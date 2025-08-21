Thailand will wieder mehr Touristen im Land haben. Carola Frentzen/dpa

Thailand will ausländische Gäste mit Gratis-Inlandsflügen ins Land locken. Bis zu 200’000 Touristinnen und Touristen könnten profitieren – das Ziel ist, Einnahmen zu steigern und auch weniger bekannte Regionen zu fördern.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Thailand plant Gratis-Inlandsflüge für bis zu 200’000 ausländische Besucher.

Die Regierung budgetiert 17,3 Millionen Franken für die Kampagne.

Ziel ist es, Einnahmen von über 200 Millionen Franken zu generieren. Mehr anzeigen

Thailand greift tief in die Tasche, um seinen angeschlagenen Tourismussektor wiederzubeleben. Wie die Plattform «Der Farang» berichtet, will das Ministerium für Tourismus und Sport eine grosse Kampagne starten, bei der ausländische Gäste kostenlose Inlandsflüge erhalten können.

Das Programm mit dem Namen «Buy International, Free Thailand Domestic Flights» sieht vor, dass Reisende, die ein internationales Ticket besitzen, bei sechs Airlines ein Hin- und Rückflugticket im Inland gratis erhalten. Mit dabei sind neben Thai Airways – die auch Zürich mit Bangkok verbindet – unter anderem Thai AirAsia, Bangkok Airways und Thai Vietjet.

Die Aktion soll zwischen September und November laufen, muss aber noch vom Kabinett abgesegnet werden. Vorgesehen ist ein Budget von rund 700 Millionen Baht, umgerechnet 17,3 Millionen Franken. Pro Ticket kalkuliert die Regierung mit rund 87 Franken.

Auch Japan hat schon Flüge angeboten

Die Behörden erhoffen sich von der Aktion gleich mehrere Effekte: Einerseits sollen die Einnahmen des Tourismussektors steigen – laut Ministerium könnten rund 8,8 Milliarden Baht (218 Millionen Franken) generiert werden. Andererseits sollen Besucher auch in Regionen ausserhalb der bekannten Hotspots wie Bangkok und Phuket reisen.

Das Modell ist nicht neu: Auch Japan hatte internationalen Gästen schon einmal Gratistickets für Inlandsflüge angeboten. Ob die kurzfristige Massnahme Thailands Tourismus aber nachhaltig stärkt, ist fraglich.

Denn der Rückgang der Besucherzahlen – seit Jahresbeginn minus sieben Prozent – hängt vor allem mit dem Ausbleiben chinesischer Gäste zusammen. Hinzu kommt die Unsicherheit rund um die verschobene Einführung einer neuen Tourismusgebühr, die nun erst 2026 kommen soll.