür fast immer voller Begegnungen, Erlebnisse und Erfahrungen.

Es gibt noch weitere Alternative zum All-Inclusive-Arragement, um günstig Ferien zu machen. iStock/Paul Vasarhelyi/ImageegamI

Sind also erst einmal Ferien auf Balkonien angesagt? Nicht unbedingt! Es gibt eine ganze Palette an Reisemöglichkeiten, die günstig oder sogar ganz umsonst sind. Diese werden dir aber nicht im Reisebüro oder auf Reiseportalen angeboten. Wer bereit ist, Erfahrungen jenseits von all-inclusive und Pauschalreise zu sammeln, muss nicht tief in die Tasche greifen.

Eine gute Möglichkeit bietet der Wohnungs- oder Haustausch

Aber kann wirklich jeder umsonst Ferien machen oder ist das vielleicht nur etwas für junge, ungebundene und extrem flexible Menschen, die keinen Wert auf Komfort legen?

Tatsächlich gibt es viele verschiedene Arten, umsonst Ferien zu verbringen. Gerade dann, wenn du Wohnraum hast, den du tauschen kannst, sind deine Möglichkeiten schier unbegrenzt.

Die Möglichkeit, Haus oder Wohnung zu tauschen, hat natürlich nicht jeder. Aber keine Sorge, es gibt auch für alle anderen vielfältige Optionen zum Gratis-Reisen – von Haussitting über Couchsurfing bis hin zu Workaway.

Umsonst gibt es dabei nicht nur die Übernachtung, sondern auch Erlebnisse, Begegnungen und Erfahrungen. Wer kostenlos reist, lernt Land und Leute oft besonders intensiv kennen.

Hausswap ist eine günstige Alternative

Haustausch ist eine grossartige Möglichkeit, umsonst und dennoch komfortabel zu reisen.

Man tauscht das eigene Zuhause (oder eine Ferienwohnung) gegen das Zuhause anderer Menschen – entweder simultan oder zeitlich versetzt. Besonders leicht hast du es, wenn du am Meer, in einer Grossstadt oder an einer anderen, begehrten Lage wohnst. Es sind sowohl internationale als auch nationale Swaps möglich.

Und wie funktioniert Home Swapping? Es gibt spezielle, kostenpflichtige Plattformen hierfür, wie zum Beispiel HomeExchange oder Love Home Swap, die die Suche nach Tauschpartnern erleichtern und zugleich eine gewisse Sicherheit bieten. Du kannst dein Zuhause aber auch unkompliziert über entsprechende Facebook-Gruppen tauschen oder das Swapping privat organisieren.

Tiersitting ist auch eine Idee

Nicht jeder kann oder will sein Zuhause zum Tausch anbieten. Dann kann es eine Option sein, als Tiersitter zum Gratis-Urlaub zu kommen. Menschen mit Haustieren suchen bisweilen Hüter und Pfleger für Ihre Vierbeiner, während sie in den Ferien sind. Voraussetzung ist natürlich, dass du tierlieb bist. Noch bessere Chancen hast du, wenn du Erfahrung mit der entsprechenden Tierart mitbringst.

Manche Hausbesitzer möchten nicht, dass ihr Haus während ihrer Abwesenheit leersteht. Manche haben Pflanzen oder einen ganzen Garten, um den sich jemand kümmern muss. Andere wollen nicht, dass Einbrecher ein leerstehendes Haus vorfinden.

Eine offizielle Plattform zum Suchen und Finden von Tier- und Haussittern ist beispielsweise Trusted Housesitters. Es gibt aber auch entsprechende Facebook-Gruppen.

Ferien gegen Arbeit

Ferien gegen Hand bedeutet, dass du gegen Mithilfe umsonst eine Übernachtungsmöglichkeit und manchmal auch Verpflegung gestellt bekommst. Deine Mithilfe kann vielfältig ausfallen – von Kinderbetreuung über handwerkliche Tätigkeiten bis hin zu Webdesign. Es gibt für jede Art von Fähigkeit das passende Angebot – stöbere einfach in diversen «UgH»-Facebook-Gruppen oder schreibe ein Gesuch.

Workaway? Das sind Ferien, in denen du arbeitest

Das gleiche Prinzip verfolgen Konzepte wie WWWOOFing, Workaway oder Work & Travel.

Freiwilligenarbeit im Ausland ist eine grossartige Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln, ein Land und seine Menschen kennenzulernen und zugleich umsonst oder sehr günstig zu reisen. Denn meist gibt es als Gegenleistung für die Freiwilligenarbeit kostenlose Logis, manchmal auch Kost.

Couchsurfing gibt es schon länger

Die wohl bekannteste Art, umsonst zu verreisen, ist Couchsurfing. Wer sich bei couchsurfing.com registriert, kann Reisenden einen Schlafplatz anbieten und/oder selbst nach Übernachtungsmöglichkeiten bei Gastgebern weltweit suchen. Meist bekommt man mehr als nur einen Schlafplatz von den weltoffenen Mitgliedern der Community: Tipps aus erster Hand und Austausch gehören zu dieser Art des Reisens dazu.

Wildcampen ist in manchen Ländern erlaubt

Wildcampen ist vielerorts erlaubt, nicht aber in Deutschland. Als besonders liberal gelten Schweden, Norwegen und Finnland sowie die baltischen Staaten.

Auch in den meisten Gegenden Rumäniens ist Wildcampen gestattet.

In der Schweiz ist wild campen nicht generell verboten, aber es gibt sehr viele Einschränkungen.

Die gesetzlichen Bestimmungen über das Wildcampen – also das Übernachten ausserhalb von offiziellen Campingplätzen oder Wohnmobilstellplätzen – werden in der Schweiz kantonal geregelt. Die Hoheit liegt jedoch letzten Endes bei den Gemeinden, die zusätzlich eigene Regeln festlegen können.

Daher ist es wichtig, sich über die Regeln der einzelnen Kantone oder Gemeinden zu informieren. Der TCS empfiehlt: «Gehen Sie auf Nummer sicher und erkundigen Sie sich immer vor Ort bei der jeweiligen Gemeinde, im Tourismusbüro oder bei der örtlichen Polizeistelle, wenn Sie ausserhalb von offiziellen Campingplätzen oder Stellplätzen übernachten wollen.» Eine Liste der europäischen Länder findest du hier.

Campen zur Durchreise

In Deutschland, wo Wildcampen verboten ist, kannst du mit deinem Van, Wohnmobil oder Zelt kostenlos stehen – nämlich auf dem Grundstück von Privatpersonen.

Mit der App «Parkn'Sleep» oder über die Facebook-Gruppe «Camper campen bei Campern» findest du Menschen, die Campern Ihr Grundstück anbieten. Meist ist das eher für eine Nacht auf der Durchreise als für komplette Ferien gedacht.

Reisen per Boot

Sogar eine Atlantiküberquerung per Anhalter ist möglich. Skipper suchen oft eine helfende Hand und bieten hierfür kostenlose (Kost und) Logis an Bord an.

Segelerfahrung ist dabei von Vorteil, aber kein Muss. Wenn du darauf Lust hast, dann durchforste entweder entsprechende Angebote in Facebook-Gruppen oder spreche direkt am Hafen Bootsbesitzer an.

Low-Season-Angebote checken

Unter den genannten Möglichkeiten war nichts dabei? Kein Problem – neben No-Budget-Reisen sind Low-Budget-Ferien eine echte Alternative.

Mit etwas Flexibilität beim Reiseziel und -zeitraum müssen deine Ferien nicht teuer werden. Billig-Airlines, Off- oder Low-Season und weniger touristische Ziele – diese Kombi ist manchal für erstaunlich wenig Geld zu haben.

