Was die Crew im Flugzeug sagt – und was du nicht verstehen sollst

Zur Umschreibung eines Toten oder einer Toten an Bord wird hingegen ein anderes Codewort genutzt: «Hugo». Für den Fall, dass eine Leiche mit dem Flugzeug transportiert werden muss oder ein Passagier oder eine Passagierin tatsächlich direkt an Bord stirbt, wird dieser Vorfall von der Crew «Hugo» genannt. Der geheime Code ergibt sich als Abkürzung aus den Anfangsbuchstaben der beiden Worte «Human Gone».

Bild: IMAGO/Frank Sorge