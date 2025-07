Betty151 Dieses Wildcampieren muss aufhören, sie zerstören die schönsten Orte in den Bergen, auch diejenigen die den Abfall mitnehmen zertreten die Weiden mit ihren Zelten. Wer Zelten will soll dies auf einem ordentlichen Zeltplatz tun und auch die Gebühren für den Standplatz und die Gemeinde entrichten oder in einer Hütte oder Hotel übernachten . Viele tun es um sich die Gebühren zu sparen und weil sie glauben sie hätten ein Recht dort zu sein. Auch wenn man einigen auf die Füsse tritt, beim Aufstieg mit dem Bähnli darauf bestehen, dass das Campingmaterial unten bleibt.

Kululu Faktor Mensch: Respektlos, Gierig, Eigenmächtig, Egoist. Der Tourismus zerstört die Natur und Tierwelt. STOPt ENDLICH MAL DIESE SINNLOSE ZERSTÖRUNG. Aber eben Fressen kommt vor Moral.

Mein Gott wir stecken seit langem im Sumpf und merken nicht dass wir weiter sinken.

Rudolph Kululu Richtig aus gedrückt. Das schlimme daran ist die heutige Generation mit Ihren Influenser, die merken es nicht mal mehr, das unsere Landschaft zu Sau gemacht wird.....Die es nicht schnallen, sollten mal an einem schönen Tag nach Kandersteg..zu empfehlen am Tag vorher zugehen da haben Sie eventuell noch Parkplatz.

Sevele Kululu Es sind nicht nur die Touristen das Problem, sondern auch die Überbevölkerung in der Schweiz ! Wenn wir jetzt noch en EU Vertrag annehmen, dann wird es in der Schweiz bald einmal "Platzkämpfe" geben !

Fraubi1 Kululu Wirf bitte nicht alle in einen Topf!

Stegasi Ein sehr schöner Ort, aber genau mit so einem Beitrag macht ihr von Medien, die beste Werbung. Im einen verstehe ich das, zum andern überhaupt nicht. Camping ganz klar verbieten und bei der Talstation anschreiben, auch wegen dem Müll, obwohl das ja klar sein soll.

Jeintioppo45 Wo bleiben da die "sogenannten" Umweltschützer? Die Natur ist unser kostbarstes Gut und auf sie müssen wir besonders Acht geben.

Zudem wird diese Gegend so für die "richtigen" Wanderer, die auch entsprechend mit Wanderschuhen und den Bergen angepasster Bekleidung ausgerüstet sind, unattraktiv, schade für eine solch wunderschöne Landschaft. Und am meisten leiden die Kühe darunter. Es ist doch ihr Land. Gelten die Tiere noch immer so wenig und müssen immer wieder unter unverstaendigen Menschen leiden? Schade. Es wird Zeit, dass man dazulernt und etwas dagegen unternommen wird...

Epidot Jeintioppo45 Was hat das mit den Umweltschützern zu tun? Die können da gar nichts unternehmen. Das ist eine Sache der einheimischen Politiker,

Sevele Epidot Der Politiker die keien Ahnung haben von der ganzen Sache und es auch nicht haben wollen, Hauptsache ihre Gage stimmt.....

Zirpel Man muss zwischen Biwackieren und Camping unterscheiden. Beim Biwack wird das Zelt am nächsten Morgen abgeräumt. Es ist lediglich eine geschützte Übernachtung in den Bergen. Das muss unbedingt erlaubt bleiben, denn die Hütten sind teilweise chronisch ausgebucht. Spontan kann man an Wochenenden oder in den Schulferien kaum noch mehrtäge Bergtouren machen. Ich bin häufig mit dem Zelt unterwegs und wie oben beschrieben geht es nicht anders, weil die Hütten besetzt sind. Mit Geld sparen hat das nichts zu tun. Früher war das kein Problem. Die Hütten waren viel einfacher ausgerüstet. Heute sind es kleine Hotels, die teilweise unerfahrene Leute in die Berge locken. Auch nicht unproblematisch.

Flaupliki76 Zirpel Deine Notdurft bleibt aber auch in den Bergen also ist es kein Unterschied

Fraubi1 Flaupliki76 Die grosse kann man mittels Hundesäckli mitnehmen.

Sandok58 Ich hätte da eine ganz einfache Lösung, so ein schöner starker Stier gehört doch auch zu einer Herde Kühen....

Fischallergiker Wir haben manchenorts nicht nur zu viele Touristen, sondern auch zu viele Kühe. Sie verwandeln Wanderwege in schwierig zu passierenden Brei. Ihre Abgase (Methan) schaden der Umwelt.

Wir fordern weniger Kühe, dafür mehr Ziegen und Schafe.

IG Wanderwege

Flaupliki76 Fischallergiker Und die Schafe und Ziegen verschwinden wegen dem Wolf.

Sevele Fischallergiker Schon wieder Fordern und fordern ! Was wird als nächste verboten ? Die Kühe oder die Touristen ? Irgend etwas fällt den Grünen schon noch in den Sinn! Das Problem sind nicht nur die Touristen, die wollte ja die Schweiz in das Land holen, und jetzt wo sie da sind...... das Problem ist auch unsere Überbevölkerung und die ist massiv, ich sage massiv für Alle die das noch nicht verstanden haben, das wird unser Untergang sein der sich bereits angemeldet hat !

BeZu13 Fischallergiker Dümmer geht es wohl nicht mehr, Städter ohne jegliches Wissen,bitte zu Hause bleiben.

Hanno Flaupliki76 Lieber ein Wolf als 100 Idioten mit Turnschuhen.

Fischallergiker Flaupliki76 Der Wolf wird auch gleich ein paar Touristen vertreiben. So ist allen geholfen..

Certain Die du riefst die Geister, wirst du nimmer los.

Funkelwiesler Das Grundproblem hat man in den letzten 30 Jahren geschaffen. Der Erholungsraum in den Agglos musste Wohn- oder Arbeitsflächen weichen.

In neu erstellten Wohnquartieren, auch in ländlichen Gebieten, gibt es kaum noch grün, oft sogar noch künstlich.

Da ist es nur logisch, dass der Mensch woanders hinströmt. Es gibt kein Zurück, ohne Abriss und Wiederherstellung der ehemaligen natürlicheren Flächen!

Sevele Funkelwiesler So ist es auch, plus immer wieder Zuzügler, Asylanten usw. usw. usw. man kann sich ja bald nicht mehr bewegen in unserem Land ! Gewisse Parteien wollen immer mehr Leute ins Land holen, schimpfen aber über zu viele Autos (!), wir haben bald keine Wohnungen mehr, die Grünen torpedieren Ausbaumöglichkeiten. Wie lange geht es noch bis Schweizer auf der Strasse landen ? weil für die Asylanten ist gesorgt, in Allem auch mit Krankenkasse !

Sihi Funkelwiesler Es geht hier primär um ausländische Touristen.

Hanno Funkelwiesler Achtung. Jede Stadt hat ein grünes Umfeld, das mit OeV gut erschlossen ist, da muss man nicht in die Alpen strömen. Wanderwege in der Schweiz gehören zu den besten.

BeZu13 Funkelwiesler Und wo sollen die Menschen wohnen und arbeiten wenn wir bald 10'000'000 sind und immer mehr Menschen reinlassen.

Certain Wanderführerschein einführen mit Prüfungen über Verhalten in der Natur gegenüber Tieren und Terrain und last but not least Mitmenschen

Fischallergiker Certain Wie wär‘s mit obligatorischen Melk-Kursen für Campierer? Da wären sie für die Begegnung mit Kühen bestens vorbereitet.

Certain Elektronische Kommunikationsmittel verbieten, und siehe da, es trat Stille ein.....

Sihi Höhere Autobahn- und Gotthardtunnel gebühren, und die Wildcamper werden automatisch reduziert. Die Touristen mehr zur Kasse bitten, nur so kehrt die Achtsamkeit und der Respekt zur unserer schönen Landschaft zurück. 🧘🏼

Flaupliki76 Es wird halt eher früher als später verboten werden weil es so einfach nicht geht. Rücksicht und Respekt sind halt Fremdwörter geworden.

Realist1970 Overtourismus wird immer mehr zum Problem. Leider gehen Werte wie Anstand und Rücksichsichtnahme immer mehr verloren.

Einstein19 Die sozial Media Touristen machen viel kaputt nicht nur auf dieser Alp. Aber es spielt keine Rolle, wer zuerst da war, denn es ist völlig sinnfrei Kühe auf 2‘000 Meter (über der Baumgrenze) zu bringen. Dient nur dazu höhere Subventionen abzuschöpfen. Das zerstört die Umwelt…

Hanno Einstein19 Hallo, die Alpwirtschaft findet seit Jahrhunderten statt. Städter, die die Milch in der Migros kaufen, sollten sich nicht einmischen.

BeZu13 Einstein19 Sie haben schon keine Ahnung, das grenzt schon an Dummheit was Sie hier rauslassen, besser schweigen.

PeaceLover Einstein19 Bist du Bergbauer? So ein Unsinn. Habe viele Jahre bei der Sömmerung von Vieh mitgearbeitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Naturpflege. Unsere Alpen würden "verganden" wenn niemand dazu schaut. Es ist wirklich zum Heulen das wir überall Verbote und Einschränkungen machen müssen weil der natürliche Respekt und gesunde Menschenverstand zunehmend flöten geht.

Pestalozzi sagte einst" Zuhause muss beginnen, was Leuchten soll im Vaterland"

Diese Respekt-, Hemmungs- und Anstandslose Jugend haben WIR erzogen im irren Glauben sie sollen es einmal besser haben. Ja! Sollen sie. Aber das heisst nicht das man einfach die Zügel schleifen lässt. Meine persönliche Meinung.

Fraubi1 PeaceLover Diese Jugend haben "wir" erzogen? Da widerspreche ich einerseits, denn

meine Kinder besitzen Anstand und Respekt, gerade vor der Natur.

Andererseits hast du recht: Früher hat das ganze Dorf die Kinder miterzogen, heute ist es überwiegend eine entwurzelte Privatsache.

Und: Schon immer war es auch so, dass die Jungen nicht immer auf die Alten hören und auch nicht alle Alten Engel sind.

Hanno PeaceLover Er ist einer, welcher glaubt, die Milch kommt vom Discounter.

PeaceLover Fraubi1 Du hast natürlich Recht. Auch ich meine, hoffe meinem Nachwuchs diese Werte mitgegeben zu haben. Aber unsere Generation trägt da die Verantwortung. Nicht mit böser Absicht sondern mit falschverstandener freier Erziehung und Abwesenheit. Ich weiss kritisieren ist einfach. Ich hoffe meinen Part gut gemacht zu haben.

PS Ich war als Mann in den 90igern Alleinerziehend.

Hanno Viel positives (wenn überhaupt) habe ich von Social Media noch nicht gehört. Der Brexit und Wahlen wurden beeinflusst. Ein Schiffssteg am Brienzersee, denn wahrscheinlich die meisten Schweizer gar nicht kennen, geht über Social Media "viral" (Aber gegen Viren kann man sich impfen, d.h. Social Media aussen vor lassen).

Wildcamper ein Ultimatum stellen, ansonst mit dem Jauchewagen vorfahren.

Staffiella33 Bald geht ja die Jagt wieder auf. :-) Viele Grüsse aus dem Kanton Uri

Burton124 Wild Campen verbieten und Gemeinden beauftragen Plätze zu schafen andenen es erlaubt ist.