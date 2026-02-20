  1. Privatkunden
Bei Nebel abgesunken Airbus-Jet trennten bei Landeanflug nur Sekunden von einer Katastrophe

Sven Ziegler

20.2.2026

Ein Airbus der TAP Air Portugal geriet in eine höchst gefährliche Situation.
Ein Airbus der TAP Air Portugal geriet in eine höchst gefährliche Situation.
Keystone / Flightradar24

Ein Airbus der portugiesischen Airline TAP ist beim Anflug auf Prag in dichtem Nebel gefährlich tief gesunken. Laut tschechischen Behörden war die Maschine nur Sekunden von einer möglichen Katastrophe entfernt.

Sven Ziegler

20.02.2026, 11:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein TAP-Airbus geriet beim Landeanflug auf Prag in dichten Nebel und sank deutlich unter die vorgeschriebene Mindesthöhe.
  • Das Bodenannäherungswarnsystem schlug Alarm, die Piloten leiteten in letzter Sekunde ein Steigflugmanöver ein.
  • Die tschechischen Behörden stufen den Vorfall als schweren CFIT-Zwischenfall ein und untersuchen nun die Ursache.
Mehr anzeigen

Ein Linienflug der portugiesischen Fluggesellschaft TAP Air Portugal ist beim Anflug auf den Flughafen Prag nur knapp einer Katastrophe entgangen. Der Vorfall ereignete sich bereits am 17. Januar, wurde jedoch erst am 12. Februar von der tschechischen Zivilluftfahrtbehörde UZPLN öffentlich gemacht.

Die Maschine vom Typ Airbus A320neo befand sich auf Flug TP1240 von Lissabon nach Prag. Beim Anflug auf die Landebahn 06 des Flughafens Václav Havel herrschten laut Behörden äusserst schlechte Wetterbedingungen mit dichtem Nebel und stark eingeschränkter Sicht.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet das Flugzeug in der Nähe von Krivoklát in einen raschen Sinkflug und sank deutlich unter die empfohlene Mindesthöhe. Vorgesehen gewesen wären rund 4000 Fuss, also etwa 1200 Meter über dem Boden. Tatsächlich lag die Maschine jedoch nur noch bei rund 2600 Fuss, was etwa 792 Metern über dem Meeresspiegel entspricht. Zeitweise soll der Airbus auf ungefähr 300 Meter über dem Gelände abgesackt sein.

Steigflugmanöver umgehend eingeleitet

Die Besatzung erhielt laut Bericht zweimal Warnmeldungen. Zusätzlich aktivierte sich das Terrain Awareness and Warning System, kurz TAWS, das vor einer gefährlichen Annäherung an den Boden warnt. Daraufhin leiteten die Piloten sofort ein Steigflugmanöver ein. Etwa elf Minuten später stabilisierte sich die Situation, der Airbus konnte anschliessend sicher in Prag landen. Verletzte oder Sachschäden wurden nicht gemeldet.

Die tschechischen Luftfahrtbehörden registrierten den Zwischenfall als sogenannten CFIT-Fall, was für «Controlled Flight Into Terrain» steht. Dabei handelt es sich um Situationen, in denen ein technisch funktionierendes Flugzeug kontrolliert in Richtung Boden fliegt, ohne dass die Besatzung die Gefahr rechtzeitig erkennt. Solche Vorfälle gelten in der Luftfahrt als besonders kritisch und stehen häufig im Zusammenhang mit Fehlern bei der Nutzung von Flugsystemen oder der Konfiguration des Autopiloten.

Die genaue Ursache ist bislang unklar. Fachleute schliessen nicht aus, dass der Autopilot möglicherweise falsch eingesetzt wurde. TAP Air Portugal teilte mit, man untersuche den Vorfall intern und arbeite eng mit den zuständigen tschechischen Behörden zusammen.

Die Behörden stufen das Ereignis als einen der schwerwiegendsten Zwischenfälle am Flughafen Prag in den vergangenen Jahrzehnten ein.

