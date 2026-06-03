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Sommer-Reisetrends 2026 In diese Länder reisen Schweizer diesen Sommer am liebsten

Noemi Hüsser

3.6.2026

Spanien und Griechenland führen die Rangliste der beliebtesten Sommerferien-Destinationen der Schweizer*innen an.
Spanien und Griechenland führen die Rangliste der beliebtesten Sommerferien-Destinationen der Schweizer*innen an.
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Spanien und Griechenland bleiben die beliebtesten Sommerziele der Schweizer*innen. Doch aktuelle Buchungsdaten von Dertour Suisse zeigen einen Wandel: Kühlere Destinationen im Norden gewinnen an Bedeutung.

Noemi Hüsser

03.06.2026, 13:33

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Spanien und Griechenland bleiben 2026 die beliebtesten Sommerziele der Schweizer.
  • In der Westschweiz sind zudem Tunesien und die Türkei mit All-Inclusive-Angeboten besonders gefragt.
  • Kühlere Reiseziele gewinnen stark an Bedeutung. Kanada, Norwegen und Schottland profitieren von Hitzewellen im Mittelmeerraum und dem Wunsch nach aktiveren Ferien.
  • Wegen des Nahost-Konflikts weichen viele Fernreisende auf Kanada und die Karibik aus. Gleichzeitig steigen die Ausgaben für Individual- und Spezialreisen deutlich,.
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Spanien und Griechenland bleiben die unangefochtenen Favoriten für den Schweizer Sommerurlaub. Das zeigen aktuelle Buchungsdaten des Reisekonzerns Dertour Suisse für 2026. Doch dahinter tut sich einiges: Der Norden holt auf, Fernreisen verlagern sich – und Deutsch- und Westschweizer buchen erkennbar anders.

Badeferien im Mittelmeerraum dominieren laut Auswertung das Buchungsgeschehen. In der Deutschschweiz führen Spanien und Griechenland die Rangliste an, die Westschweiz setzt stärker auf All-Inclusive-Angebote in Tunesien und der Türkei.

Wegen Nahost-Konflikt weichen Reisende aus

Gleichzeitig wachsen sich sogenannte «Coolcations» vom Nischenprodukt zum Mainstream aus. Kanada, Norwegen und Schottland verzeichnen stark steigende Nachfrage – angetrieben von Hitzewellen im Mittelmeer, dem Wunsch nach aktiveren Ferien und einem Sicherheitsgefühl, das viele Reisende aktuell eher im Norden verorten.

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Auf der Langstrecke weichen viele Reisende als Reaktion auf den Nahost-Konflikt auf Kanada und die Karibik aus. Auch Tansania und kombinierte Safaritouren gewinnen als Alternativen zu klassischen Badeferien in Übersee an Bedeutung.

Für klassische Badeferien geben Schweizer*innen leicht weniger aus als im Vorjahr. Gleichzeitig steigen die Budgets für Individual- und Spezialreisen deutlich – in der Westschweiz um zehn Prozent, in der Deutschschweiz um knapp acht.

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