Eine neue Auswertung zeigt, an welchen Flughäfen du eher deinen Anschlussflug verpasst. (KEYSTONE/Andreas Becker) KEYSTONE

Knappe Umsteigezeiten, lange Wege und Verspätungen können teuer werden. Eine neue Untersuchung zeigt, welche Flughäfen Reisenden am häufigsten den Anschluss kosten – und welche Rechte Passagiere haben, wenn der nächste Flug ohne sie startet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine neue Auswertung für 2025 zeigt, dass Reisende an Flughäfen wie Bergamo, Dallas Fort Worth, Frankfurt oder Paris Charles de Gaulle besonders häufig ihren Anschlussflug verpassen.

Die besten Chancen auf einen reibungslosen Umstieg bieten laut der Untersuchung die Flughäfen Florianópolis in Brasilien und Tallinn in Estland.

Wer den Anschluss verpasst, hat – je nach Airline – Anspruch auf Entschädigung. Mehr anzeigen

Eine Auswertung des Fluggastrechte-Portals Airhelp zeigt: Wer umsteigen muss, hat an gewissen Flughäfen deutlich häufiger Pech als anderswo. Für die Analyse wertete das Travel-Tech-Unternehmen interne Daten aus dem Jahr 2025 zu tatsächlich verpassten Anschlussflügen aus.

Daraus entstand ein Risikoscore von 1 bis 10. Je tiefer der Wert, desto höher die Wahrscheinlichkeit, den Anschluss zu verpassen, wie travelnews.ch berichtet.

Einen Haken hat die Untersuchung allerdings: Berücksichtigt wurden nur Flughäfen in Europa, den USA, Kanada und Brasilien – nicht die ganze Welt.

Das Resultat überrascht: Nicht ein riesiger Flughafen-Hub wie London oder Paris schneidet am schlechtesten ab, sondern Bergamo Orio al Serio in Norditalien. Mit einem Score von lediglich 4 weist der Airport laut Airhelp das höchste Risiko für verpasste Anschlussflüge im Ranking auf.

Auf Platz zwei der Negativliste folgt Dallas Fort Worth in den USA. Ebenfalls schlecht schneiden mehrere grosse europäische Umsteigeflughäfen ab: Frankfurt, Madrid-Barajas, London Stansted, Paris Charles de Gaulle und Amsterdam Schiphol erreichen allesamt vergleichsweise tiefe Werte und gehören damit zu den Flughäfen, an denen Reisende ihren Anschluss besonders häufig verpassen.

Wie Travelnews.ch berichtet, haben Passagiere die besten Chancen auf einen stressfreien Umstieg am Flughafen Florianópolis im Süden Brasiliens. Ebenfalls sehr gut schneidet der Flughafen der estnischen Hauptstadt Tallinn ab, der zu den zuverlässigsten Umsteige-Airports der Auswertung zählt.

Am besten genügend Umsteigezeit einplanen

Damit es gar nicht erst zu einem verpassten Anschlussflug kommt, empfiehlt Airhelp je nach Reiseroute genügend Zeit einzuplanen. Bei Inlandsflügen gelten Umsteigezeiten von 30 bis 60 Minuten meist als ausreichend. Wer von einem Inland- auf einen internationalen Flug wechselt, sollte eher 60 bis 90 Minuten einrechnen. Bei internationalen Anschlussflügen empfiehlt das Unternehmen sogar bis zu zwei Stunden Reserve.

Wird der Anschluss dennoch verpasst, sind Reisende nicht automatisch auf sich allein gestellt. Innerhalb des Geltungsbereichs der europäischen Fluggastrechte, die auch für die Schweiz relevant sind, müssen Airlines in vielen Fällen eine alternative Beförderung organisieren. Je nach Situation haben Betroffene zudem Anspruch auf Verpflegung, eine Hotelübernachtung oder sogar eine Entschädigung von bis zu 600 Euro.

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