Swiss-Flieger strandet in Bangkok und löst Chaos aus

Ein Flugzeug des Typs Boeing 777 der Swiss. (Archivbild) sda

Ein technisches Problem hat eine Boeing 777 von Swiss in Bangkok tagelang ausser Gefecht gesetzt. Rund 1500 Passagiere waren betroffen, mehrere Flüge mussten gestrichen werden.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Swiss-Boeing 777 konnte nach der Landung in Bangkok nicht mehr starten.

Grund war ein Defekt am Steuerungssystem des Höhenruders.

Fünf Flüge wurden gestrichen, zwei verschoben und zwei verspätet durchgeführt. Mehr anzeigen

Eine Panne in Bangkok hat für Swiss weitreichende Folgen gehabt. Wie der «Aerotelegraph» berichtet, konnte eine Boeing 777-300 ER mit dem Kennzeichen HB-JNI am 25. August nach ihrer Landung in Thailand nicht mehr starten. Grund war ein Defekt am Steuerungssystem des Höhenruders, das im Cockpit für das richtige Steuerungsgefühl sorgt.

Obwohl Ersatzteile aus Hongkong eingeflogen wurden, gelang es den Technikern vor Ort zunächst nicht, den Fehler vollständig zu beheben. Der geplante Rückflug nach Zürich fiel aus, auch am Folgetag konnte die Maschine nicht starten.

Die Folgen für den Flugplan waren erheblich: Insgesamt fünf Flüge mussten gestrichen, zwei verschoben und zwei mit Verspätung durchgeführt werden. Betroffen waren unter anderem Verbindungen nach Chicago, São Paulo und Bangkok. Rund 1500 Reisende waren von den Ausfällen betroffen.

Kosten für Passagiere übernommen

Swiss übernahm laut eigenen Angaben die Kosten für Hotelübernachtungen, Verpflegung und Transfers. Betroffene Passagiere konnten ihre Tickets kostenlos umbuchen oder stornieren. Die kurzfristige Organisation sei jedoch schwierig gewesen, da viele Alternativflüge ausgebucht waren.

Nach fünf Tagen konnte die Boeing 777 schliesslich ohne Passagiere, dafür mit Fracht, als Flug LX6181 nach Zürich zurückkehren. Bereits wenige Stunden nach ihrer Ankunft nahm die Maschine den Betrieb wieder auf und flog nach Chicago.