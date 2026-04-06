Hotels auf Mallorca werden für eine Nacht richtig teuer. Clara Margais/dpa

Am 12. August 2026 verfinstert sich über Spanien die Sonne – ein Spektakel, das von einem bestimmten Ort aus statistisch nur alle 375 Jahre zu beobachten ist. Die Folge: Mallorca-Hotels verlangen für diese eine Nacht teils das Dreifache des üblichen Preises.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 12. August 2026 ist über Spanien eine totale Sonnenfinsternis zu sehen – ein Ereignis, das von einem Ort aus statistisch nur alle 375 Jahre vorkommt.

Der Ansturm auf Mallorca lässt die Hotelpreise für diese eine Nacht auf bis zu das Dreifache des üblichen Niveaus steigen.

Fünf Alternativdestinationen auf dem spanischen Festland liegen ebenfalls im Sichtbereich und sind bis zu 60 Prozent günstiger als Mallorca. Mehr anzeigen

Eine totale Sonnenfinsternis ist kein alltägliches Ereignis. Laut der ETH Zürich kann man von einem bestimmten Ort aus durchschnittlich nur alle rund 375 Jahre eine solche beobachten. Am 12. August 2026 ist es so weit – und die beste Sicht gibt es laut dem Baader Planetarium von Spanien oder Island aus, wobei die Bedingungen in Spanien deutlich besser sein sollen.

Das Ergebnis: ein regelrechter Buchungsansturm auf die Balearen. Wer jetzt nach Unterkünften auf Mallorca oder Ibiza für Mitte August sucht, stösst auf leere Verfügbarkeiten und horrende Preise.

Dreimal so teuer – für genau eine Nacht

Ein konkretes Beispiel zeigt das Ausmass: Ein Hotel in Valldemossa ruft für die Nacht vom 12. auf den 13. August 518 Euro pro Person auf. Eine Woche früher kostet dieselbe Unterkunft 138 Euro. In Port de Sóller sieht es ähnlich aus: 240.50 Euro in der Finsternisnacht, 99 Euro eine Woche zuvor.

Das Buchungsportal Booking.com bestätigt auf Anfrage von RTL, dass eine erhöhte Nachfrage rund um die Sonnenfinsternis die Preisentwicklung beeinflusse. Expedia ergänzt, dass Mallorca ohnehin das meistgesuchte Reiseziel in Spanien sei – was das Preisniveau zusätzlich nach oben treibe.

Fünf Alternativen – bis zu 60 Prozent günstiger

Wer die Sonnenfinsternis erleben will, muss deshalb nicht zwingend auf Mallorca sein. Expedia empfiehlt fünf Reiseziele, die ebenfalls im Totalitätskorridor liegen und deutlich günstigere Preise bieten: die Costa Daurada rund um Tarragona, Cambrils und Salou ist rund zehn Prozent günstiger. Die Costa del Azahar mit Peñíscola und Benicàssim liegt etwa 15 Prozent unter dem Mallorca-Niveau. Bilbao im Baskenland ist rund 25 Prozent günstiger, die Provinz Valencia inklusive der Stadtregion rund 30 Prozent. Den grössten Preisunterschied bietet A Coruña in Galizien – bis zu 60 Prozent günstiger als Mallorca.

Booking.com empfiehlt zudem, flexibel bei den Reisedaten zu bleiben, frühzeitig zu buchen und verschiedene Unterkunftsarten wie Ferienwohnungen, Pensionen oder Landhäuser zu vergleichen.