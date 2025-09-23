Mit dem neuen Airbus A350 kommt bei der Swiss auch ein neues Sicherheitsvideo. Statt der allseits bekannten animierten Figuren gibt es nun echte Darsteller*innen und «einen Hauch Schweizer Charme».

Redaktion blue News Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach 15 Jahren zeigt die Swiss künftig ein neues Sicherheitsvideo an Bord.

Statt Animationen treten nun echte Personen auf.

Premiere feiert das Video an Bord des neuen Airbus A350. Mehr anzeigen

Wer regelmässig mit der Swiss auf Flugreise ist, dürfte ihn kennen: Ein kleiner Bub, der sich nonchalant eine Swiss-Schoggi in den Mund wirft, war fester Bestandteil des Sicherheitsvideos der Airline.

Doch damit ist es nun vorbei: Nach mehr als 15 Jahren zeigt die Swiss künftig eine neue visuelle Sicherheitseinweisung für die Passagiere. Mit dem neuen Airbus 350 wird sie aufgefrischt. Dabei setzt die Lufthansa-Tochter auf «reale Szenen statt wie bisher auf Animation». Das Video sei «klar verständlich und mit einem Hauch Schweizer Charme», wie es in einer Mitteilung heisst.

Demnach seien alle sicherheitsrelevanten Informationen für den bevorstehenden Flug in einer Geschichte eingebettet, die von einer Reise durch die Schweiz erzählt. Die Protagonist*innen und eindrückliche Landschaftsaufnahmen sollen die Aufmerksamkeit der Fluggäste wecken und Nähe schaffen.

«Reale Szenen, die Emotionen schaffen»

Ergänzend und zusätzlich erläuternd sorgen im Video auch originale Grafiken von Sicherheitskarten und Piktogrammen für unmissverständliche Botschaften. Zudem demonstrieren uniformierte Kabinenmitarbeitende entsprechende sicherheitsrelevante Abläufe.

Szene aus dem neuen Sicherheitsvideo. Screenshot Youtube / Swiss International Air Lines

«Unsere Fluggäste sollen die Hinweise nicht nur sehen, sondern ebenso für den Ernstfall verstehen und in Erinnerung behalten», sagt Oliver Buchhofer, Chief Operating Officer von Swiss, in der Mitteilung.

Deshalb setzt die Airline nun auch auf echte Darsteller*innen statt animierter Figuren. « Wir wollen sicherstellen, dass wir die entscheidenden Informationen einprägsam, klar und verständlich vermitteln. Die realen Szenen, die Emotionen schaffen, tragen wesentlich dazu bei», erklärt Buchhofer.