Korrekt so – wenn man die Planung derart lausig vornimmt (mal rasch die Komponente «Mitarbeiter» ausgeschwitzt) – zumindest die Umwelt wird es der Swiss so richtig von Herzen danken.

zueribernzueri

Die Swiss (Swissair) hätte niemals verkauft werden dürfen und dem Bund zu 100% als Eigner im Besitzt bleiben müssen.

Es ist unglaubwürdig, dass Verantwortliche mit dem Bund als Eigner eine Fluggesellschaft ohne Finanzprobleme und mit Profit plötzlich an die Wand fahren und in den Konkurs.

Was haben wir doch immer wieder für verantwortungslose Eliten in der Schweiz? Ist sie wirklich das Spiegelbild der Bevölkerung?