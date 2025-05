Malerische Landschaften und wunderschöne Sonnenaufgänge: Das ist Georgien. Edelweiss / Loren Bedeli

Zwischen Kaukasus und Kaspischem Meer, zwischen Europa und Asien – Georgien ist ein Land voller Gegensätze, Wärme und Geschmack. Eine Reise durch Berge, Bazare und Geschichten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Georgien prallen Kulturen aufeinander – immer öfter sind auch Touristen anzutreffen.

Gastfreundschaft, gutes Essen und ein Schluck Wein gehören in Georgien dazu.

Die Distanzen sind kurz, es gibt auf engem Raum viel zu erleben. Mehr anzeigen

Und plötzlich ist die Grosstadt weg. Wir fahren mit dem Bus übers Land. Der dichte Verkehr der Hauptsadt Tiflis lichtet sich, auf der Autobahn Richtung Osten sind nur noch wenige Autos unterwegs.

Kleine Dörfer mit winzigen Hütten, in deren Vorgärten die Gärten bestellt werden, wechseln sich ab mit Wäldern, in der Ferne ist das Kaukasus-Gebirge zu sehen. Babuschkas mit Kopftüchern gehen über die Strasse, bringen Tüten mit Ware nach Hause oder versuchen am Strassenrand, den Touristen Gemüse oder Obst zu verkaufen. Fast hat man das Gefühl, man weile etwa in Zentralasien – ist das wirklich ein Land an der Schnittstelle zwischen Europa und Asien, nur vier Flugstunden von Zürich entfernt?

In Georgien prallen Kulturen aufeinander. Europäische Einflüsse treffen auf Zentralasien, die arabische Halbinsel ist nicht weit weg – und dann ist da auch noch der grosse Nachbar im Norden, auf der anderen Seite des Kaukasus. Zu Russland pflegen die Georgier ein zwiespältiges Verhältnis. Viele wollen nichts mit dem Land zu tun haben, vor allem in und um die Hauptstadt Tiflis. Zu präsent ist es, dass die russische Armee separatistische Bewegungen vor allem im Norden des Landes unterstützt, die sich von der Regierung in Tiflis losgesagt und eigene autonome Republiken ausgerufen haben.

Typische Szene: Einkauf auf dem Bazar in der georgischen Kleinstadt Telavi. Edelweiss / Loren Bedeli

Die Georgier haben sich mit diesem Leben zwischen Ost und West arrangiert. Es gehört gewissermassen zu ihrer Kultur dazu – und kann im Alltag auch einfach helfen. Man nehme sich einfach aus allen Welten hier das Beste, hört man die Georgier etwa lachend sagen. Das Land hat eine ganz eigene Kultur geschaffen – mit einer Sprache, die sonst nirgendwo gesprochen oder verstanden wird oder mit einem Alphabet, das nur in Georgien gelehrt wird.

Was die Georgier hochschreiben, ist Gastfreundschaft. An jedem Ort wird Essen aufgetischt, zu wenig davon gibt es nie. Selbst am vollsten Tisch findet sich noch Platz für eine weitere Platte. Nie fehlen dürfen Salate in allen möglichen Variationen – mit roten Beeten, Walnüssen oder klassisch europäisch mit Tomaten und Gurken.

Irgendwo findet sich immer Platz für eine weitere Essensplatte. Edelweiss / Loren Bedeli

Die Speisen werden dabei aber nicht einfach aufgetischt. Sie werden zelebriert. Ein gutes georgisches Essen kann mehrere Stunden dauern. Serviert wird das Essen in Schüsseln, jeder darf sich nach Herzenslust bedienen.

Mit dem Minibus fahren wir gegen Westen. Vor tausenden Jahren zogen hier Siedler entlang. Rund zwei Autostunden von Tiflis entfernt taucht Uplisziche auf, eine uralte Felsstadt. In Kammern tief in den Hügeln lebten und arbeiteten Siedler. Fliegende Händler fanden hier Unterschlupf auf ihrem Weg in den Westen oder fernen Osten. Heute ist Uplisziche eine Touristenattraktion.

Käse darf nie fehlen

Nach dem Besuch knurrt der Magen – schon wieder, ist man versucht zu sagen. Restaurants muss man nie lange suchen, oft fährt man am Besten der Nase nach. Schon von weitem lockt der Duft von Knoblauch, Zwiebeln und gegrilltem Fleisch. Auch Fleisch spielt in der georgischen Küche eine wichtige Rolle. Vegetarier haben es in dem Land eher schwer – Fleischliebhaber kommen dafür voll auf ihre Kosten. Es gibt Schaschlik, frittierten Schweinebauch oder Lamm. Stets mit viel Liebe zubereitet.

Uplisziche ist eine Felsenstadt, versteckt in den Tiefen der georgischen Hügel. Edelweiss / Loren Bedeli

Nie fehlen darf ausserdem der Käse. Diesen verarbeiten die Georgier etwa in einem schmackhaften Käsebrot, das praktisch immer aufgetischt wird. Das Brot wird dazu mit Käse gefüllt oder belegt und dann gebacken – und schmeckt traumhaft lecker. Daneben gibt es aber auch Variationen wie etwa mit Käse gefüllte Pilze oder traditionell aufgetischten «klassischen Käse», der meist aus Schaf- und Ziegenmilch hergestellt wird.

Malerische Stadt direkt an der Grenze

Georgien ist kein grosses Land. Die Distanzen sind kurz, es gibt auf engem Raum viel zu erleben – und vor allem zu sehen. Die Winter sind kalt und hart, doch von April bis Oktober zeigt sich das Land von seiner freundlichsten Seite. Im Osten des Landes, rund zwei Autostunden entfernt von Tiflis, öffnet sich der Blick auf den Kaukasus erst richtig. Mächtige Berge, eine natürliche Grenze zwischen Georgien und Russland und im Sommer ein beliebtes Wandergebiet.

Hier gründeten Siedler in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts die Stadt Sighnaghi. Die alten Häuser liegen, umgeben von einer weitgehend intakten Stadtmauer, in den Hügeln unmittelbar beim Kaukasus-Gebirge. Wegen des wunderbaren Ausblicks ist die Stadt wegen des wunderbaren Ausblicks ein beliebter Ort für Hochzeiten. Im Rathaus werden sieben Tage die Woche Termine für die Trauung angeboten.

In der Ferne liegt Russland: Sighnaghi, eine Stadt tief in den Hügeln Georgiens. Edelweiss / Loren Bedeli

Ganz in der Nähe liegt ein altes Kloster, welches für Besucher zugänglich ist und ebenfalls einen traumhaften Ausblick bietet. Nur von den Nonnen, so raunen es einem die Einheimischen zu, solle man sich fernhalten – sie tragen den Übernahmen «Grumpy Nuns», zu Deutsch Georgie«Launige Nonnen».

Neben Russland liegt hier auch die Grenze zu Aserbaidschan ganz nahe. Anders als Armenien pflegen die Georgier ein freundschaftliches Verhältnis zu ihrem Nachbarn. Hier öffnet sich die Tür zu Zentralasien und dem fernen Osten.

Auch davon ist in der georgischen Küche viel zu merken. Der Osten ist hier nie weit weg. Zu den bekanntesten Gerichten aus Asien zählt sicher das Khinkali, in der Schweiz als Dumpling bekannt. Im Grunde handelt es sich hier um Teigtaschen mit verschiedensten Füllungen, die von Hand gegessen werden. Den Knopf ganz unten lässt man allerdings besser liegen: Es ist reiner, roher Teig.

«Gaumarjos» – man kehrt zurück

Zu gutem Essen gehört in Georgien auch immer ein guter Wein. Das Land verfügt über eine riesige Vielfalt an einheimischen Rebsorten und produziert Weine, die oft in Qvevris, grossen unterirdischen Amphoren, hergestellt werden. Die traditionelle Weinherstellung in Qvevris verleiht den Weinen einen einzigartigen Geschmack und Charakter.

In Amphoren im Boden wird der Wein gelagert und dann in Flaschen abgefüllt. Edelweiss / Loren Bedeli

Einige Weine werden dabei auch noch sehr traditionell hergestellt. Zur Erntezeit steigen Helfer in riesige Eimer und zerstampfen die Trauben – allerdings in Gummistiefeln und nicht mehr barfuss wie früher.

Nicht fehlen darf bei jedem Essen auch ein Absacker. Was in Italien der Grappa ist, wird in Georgien Tschatscha genannt. Gut und gerne 50 Prozent Alkohol enthält das Getränk, das bereits beim ersten Schluck das innere Feuer entfacht. «Gaumarjos», zu Deutsch «auf den Sieg», lautet der Trinkspruch, der jeden Abend in zahlreichen Gaststätten zu hören ist. Und während der Tschatscha ein letztes Mal im Hals brennt, dämmert es einem: Man wird gehen – aber Georgien bleibt. Als Nachgeschmack, als Sehnsucht, als stilles Versprechen, zurückzukehren.

Dieser Beitrag entstand im Rahmen einer von Edelweiss organisierten Pressereise.