Paris ist immer eine Reise wert. Wer die Stadt der Liebe in der Nebensaison besucht, erlebt sie entspannt, genussvoll und mit überraschend vielen Highlights. Unser Guide zeigt dir, wie du in drei Tagen das Beste aus deinem Kurztrip herausholst.

Redaktion Mycation Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Drei Tage in Paris bieten Kultur, Kulinarik und Shopping abseits der Hauptreisezeit.

Highlights sind Falafel im Marais, Skincare-Shopping bei Citypharma und Kunst im Louvre.

Mit Frühbucher-Tickets reist du ab Zürich günstig und klimafreundlich mit dem Zug. Mehr anzeigen

Paris ist die ideale Stadt für einen Kurztrip, das weiss jeder. Gutes Essen, viel Kultur und alle Shopaholics kommen auf ihre Kosten. Viele besuchen die Stadt der Liebe allerdings im Frühling, Sommer oder Herbst. Dass die französische Hauptstadt stets einen Besuch wert ist, zeigt unser Guide für drei erlebnisreiche Tage in Paris.

Tag 1: Sightseeing, Bücher und knusprige Falafel

Notre Dame lockt jedes Jahr Millionen Besucher an. Thibault Camus/AP/dpa

Am frühen Morgen beginnt deine Reise mit einer entspannten Nonstop-Zugfahrt von Zürich nach Paris. Wenn du früh buchst, kannst du sogar Tickets ab 28 Franken ergattern und nachhaltig und günstig reisen. Nach deiner Ankunft kannst du dein Gepäck bequem im Hotel abgeben. Das kannst du zum Beispiel im Hotel 25 Hours. Das Abenteuer in der Stadt der Liebe kann beginnen!

Dein erster Stopp führt dich ins pulsierende 4. Arrondissement. Hier wartet ein kulinarisches Highlight auf dich: L’As du Falafel. Die Schlange vor diesem legendären Falafel-Restaurant mag lang sein, aber die Wartezeit lohnt sich. Die knusprigen Falafel-Bällchen, Schawarma und Kebabs sind einfach unschlagbar.

Gestärkt kannst du nun durch die charmanten Strassen des Viertels schlendern und in die vielen kleinen Boutiquen und Läden gucken. Bequem zu Fuss erreichst du dann die berühmte Kathedrale Notre-Dame, die nach ihrer Wiedereröffnung wieder in voller Pracht erstrahlt.

Für alle Bücherliebhaber:innen und Nostalgiker:innen geht’s dann weiter zu Shakespeare and Company. Die verwinkelte Buchhandlung versprüht den typischen Pariser Charme. Von dort aus lohnt sich ein Abstecher zu den Galeries Lafayette.

Die bunte Glaskuppel sollte man sich nicht entgehen lassen und auch wenn du nicht shoppen möchtest, bietet die Dachterrasse einen atemberaubenden Blick über die Stadt und den Eiffelturm.

Paris ist besonders bei Sonnenuntergang sehenswert. Mycation

Am Abend hast du dann die Wahl zwischen zwei besonderen Restaurants: Wenn du ein Fan von hochwertigem Fleisch bist, solltest du die Beefbar ausprobieren. Das Ambiente im Innenraum entführt dich mit seinem Jugendstil ins Paris der Jahrhundertwende. Für das kleinere Budget bietet PNY saftige Burger in entspannter Atmosphäre – ein perfekter Abschluss für deinen ersten Tag in Paris.

Tag 2: Klassiker, Shopping und Skincare-Geheimtipps

Starte deinen zweiten Tag mit einem ausgiebigen Frühstück im Hotel oder hol dir etwas aus einer der vielen exzellenten Pariser Bäckereien wie Mamiche. Die Franzosen sind bekannt für ihr Gebäck, und ein frisches Croissant oder Pain au Chocolat ist der perfekte Start in den Tag.

Wenn es dein erster Trip in Paris ist oder du es bisher nicht geschafft hast, ist ein Besuch des Eiffelturms ein MUSS. Egal, ob du ihn besteigst oder die Aussicht vom Boden geniesst, der Anblick dieses ikonischen Bauwerks ist immer wieder magisch. Hier empfiehlt es sich, Tickets im Voraus zu buchen, um lange Wartezeiten zu vermeiden.

Der Arc de Triomphe gehört zu den bekanntesten Wahrzeichen in Paris. sda

Von dort aus geht es weiter zum Arc de Triomphe und entlang der Champs-Élysées. Hier reiht sich eine Luxusmarke an die nächste – ein Paradies für Shopping-Begeisterte. Wenn du Lust auf ein wenig New-York-Feeling in Paris hast, besuche Kith. Dieser angesagte Store bietet ausgefallene Streetwear und Sneakers, die du sonst nirgendwo findest. Eine Pause kannst du im integrierten Lokal Sadelle’s (ebenfalls eine New Yorker Institution) einlegen und dich mit Bagels, Sandwiches oder dem berühmten French Toast stärken.

Am Nachmittag ist ein Besuch bei Citypharma Pflicht für alle Skincare-Fans. Hier findest du ein umfassendes Sortiment an Pflegeprodukten zu vergünstigten Preisen. Die freundlichen Apotheker:innen beraten dich gerne, falls du Hilfe bei der Auswahl brauchst.

Zum Abendessen stehen erneut zwei Optionen zur Auswahl: Im charmanten Restaurant Pâpi gibt es fantastische Pasta, für die du unbedingt reservieren solltest. Alternativ bietet Huguette eine grosse Auswahl an frischen Fisch- und Meeresfrüchtegerichten. Hier kannst du dann auch die obligatorischen Moules et frites essen.

Tag 3: Kunst, Kultur und ein letztes Highlight

Ein Klassiker: Das Louvre in Paris. Mycation

Beginne deinen letzten Tag mit einem entspannten Frühstück. Danach kannst du zwischen zwei klassischen Paris-Erlebnissen wählen: Wenn du Kunst liebst, ist ein Besuch im Louvre Pflicht. Hier erwartet dich die weltberühmte Mona Lisa, die zwar kleiner ist als erwartet, aber dennoch eine besondere Anziehungskraft besitzt. Auch hier solltest du vorher Tickets kaufen, um eine lange Wartezeit zu vermeiden.

Alternativ bietet sich ein Ausflug nach Montmartre an. Dieses charmante Viertel auf dem Hügel mit der Basilika Sacré-Cœur bietet nicht nur einen wundervollen Ausblick auf Paris, sondern auch verwinkelte Gassen, Cafés und den berühmten Künstlerplatz Place du Tertre. Hier kannst du die künstlerische Seite der Stadt erleben.

Ein kleiner, nicht mehr ganz so geheimer, Geheimtipp: Das «Pink Mama» in Paris. Mycation

Zum Mittagessen solltest du dir das Pink Mamma nicht entgehen lassen. Dieses berühmte italienische Restaurant bietet nicht nur leckere Gerichte, sondern auch ein wunderschönes Ambiente. Der höchste Stock des Lokals ist besonders sehenswert. Eine Reservation ist empfehlenswert.

Am späten Nachmittag geht es dann zurück zum Bahnhof und mit vielen unvergesslichen Eindrücken zurück nach Zürich. Ein Kurztrip nach Paris zur Nebensaison, der alle Sinne begeistert und Lust auf mehr macht! Bon voyage!