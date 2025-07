Die nächsten Nachbarn sind Astronauten – Total abgeschieden - das sind die zwei einsamsten Orte der Welt

Point Nemo gilt als der am weitesten vom Festland entfernte Punkt der Erde, Tristan da Cunha als die isolierteste bewohnte Inselgruppe. Was beide Orte so besonders macht, erfährst du im blue News-Video.

04.07.2025