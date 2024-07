Wer seinen Liegestuhl zu früh aufstellt, wird teuer bestraft. IMAGO/Panthermedia

Wer frühmorgens einen Liegestuhl reserviert, wird im spanischen Calp künftig bestraft. Neue Regeln sehen hohe Geldstrafen vor.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wer frühmorgens einen Liegestuhl reserviert, wird im spanischen Calp künftig bestraft.

Neue Regeln sehen hohe Geldstrafen vor.

Wer vor 9 Uhr seinen Liegestuhl reserviert, bezahlt 250 Euro. Mehr anzeigen

In Calp, einem beliebten Urlaubsort an der Costa Blanca in Spanien, hat die Gemeinde neue Regelungen eingeführt, um das frühzeitige Reservieren von Liegestühlen am Strand zu verhindern. Diese können Touristen richtig teuer zu stehen kommen.

Touristen, die vor 9.30 Uhr Liegestühle, Handtücher oder Sonnenschirme am Strand platzieren, müssen mit hohen Strafen rechnen, wie die «Daily Mail» berichtet.

Die Polizei wurde angewiesen, diese Gegenstände zu entfernen, um die morgendliche Strandreinigung zu ermöglichen. Bei Verstössen gegen das neue Gesetz droht eine Geldstrafe von 250 Euro sowie Gebühren für die Abholung der Gegenstände aus einem städtischen Depot.

Auch, wer Liegestühle für mehr als drei Stunden stehen lässt, ohne diese zu benutzen oder zu beaufsichtigen, soll gemäss den neuen Regeln bestraft werden, heisst es im Artikel. Diese Massnahmen wurden ergriffen, weil es in den Sommermonaten vermehrt Beschwerden über frühzeitige Reservierungen gab.

In ganz Spanien wächst der Unmut über Touristen. In Barcelona wurden bereits Urlauber von Aktivisten beschimpft und mit Wasserpistolen bespritzt. Am kommenden Sonntag sind in mehreren spanischen Städten, insbesondere auf Mallorca, grosse Protestaktionen gegen Touristen geplant.