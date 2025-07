Achtung vor fiesen Radarfallen in diesen Ferienländern

Betreffend Radar-Kontrollen ist in Italien, Spanien und Frankreich derzeit einiges im Gange. (Symbolbild) Bild: Keystone

Radarfallen lauern nicht nur auf Schweizer Strassen: In Spanien schnellen die Bussen hoch, Italien hat neue Regeln eingeführt – und Frankreich plant gar Super-Blitzer.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Spanien stieg die Zahl der Tempoverstösse 2024 auf 3,44 Millionen.

In Italien gelten seit 2024 neue Regeln für Radarfallen, darunter Mindestabstände und Vorschriften zur Sichtbarkeit.

In Frankreich plant die Regierung die Einführung von sogenannten Super-Blitzern, die mehrere Verkehrsverstösse gleichzeitig erfassen können. Mehr anzeigen

Auch in diesem Sommer werden wieder viele Schweizer*innen mit dem Auto – im eigenen oder im Mietwagen – im Ausland unterwegs sein.

Genau wie hierzulande lohnt sich ein Auge auf den Tacho, drohen doch auch in Feriendestinationen Radarfallen.

Damit du für die Sommerferien bestens gerüstet bist, hier ein Überblick:

Spanien

Wer mit dem Auto unterwegs ist, sollte stets über das Tempolimit Bescheid wissen – das gilt besonders für die Regionen Madrid und Málaga. Symbolbild: Keystone

Laut einem Bericht des Automobilclubs AEA wurden 2024 in Spanien 3,44 Millionen Geschwindigkeitsüberschreitungen registriert – das sind im Schnitt 10'000 Bussgelder pro Tag und entspricht einer Zunahme von 4 Prozent gegenüber 2023.

Besonders viele Radarkontrollen gab es demnach in Andalusien mit 959'592 Knöllchen (27,8 Prozent aller Bussen in Spanien). Es folgen Kastilien und León (413'343), Valencia (366'360) und Kastilien-La Mancha (310'795). Vier der zehn aktivsten Blitzer befinden sich in der Provinz Málaga.

Die 10 aktivsten Blitzer Spaniens: Madrid, M-40 (Kilometer 20): 74'873 Bussen

Málaga, A-7 (Kilometer 968): 67'502 Bussen

Navarra, A-15, nahe Lekunberri: 60'887 Bussen

Cádiz, A-381 (Kilometer 74): 54'835 Bussen

Málaga, A-45 (Kilometer 128): 49'378 Bussen

Sant Antoni, Ibiza, EI-600 (Kilometer 9): 39'202 Bussen

Sevilla, A-92 (Kilometer 83): Bussen 37'616

Málaga, A-7 (Kilometer 978): 33'358 Bussen

Málaga, MA-20 (Kilometer 10): 33'061 Bussen

Madrid, M-40 (Kilometer 52): 33'057 Bussen Mehr anzeigen

Italien

Ein Blitzer in Italien – seit kurzem gelten neue Regeln. CREDITFC

Wenn es um die Anzahl Blitzer geht, ist Italien ungeschlagener Europameister. Über 11'000 fest installierte Radarfallen stehen im Land, dazu gesellen sich noch zahlreiche mobile Blitzer der lokalen Behörden.

So erzielte etwa das winzige Bergdorf Colle Santa Lucia in der Provinz Belluno einen besonderen Rekord. Die 346-Seelen-Gemeinde in den Dolomiten hat gemäss der Verbraucherorganisation Assoutenti in den drei Jahren von 2021 bis 2023 mit einem einzigen Blitzer satte 1'265'822 Euro (rund 1,18 Millionen Franken) eingenommen. Das entspricht rund 3660 Euro Blitzer-Einnahmen pro Kopf.

Mittlerweile haben die italienischen Behörden reagiert. 2024 traten neue Regeln in Kraft. Die Vorschriften legen einen Mindestabstand zwischen einzelnen Geräten fest. Zudem dürfen die Blitzer erst ab einer bestimmten Geschwindigkeit eingesetzt werden. Innerhalb von Orten etwa erst, wenn die Höchstgeschwindigkeit bei 50 Kilometern pro Stunde liegt.

Darüber hinaus ist neu geregelt, wann Autofahrer auf die Radarfallen hingewiesen werden müssen. So müssen Blitzer ausserhalb geschlossener Ortschaften mindestens einen Kilometer vorher angezeigt werden.

Bereits installierte Blitzer können bis Juni 2025 an die neuen Vorschriften angepasst werden. Nach Ablauf der Frist werden die Geräte abgebaut.

Frankreich

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron plant neue Super-Blitzer – als solcher fungierte er auch schon selbst. Symbolbild: Keystone

Eine gegenteilige Entwicklung findet in Frankreich statt: Die Zahl der fest installierten Blitzer soll von heute knapp 4000 auf 4160 erhöht werden. Blitzer sollen zudem auch smarter werde. Das hatte Proteste von Autofahrern zur Folge.

So soll ein Teil der rund 4000 Blitzer im Land künftig auch den Abstand, die Gurtpflicht und das Handyverbot am Steuer überwachen. Die neuen Super-Blitzer sollen die unterschiedlichen Verstösse alle auf einmal erfassen können, so die Pläne der französischen Regierung.

Wer dann mit dem Handy am Ohr, zu dicht hinter dem vorderen Fahrzeug und erst noch zu schnell fährt, könnte gleich drei Bussen auf einmal kassieren.

Ab wann genau die neuen Super-Blitzer einsatzfähig sind, ist allerdings noch nicht bekannt. Auch ob eine Aufsummierung der Einzelstrafen tatsächlich kommen wird, ist bisher offen. Die Regierungspläne sind in Frankreich umstritten. Der französische Automobilklub «40 Millions d'automobilistes» vermutet etwa eine grossangelegte staatliche Abzocke hinter den Plänen.

