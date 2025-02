New York im tiefsten Winter ist eine Reise wert. Pexels

Du willst nach New York und weisst nicht, wann der beste Zeitpunkt ist? Vergiss die Kirschblüten im April und die funkelnden Weihnachtslichter im Dezember: Der Februar ist die beste Reisezeit für deinen Städtetrip.

New York erlebt den kältesten Winter seit 13 Jahren: Der Hudson River ist teilweise zugefroren, im Central Park flitzen braune Eichhörnchen durch den weissen Schnee und im Bryant Park kann man vor einer funkelnden Skyline Schlittschuhlaufen.

Generell gilt: Wer eine Reise nach New York in der winterlichen Nebensaison bucht, kann sowohl milde 10 Grad erwischen, als auch eisige -15 Grad. Aber aus folgenden fünf Gründen lohnt sich eine New-York-Reise im Februar trotz Wetter-Roulette.

Es sind weniger Leute unterwegs

Winter in New York. KEYSTONE

Wer im Februar nach New York reist, kann ohne Gedränge die Brooklyn Bridge entlangschlendern. An den üblichen Hotspots, wie etwa beim Empire State Building, kannst du die Aussicht auf die Metropole in Ruhe geniessen und im MoMA hast du die Chance, die Sternennacht von Vincent van Gogh ohne lange Warteschlange betrachten.

Der Times Square ist zwar noch immer Dreh- und Angelpunkt für zahlreiche Menschen, aber auch hier herrscht im Februar eine spürbar ruhigere Atmosphäre, sodass du die leuchtenden Reklametafeln und das pulsierende Treiben auf dich wirken lassen kannst.

Die Nebensaison ist günstiger

Im Februar erwarten dich bei zahlreichen Musicals und in Restaurants Rabatte. Pexels

Die meisten Menschen reisen zwischen Juni und September nach New York. Nach Weihnachten und Silvester hingegen flacht der Tourismus ab. Wer im Februar nach New York fliegt, zahlt drum deutlich weniger.

Und auch Hotels sind erschwinglicher als in den anderen Monaten. Ein weiterer Pluspunkt: Im Februar gibt es zahlreiche Vergünstigungen, etwa die New York Restaurant Week, bei der die besten Lokale der Hauptstadt preiswerte Menüs anbieten.

Auch bei Kulturangeboten können Tourist*innen sparen: Bei Vorstellungen am Broadway gibt es Rabattaktionen wie 2 für 1 und du hast vielleicht auch genug Glück, um dir in den renommiertesten Theatern einen Platz zu sichern.

Der Winter ist eine zauberhafte Saison in New York

Schlittschuhlaufen im urbanen Dschungel? New York hat zahlreiche Eisbahnen im Winter Pexels

«Concrete jungle where dreams are made of. There's nothin' you can't do», singt Alicia Keys im Kult-Song «Empire State of Mind». Und auch wenn es im Winter vielleicht nicht ganz zutrifft, (Skinny dipping im Hudson River ist wohl weder möglich, noch zu empfehlen) gibt es eine Menge winterliche Aktivitäten, die vor der Kulisse New Yorks einfach mehr Spass machen: verschneite Spazierwege im Central Park und ikonische Eisbahnen im Bryant Park, zum Beispiel. Ein kleiner Geheimtipp: Schlittschuhlaufen im Riverbank State Park Ice Rink – der Platz ist überdacht.

Du kannst guten Gewissens shoppen

Bei Macy's in New York kann man Stunden verbringen. Pexels

Wenn deine Begleitung wenig Lust hat, mit dir auf der Suche nach dem neuesten Carhartt-Teil durch zwanzig Läden zu ziehen, bietet der Winter ein willkommenes Argument: die gemütliche Wärme der Einkaufshäuser und Läden.

Denn die geraden, endlos scheinenden Strassenschluchten von Manhattan werden im Winter durch den sogenannten Windchill-Effekt zu eisigen Windkanälen.

Wenn dir der frostige Wind um die Ohren weht, gibt es kaum einen besseren Ort, um aufzutauen, als die stilvollen Läden der Stadt. Und während du dort Schutz suchst, spricht doch nichts dagegen, ein paar Teile anzuprobieren.

Das verschneite New York ist ein besonders schönes Fotosujet

Schneeflöckchen, Weissröckchen: Im weissen Kleid hat New York seinen eigenen Charme. Mycation

Glitzernde Lichter, verschneite Strassen, imposante Gebäude: In der Nebensaison wirken die Sehenswürdigkeiten und Stadtteile ganz anders als im Sommer. Wir alle kennen unzählige Bilder vom satten, grünen Central Park. Aber die grau-braunen Farbtöne wirken im Winter, wenn es bewölkt ist, auf Handy- oder Kamerafotos übrigens auch richtig schön dramatisch.

