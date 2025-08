Eine harmlose Bitte um einen beschleunigten Anflug wegen defekter Bordtoiletten führte bei einem TAP-Flug von Lissabon nach Nizza zu einem folgenschweren Missverständnis – und löste in Südfrankreich kurzzeitig Alarm aus.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf einem TAP-Flug funktionierte keine der Bordtoiletten – die Pilotin bat daher um eine schnellere Landung.

Die Flugsicherung verstand aus «no toilets» fälschlich «no pilots» und rief Alarmstatus aus.

Die Maschine landete sicher in Nizza, verletzt wurde niemand – aber der Funkverkehr ging viral. Mehr anzeigen

Was als einfache Bitte um Unterstützung begann, endete in einem funkgestützten Verwirrspiel mit Notfallprotokoll: Auf einem Flug der portugiesischen Airline TAP kam es am 20. Juli zu einem kuriosen Zwischenfall im Funkverkehr – mit unfreiwillig komischem Ausgang.

Wie das Portal PYOK zuerst berichtete, war die Embraer E190 mit 106 Passagieren von Lissabon auf dem Weg nach Nizza. Der Grund für die ungewöhnliche Situation: Keine der Bordtoiletten funktionierte. Die Pilotin informierte deshalb die Flugsicherung über ein «Toilet Problem» und bat um eine direktere Route sowie eine höhere Geschwindigkeit – rein aus Rücksicht auf die Bedürfnisse der Passagiere.

Aus «Toilets» wird «Pilots»

Doch genau hier begann die Verwirrung. Der Begriff «toilets» wurde im Funkverkehr offenbar so undeutlich ausgesprochen, dass er für die französische Flugsicherung wie «pilots» klang. Plötzlich stand nicht mehr ein sanitäres, sondern ein potenziell katastrophales Szenario im Raum: Ein Flugzeug ohne fähige Besatzung im Cockpit.

Trotz mehrfacher Klärungsversuche blieb die Unsicherheit: «Ihr Autopilot ist defekt?» – «Nein, der funktioniert einwandfrei», antwortete die Pilotin geduldig. Doch der Verdacht verstärkte sich. Als sie erneut betonte, dass es sich nur um ein Problem mit den Toiletten handle, glaubten die Lotsen schliesslich, sie habe gesagt, «es gibt keinen Piloten».

Flugsicherung ruft Alarm aus

Was folgte, war Alarmstufe: «Alarmstatus, Alarmstatus, Alarmstatus für ein Flugzeug, bei dem wir vermuten, dass kein Pilot mehr in der Lage ist, das Flugzeug zu steuern», so der Funkspruch aus dem Tower. Die Besatzung blieb ruhig – und versicherte mehrfach, dass alles unter Kontrolle sei.

Tatsächlich landete die Maschine wenig später ohne Zwischenfall in Nizza. Niemand war verletzt, niemand handlungsunfähig. Doch wie ein banales Klo-Problem fast zu einer Luftnotlage wurde, erinnert in der Rückschau eher an einen Sketch von Monty Python als an einen realen Zwischenfall.

Einen gewissen Unterhaltungswert hat die ganze Episode aber dennoch: Der Funkverkehr zwischen Cockpit und Tower wurde mittlerweile in sozialen Netzwerken tausendfach angehört – und dürfte in die Annalen der kuriosesten Flugkommunikationen eingehen.