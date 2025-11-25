Feuchter Fail im neuen Grand Egyptian Museum – Warum Pharao Ramses für überraschend nasse Besucher sorgt
Im neuen Grand Egyptian Museum sorgt Ramses II für offene Münder – und nicht selten für eine feuchte Überraschung. Mitten im hochmodernen Vorzeigebau lauert ein Detail, das Museum zum Viralhit macht.
24.11.2025
Im neuen Grand Egyptian Museum empfängt ein monumentaler Ramses II. die Besucher mit einer Wucht, die selbst Kunstkenner sprachlos macht. Die Architektur ist hochmodern, das Licht perfekt gesetzt, und die ersten Schritte durch die riesige Halle wirken wie ein Eintritt in einen Tempel der Zukunft.
Architektonisches Detail mit Viral-Potential
Doch gerade in dieser Perfektion steckt eine kleine, unerwartete Schwachstelle – ein Detail, das vielen erst auffällt, wenn es schon zu spät ist.
