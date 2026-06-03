  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball WM
  5. Fussball-Videos
  6. Hockey WM
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Neue Auswertung Verpasster Anschluss? Diese Flughäfen schneiden besonders schlecht ab

Carlotta Henggeler

3.6.2026

Eine neue Auswertung zeigt, an welchen Flughäfen du eher deinen Anschlussflug verpasst. (KEYSTONE/Andreas Becker)
Eine neue Auswertung zeigt, an welchen Flughäfen du eher deinen Anschlussflug verpasst. (KEYSTONE/Andreas Becker)
KEYSTONE

Knappe Umsteigezeiten, lange Wege und Verspätungen können teuer werden. Eine neue Untersuchung zeigt, welche Flughäfen Reisenden am häufigsten den Anschluss kosten – und welche Rechte Passagiere haben, wenn der nächste Flug ohne sie startet.

Carlotta Henggeler

03.06.2026, 20:03

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine  neue Auswertung für 2025 zeigt, dass Reisende an Flughäfen wie Bergamo, Dallas Fort Worth, Frankfurt oder Paris Charles de Gaulle besonders häufig ihren Anschlussflug verpassen.
  • Die besten Chancen auf einen reibungslosen Umstieg bieten laut der Untersuchung die Flughäfen Florianópolis in Brasilien und Tallinn in Estland.
  • Wer den Anschluss verpasst, hat – je nach Airline – Anspruch auf Entschädigung. 
Mehr anzeigen

Eine Auswertung des Fluggastrechte-Portals Airhelp zeigt: Wer umsteigen muss, hat an gewissen Flughäfen deutlich häufiger Pech als anderswo. Für die Analyse wertete das Travel-Tech-Unternehmen interne Daten aus dem Jahr 2025 zu tatsächlich verpassten Anschlussflügen aus.

Daraus entstand ein Risikoscore von 1 bis 10. Je tiefer der Wert, desto höher die Wahrscheinlichkeit, den Anschluss zu verpassen, wie travelnews.ch berichtet.

Einen Haken hat die Untersuchung allerdings: Berücksichtigt wurden nur Flughäfen in Europa, den USA, Kanada und Brasilien – nicht die ganze Welt.

Das Resultat überrascht: Nicht ein riesiger Flughafen-Hub wie London oder Paris schneidet am schlechtesten ab, sondern Bergamo Orio al Serio in Norditalien. Mit einem Score von lediglich 4 weist der Airport laut Airhelp das höchste Risiko für verpasste Anschlussflüge im Ranking auf.

Besondere Lage. Dieser Flughafen gilt als einer der gefährlichsten der Welt

Besondere LageDieser Flughafen gilt als einer der gefährlichsten der Welt

Auf Platz zwei der Negativliste folgt Dallas Fort Worth in den USA. Ebenfalls schlecht schneiden mehrere grosse europäische Umsteigeflughäfen ab: Frankfurt, Madrid-Barajas, London Stansted, Paris Charles de Gaulle und Amsterdam Schiphol erreichen allesamt vergleichsweise tiefe Werte und gehören damit zu den Flughäfen, an denen Reisende ihren Anschluss besonders häufig verpassen.

Steile Abhänge, kurze Rollfelder. Das sind die gefährlichsten Landebahnen der Welt

Steile Abhänge, kurze RollfelderDas sind die gefährlichsten Landebahnen der Welt

Wie Travelnews.ch berichtet, haben Passagiere die besten Chancen auf einen stressfreien Umstieg am Flughafen Florianópolis im Süden Brasiliens. Ebenfalls sehr gut schneidet der Flughafen der estnischen Hauptstadt Tallinn ab, der zu den zuverlässigsten Umsteige-Airports der Auswertung zählt.

Am besten genügend Umsteigezeit einplanen

Damit es gar nicht erst zu einem verpassten Anschlussflug kommt, empfiehlt Airhelp je nach Reiseroute genügend Zeit einzuplanen. Bei Inlandsflügen gelten Umsteigezeiten von 30 bis 60 Minuten meist als ausreichend. Wer von einem Inland- auf einen internationalen Flug wechselt, sollte eher 60 bis 90 Minuten einrechnen. Bei internationalen Anschlussflügen empfiehlt das Unternehmen sogar bis zu zwei Stunden Reserve.

Wird der Anschluss dennoch verpasst, sind Reisende nicht automatisch auf sich allein gestellt. Innerhalb des Geltungsbereichs der europäischen Fluggastrechte, die auch für die Schweiz relevant sind, müssen Airlines in vielen Fällen eine alternative Beförderung organisieren. Je nach Situation haben Betroffene zudem Anspruch auf Verpflegung, eine Hotelübernachtung oder sogar eine Entschädigung von bis zu 600 Euro. 

Mehr Videos aus dem Ressort

So fliegen Tiere mit der Swiss – ein Blick hinter die Kulissen

So fliegen Tiere mit der Swiss – ein Blick hinter die Kulissen

Vor einem Flug mit dem Haustier gibt es viel zu beachten. blue News hat der Tierbetreuung am Flughafen Zürich einen Besuch abgestattet und zeigt dir, was zu tun ist, wenn dein vierbeiniger Freund mitreisen soll.

19.07.2024

Meistgelesen

SVP-Politiker rutscht Aussage zur Kündigung der Personenfreizügigkeit raus
Gemeindepräsident von Crans-Montana VS bricht sein Schweigen
Alle 16 Stadien der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko
Der GC-Verkauf an neue Investoren soll kurz bevorstehen
SVP-Arbeitgeber suchen nach Arbeitskräften in der EU

Mehr zum Thema

Tourismus. Mittelmeer bleibt Favorit für Sommerferien – Coolcations holen auf

TourismusMittelmeer bleibt Favorit für Sommerferien – Coolcations holen auf

Was Reisende wissen sollten. Die unterschätzte Gefahr im Flugzeug-Handgepäck

Was Reisende wissen solltenDie unterschätzte Gefahr im Flugzeug-Handgepäck

Grand Egyptian Museum. Wir waren im grössten Museum der Welt – schon der Eingang birgt eine Überraschung

Grand Egyptian MuseumWir waren im grössten Museum der Welt – schon der Eingang birgt eine Überraschung

Mehr aus dem Ressort

Reise-Trends 2026. Diese Länder besuchen Schweizer diesen Sommer am liebsten

Reise-Trends 2026Diese Länder besuchen Schweizer diesen Sommer am liebsten

Preis-Schock für Touristen. Jetzt explodieren auch die Strandpreise im Insel-Hotspot

Preis-Schock für TouristenJetzt explodieren auch die Strandpreise im Insel-Hotspot

5 Verletzte über Deutschland. Plötzlich fliegt Flugbegleiterin durch die Kabine – Rätsel um Turbulenzen über Europa

5 Verletzte über DeutschlandPlötzlich fliegt Flugbegleiterin durch die Kabine – Rätsel um Turbulenzen über Europa