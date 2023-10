Start von 3-Jahres-Kreuzfahrt verschoben – weil das Schiff fehlt

Der Kauf der «AidaAura» ist noch nicht in trockenen Tüchern: Für die 3-Jahre-Kreuzfahrt soll das Schiff nochmals umfassend renoviert werden. Bild: Imago/Pond5 Images

Es hätte der Auftakt zu einer dreijährigen Kreuzfahrt sein sollen. Doch nur zwei Wochen vor dem geplanten Start musste das Projekt verschoben werden, weil: Der Kauf des Schiffes ist noch nicht abgewickelt.

Doch nun musste der Start der Mega-Reise verschoben werden. Die Passagier*innen sollen am 11. November in Amsterdam an Bord gehen können, heisst es in einer Mitteilung.

Wie der Sender CNN berichtet, sei der Kauf des Kreuzfahrtdampfers noch nicht abgeschlossen. Darum komme es zu der Verzögerung.

Der Reiseveranstalter Life at Sea bietet Kreuzfahrt-Fans ein ganz spezielles Abenteuer: Am 1. November sollte in Istanbul ein Luxusdampfer in See stechen, der die Passagiere ganze drei Jahre lang um die Welt schippert.

Doch nun, keine zwei Wochen vor dem geplanten Startschuss, musste der Auftakt verschoben werden.

Der Konzern teilte den Passagier*innen mit, dass sie erst am 11. November in Amsterdam an Bord gehen können. In einer Erklärung, die dem US-Nachrichtensender CNN vorliegt, wird als Grund für die Verzögerung genannt, dass der Abschluss eines Geldtransfers für den Kauf des Schiffs «länger als erwartet» dauere. Doch voraussichtlich solle das Geschäft innert einer Woche unter Dach und Fach sein.

140 Länder werden angesteuert

Als Schiff auserwählt wurde dem Bericht zufolge die ausrangierte «AidaAura», die auf «MV Lara» umbenannt werden solle. Offenbar muss es nach Kaufabschluss noch 18 Tage lang renoviert werden, ehe es bereit für die Reise sei. Diese führt über alle sieben Kontinente, 140 Länder und 382 Häfen. Der Preis beträgt gut 30'000 Dollar pro Jahr.

Der Umweltschaden dürfte ebenso beträchtlich sein. Die «schwimmenden Kleinstädte» werden oft noch mit Schweröl angetrieben und schädigen die Umwelt mit einem grossen Ausstoss von klimaschädlichem Feinstaub, Schwefeldioxid und CO₂.

In einem Schreiben an die Passagiere heisst es weiter, wer nicht nach Amsterdam fliegen wolle, könne auch am 21. November in Freeport auf den Bahamas an Bord gehen. «Wir verstehen, dass diese Änderung nicht wünschenswert ist, aber wir tun unser Bestes, um allen entgegenzukommen und dieses Abenteuer am Laufen zu halten, auch wenn es etwas spät ist», zitiert CNN weiter.

«Die Ungewissheit ist unerträglich»

Für manche Passagiere – die für die fast unendliche Kreuzfahrt Zehntausende Dollar hingeblättert haben – sind über die Neuerungen am Reiseplan nicht erfreut. «Wir sitzen alle wie auf Nadeln, die Ungewissheit ist unerträglich», sagte ein Betroffener zu CNN.

Ein anderer meinte nur, er hoffe, die Passagiere bekämen ihr Geld zurück, sollte die Reise nicht durchgeführt werden.