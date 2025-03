Wer den klarsten See der Welt sehen will, muss sich erst die Schuhe putzen

Der Rotomairewhenua hat eine aussergewöhnliche optische Reinheit und gilt als klarster See der Welt Klaus Thymann / CC BY-SA 4.0

Seitdem der Rotomairewhenua in Neuseeland als klarster See der Welt identifiziert wurde, suchen immer mehr Touristen den Ort auf – und bedrohen ein einzigartiges Naturwunder.

toko Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Naturschützer in Neuseeland kämpfen gegen die Bedrohung des «klarsten Sees der Welt» durch Touristen.

Seitdem der Rotomairewhenua genannte See von Forschern diesen Titel erhielt, hat sich die Zahl der Besucher verdoppelt.

Mit teils rigiden Vorschriften versuchen die Naturschützer, die Einschleppung fremder Arten in das Gebiet des Sees zu verhindern. Mehr anzeigen

Umgeben von steilen Bergwäldern und gespeist von Gletscherwasser liegt auf der Südinsel Neuseelands ein kleiner, aber zauberhafter blau-violetter See. Entdeckt wurde er von Ngāti Apa, einem Māori-Stamm, der ihn Rotomairewhenua nannte, was so viel bedeutet wie der «See der friedlichen Länder». Für die Ngāti Apa wurde der See zu einem heiligen Ort.

Seit der See tief im Nelson Lakes National Park jedoch von Wissenschaftlern als «klarster See der Welt» identifiziert wurde, ist es mit der Ruhe vorbei, wie CNN berichtet.

Das Wasser des Rotomairewhenua hat eine aussergewöhnliche optische Reinheit mit einer Sichtweite von 70 bis 80 Metern. Das entspricht der Sichtweite von destilliertem Wasser und macht den See zum optisch klarsten bislang bekannten Süsswasser. Dies hat sich durch Social Media rasch herumgesprochen. Denn schliesslich verspricht ein solches Naturwunder atemberaubende Fotos.

Besucherzahlen verdoppeln sich

Seit 2013, als die Studie über die Klarheit des Sees veröffentlicht wurde, haben sich die Besucherzahlen mehr als verdoppelt, so das neuseeländische Department of Conservation.

Der Titel «klarster See der Welt» und der daraus resultierende Rummel in den sozialen Medien habe definitiv zu seiner Popularität beigetragen, sagt Melissa Griffin, Wildhüterin für Nelson Lakes im Department of Conservation. «Vorher war es ein wunderschöner Ort, der zwar bekannt war, den aber nicht viele Menschen besuchten. Als er dann den Titel erhielt, stieg die Zahl der Wanderer, die den See aufsuchten, deutlich an.»

«Seerotz» macht dem See zu schaffen

Naturschützer und die Ngāti Apa jedoch befürchten, dass zunehmende Beliebtheit und die damit verbundene Einschleppung fremder Arten die Reinheit des Sees gefährden könnte. Ihre grösste Sorge gilt der Ausbreitung der Lindavia, einer mikroskopisch kleinen Alge, die umgangssprachlich als «Seeschnee» oder «Seerotz» bezeichnet wird.

Sie erzeugt einen Schleim, der knapp unter der Wasseroberfläche hängt. Die Alge ist bereits in den benachbarten Seen Rotoiti, Rotoroa und Tennyson anzutreffen. Sie wird unter anderem mit den Stiefeln oder Wasserflaschen von Touristen verbreitet.

Vor dem Wandern Schuhe putzen

Schliesslich zog das Department of Conservation die Reissleine und führte teils rigide Sicherheitsmassnahmen ein. Insbesondere wurden an den umliegenden Seen Reinigungsstationen errichtet. Bevor die Besucher also Richtung Rotomairewhenua weiterwandern, müssen sie Ausrüstung und Schuhe gründlich reinigen. Damit soll verhindert werden, dass weitere neue Arten und insbesondere die Alge Lindavia eingeschleppt werden. Vor allem aber werden die Besucher aufgefordert, das Wasser nicht zu berühren. Im Sommer bleibt ein Aufseher über längere Zeitraum am See, um ein Auge auf Wanderer zu haben.

«Es ist so atemberaubend»

Die Natürschützer auf der Südinsel jedoch stecken in einem Dilemma. Denn während sie gegen die Gefährdung des lokalen Ökosystems kämpfen, wollen sie den Zugang zu den Naturwundern zugänglich halten. «Man möchte, dass die Leute hingehen und es geniessen, es sehen und sich hinsetzen können», sagt die Naturschützerin Griffin und erinnert sich an ihre eigenen ersten Besuche.

«Es ist etwas ganz Besonderes, dort anzukommen, neben dem See zu stehen, und es ist einfach friedlich. Man hört viele Vögel, aber das Wasser ist friedlich, und in das Wasser hineinzuschauen ist verrückt, es ist so atemberaubend.»