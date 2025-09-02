Swiss-Flieger strandet in Bangkok und löst Chaos aus

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

1500 Passagiere betroffen Swiss-Flieger strandet in Bangkok und löst Chaos aus

Sven Ziegler

2.9.2025

Ein Flugzeug des Typs Boeing 777 der Swiss. (Archivbild)
Ein Flugzeug des Typs Boeing 777 der Swiss. (Archivbild)
sda

Ein technisches Problem hat eine Boeing 777 von Swiss in Bangkok tagelang ausser Gefecht gesetzt. Rund 1500 Passagiere waren betroffen, mehrere Flüge mussten gestrichen werden.

Redaktion blue News

02.09.2025, 07:50

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine Swiss-Boeing 777 konnte nach der Landung in Bangkok nicht mehr starten.
  • Grund war ein Defekt am Steuerungssystem des Höhenruders.
  • Fünf Flüge wurden gestrichen, zwei verschoben und zwei verspätet durchgeführt.
Mehr anzeigen

Eine Panne in Bangkok hat für Swiss weitreichende Folgen gehabt. Wie der «Aerotelegraph» berichtet, konnte eine Boeing 777-300 ER mit dem Kennzeichen HB-JNI am 25. August nach ihrer Landung in Thailand nicht mehr starten. Grund war ein Defekt am Steuerungssystem des Höhenruders, das im Cockpit für das richtige Steuerungsgefühl sorgt.

Obwohl Ersatzteile aus Hongkong eingeflogen wurden, gelang es den Technikern vor Ort zunächst nicht, den Fehler vollständig zu beheben. Der geplante Rückflug nach Zürich fiel aus, auch am Folgetag konnte die Maschine nicht starten.

Die Folgen für den Flugplan waren erheblich: Insgesamt fünf Flüge mussten gestrichen, zwei verschoben und zwei mit Verspätung durchgeführt werden. Betroffen waren unter anderem Verbindungen nach Chicago, São Paulo und Bangkok. Rund 1500 Reisende waren von den Ausfällen betroffen.

Kosten für Passagiere übernommen

Swiss übernahm laut eigenen Angaben die Kosten für Hotelübernachtungen, Verpflegung und Transfers. Betroffene Passagiere konnten ihre Tickets kostenlos umbuchen oder stornieren. Die kurzfristige Organisation sei jedoch schwierig gewesen, da viele Alternativflüge ausgebucht waren.

Nach fünf Tagen konnte die Boeing 777 schliesslich ohne Passagiere, dafür mit Fracht, als Flug LX6181 nach Zürich zurückkehren. Bereits wenige Stunden nach ihrer Ankunft nahm die Maschine den Betrieb wieder auf und flog nach Chicago.

Mehr Reise-Artikel

Je älter, desto günstiger. Für immer auf Kreuzfahrt – mit einem speziellen Pass ist das jetzt möglich

Je älter, desto günstigerFür immer auf Kreuzfahrt – mit einem speziellen Pass ist das jetzt möglich

Null Toleranz. Lebenslanger Ausschluss möglich – was Kreuzfahrt-Touristen niemals tun sollten

Null ToleranzLebenslanger Ausschluss möglich – was Kreuzfahrt-Touristen niemals tun sollten

«Es gab kein Entkommen». Senioren buchen Kreuzfahrt für 17'000 Franken – und erleben Albtraum

«Es gab kein Entkommen»Senioren buchen Kreuzfahrt für 17'000 Franken – und erleben Albtraum

Meistgelesen

Vor und zurück an der Front, doch nun lässt Kiew Flamingos fliegen
Baugerüst stürzt auf Autos +++ Keller in Luzern überflutet +++ Heftige Gewitter fegen über die Schweiz
Swiss-Flieger strandet in Bangkok und löst Chaos aus
«Trump muss weg»: Zahlreiche Proteste am Labor Day +++ Kennedy «gefährdet Gesundheit aller Amerikaner»
Kommandantin liess Rekruten bei Zeremonie schlagen – und machte dabei Witze