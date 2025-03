Stress am Flughafen? Die meisten Reisenden planen lieber etwas mehr Zeit ein, um es pünktlich zum Gate zu schaffen. Unsplash/jeshoots

Empfohlen wird, zwei bis drei Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein. Gerade macht aber ein Trend die Runde, bei dem TikToker*innen zu beweisen versuchen, dass du es auch in 15 Minuten ans Gate schaffst.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Airport Theory auf TikTok testet, ob es möglich ist, erst 15 Minuten vor Gateschliessung am Flughafen zu erscheinen.

Die Ergebnisse fallen gemischt aus. Während einige Reisende es rechtzeitig schaffen, verpassen andere ihren Flug.

Wartezeiten je nach Flughafen und Reiseroute variieren stark und unvorhersehbare Verzögerungen können jederzeit auftreten.

Wie viel früher du letztlich am Flughafen auftauchst, ist dir überlassen, ausreichend Zeit empfiehlt sich aber, wer auf Nummer sicher gehen will. Mehr anzeigen

Wetten, du bist immer zwei bis drei Stunden vor Abflug am Flughafen? Eben ganz genau so, wie es empfohlen wird, damit auch alles glattläuft und du am Ende entspannt im Flieger sitz. Vielleicht hast du unterwegs noch Zeit, ein bisschen durch die Shops zu schlendern oder dir einen Kaffee zu holen.

Aber nicht alle lassen sich so viel Zeit, um die Hürden am Flughafen zu meistern. Auf TikTok versuchen sich gerade unzählige Influencer*innen an der sogenannten Airport Theory. Heisst, sie wollen beweisen, dass auch alles aufgeht, wenn du erst 15 Minuten vor Gate-Schliessung am Flughafen aufkreuzt.

Waghalsig? Bei manchen klappts, bei anderen scheitert der Versuch.

Der TikToker Callmebelly taucht zwar mit ausreichend Zeit am Flughafen auf, eilt dann trotzdem durch den Airport, um zu beweisen, dass es auch schneller geht. Er lässt nebenbei den Timer laufen – und schafft es knapp in 15 Minuten am Gate zu sein.

An vielen Flughäfen versagt die Airport Theory

Während manche TikToker*innen beim Testen der Airport Theory ausser Atem kommen, sind, wirken andere ganz entspannt. Doch die Empfehlung des Flughafens sollte nicht auf die leichte Schulter genommen werden.

Denn je nach Flugdatum, Andrang, Flughafengrösse und ob es sich um einen internationalen oder Inlandflug handelt, muss tatsächlich mit mehr Wartezeiten gerechnet werden. Es ist immer schwierig, eine verallgemeinerte Aussage zu machen.

Der TikToker Thetravelingray weist genau auf ebendiesen Fakt hin, dass je nach Flughafen auch die Zeit variieren kann, wie lange du für alles brauchst. «Es gibt bestimmte Flughäfen, an denen du unbedingt rennen solltest, wenn du zu spät dran bist», warnt er in seinem Video.

Auch sind manche Reisende geübter als andere, wissen sich gut vorzubereiten, kennen den Weg und die Abläufe. Andere wiederum fliegen einmal im Jahr und benötigen länger, um sich zurechtzufinden.

Es gilt also ganz einfach die Regel: Lieber etwas mehr Zeit einplanen, um auf der sicheren Seite zu sein und am Ende nicht den Flug zu verpassen.

«Ich werde immer zu früh sein»

Dies musste eine andere TikTokerin auf schmerzliche Weise lernen. Jenny Kurtz versuchte sich ebenfalls an der Airport Theory, schaffte es aber am Ende nicht auf ihren Flug und konnte nur noch vom Gate aus der Maschine beim Starten zuschauen.

In den Kommentaren witzelt eine Reisende: «Als jemand, die meistens Stand-by fliegt, bitte ich euch, die Flughafentheorie weiter auszuprobieren.»

Eine Followerin erinnert dagegen, warum sie immer ausreichend Zeit einplant, um durch die Hallen des Flughafens zu kommen.

«Einmal habe ich drei Stunden gebraucht, um durch die Sicherheitskontrolle zu kommen 😯 Ich werde immer zu früh sein lol», so die TikTok-Userin.

